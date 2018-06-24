Трагедия в Брагино: двухлетний ребёнок разбился насмерть, выпав с девятого этажа
24 июня 2018 18:58
4 807 0
Страшное ЧП в Ярославле: в Брагино двухлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа. Малыш умер на месте. Трагедия произошла в одном из домов на улице Панина.
— Ребёнок был из благополучной семьи. Родители были дома в момент, когда всё произошло, — рассказал источник 76.ru.
Сейчас на месте работает полиция.
Редакция приносит соболезнования семье малыша.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru