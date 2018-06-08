Мэр Ярославля собрался запустить регулярные авиарейсы из Туношны в Болгарию

Почти каждый год ярославцам обещают какие-то новые авиарейсы из Туношны

Мэр Ярославля слетал в командировку в болгарский город Бургас. Там он посмотрел, как проходит фестиваль Дней российской культуры и переговорил с главой города Димитром Николоввым. Мэры договорились, что будут сотрудничать и развивать туристические, культурные торговые и экономические отношения. И даже подписали соглашение об этом.

Глава Бургаса похвалил Слепцова за 65-метровое колесо обозрения, а гость из Ярославля намекнул болгарскому коллеге, что подрядчик может приехать к ним и построить такое же. Отдельным пунктом мэры обсудили прямое авиасообщение между городами.

— Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших связей и взаимном увеличении туристического потока, — объяснил мэр Ярославля Владимир Слепцов. — С мэром Бургаса обсудили возможность прямых перелетов между нашими городами в круглогодичном режиме.

Бургас - город-побратим Ярославля в Болгарии



Сейчас из аэропорта «Ярославль» можно улететь в Санкт-Петербург и Казань. За последние годы ярославцам уже обещали больше десятка прямых авиарейсов. Власти даже заявляли, что местный аэропорт станет российским Франкфуртом-на-Майне. Этим летом из Туношны должны были полететь самолёты в Анталию, Даламан, Сочи, Анапу и Симферополь, но не полетели. Сейчас люди, купившие билеты на эти рейсы, пытаются вернуть деньги за билеты. А пока они это делают, нам пообещали ещё одно направление. Может, даже и билеты до Бургаса продавать начнут.