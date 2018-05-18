Кошмар на проспекте Ленина: прохожие увидели в окне труп женщины

Тело женщины увидели прохожие

Сегодня ярославцы, случайно заглянувшие в окно жилого дома на проспекте Ленина, стали свидетелями страшной картины: они увидели в квартире тело женщины. По предварительной информации, она совершила суицид. Тело сняли приехавшие на место спецслужбы.

— По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.