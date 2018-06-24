Назвали причину гибели малыша, выпавшего с девятого этажа
24 июня 2018 21:35
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Разбираться в трагедии, случившейся сегодня в Брагино, начали ярославские следователи.
По предварительным данным, ребенок на некоторое время остался без присмотра взрослых.
— Он забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна, — говорят в СУ СКР по Ярославской области.
Мальчик погиб на месте. Следователи ведут доследственную проверку.
Фото: Александра Савельева
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