Родители были дома в момент трагедии

Страшное ЧП в Ярославле: в Брагино двухлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа. Малыш умер на месте. Трагедия произошла в одном из домов на улице Панина.

— Ребёнок был из благополучной семьи. Родители были дома в момент, когда всё произошло, — рассказал источник 76.ru.

Сейчас на месте работает полиция.





Редакция приносит соболезнования семье малыша.