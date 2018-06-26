Библиотека сгорела полностью

Одним махом сгорело сразу четыре тысячи книг — в деревенской библиотеке под Омском рыдали. Это весь книжный фонд. Всё, что было накоплено. А книги здесь очень нужны — с интернетом в деревне Тайчи туго. Хотя деревня большая — 450 человек.

— Брали литературу по школьной программе, фантастику и детективы, — рассказали нашим коллегам из НГС-Омск библиотекари.

Теперь придётся восстанавливать книжный фонд. Но как? Омичи очень просят помощи. Местные согласились принести книги, у кого какие есть. Но маленькая деревенская библиотека бросила клич по стране. И ярославские коллеги откликнулись.

— О пожаре знаем и готовы помочь. Но перед нами стоит проблема: как их доставить. Если по «Почте России» отправлять большой груз — это большие затраты. Будем надеяться на поддержку правительства Ярославской области либо помощь мецената, который сможет лично или за свой счет отправить книги в сельскую библиотеку. Новые издания вряд ли получится отправить. Мы готовы пожертвовать детские книги, зарубежную и русскую классику, — рассказали в Некрасовской библиотеке.



— В таких случаях берут книги из резервного фонда области. Потеря страшная, но восполнимая. Но если библиотека сама к нам обратиться за помощью, то мы поможем, — сказали и в детской библиотеке имени Крылова.



Если вы тоже готовы помочь сгоревшей библиотеке собрать новый фонд, пересылайте книги по почте: 646560, Омская область, р.п. Тевриз, улица Школьная, 13а. Получатель: Тевризская центральная районная библиотека.

