Родители на минуту отвернулись, и случилась трагедия

Разбираться в трагедии, случившейся сегодня в Брагино, начали ярославские следователи.

По предварительным данным, ребенок на некоторое время остался без присмотра взрослых.

— Он забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна, — говорят в СУ СКР по Ярославской области.

Мальчик погиб на месте. Следователи ведут доследственную проверку.

