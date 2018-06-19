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Чайная для мэра, лепнина, туалет: список, что конкретно отремонтируют в мэрии на 12 миллионов
19 июня 2018 21:29
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Ужасно интересно стало, как это — потратить на обустройство чайной комнаты 12,5 миллиона рублей, о которых стало известно сегодня. Не копейки всё-таки. Корреспонденты 76.ru решили посмотреть, как распределят деньги, и пришли в мэрию — посмотреть, неужели всё в таком удручающем состоянии, что надо вбухать миллионы на обустройство.
В мэрии рассказали — на чайную комнату 12 миллионов не угрохают.
— Из этой суммы только процентов пять потратят на чайную, — рассказал заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.
Остальное пойдёт на ремонт других помещений. В здании мэрии будут ремонтировать коридоры, вестибюли, рабочие кабинеты, туалеты и гардероб. Зачистят и потолки.
— Потолок-то у нас совсем закопчённый, — сокрушается Гаврилов.
Переделают даже стены. Сейчас они оббиты пластиком, что противоречит правилам пожарной безопасности, а будут из недорогого, как утверждают в мэрии, гипсокартона.
— Кроме того, в мэрии нет зала для приёма официальных делегаций, а у нас только городов-побратимов десять штук, — сказал пресс-секретарь мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Поэтому такое помещение нам просто необходимо.
Здание мэрии имеет статус объекта культурного наследия как задние губернской земской управы, которой оно было в 1880-е годы. Ремонта здания контролирует департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Этот же департамент и выдал предписание на ремонт.
— Здание в ужасном состоянии, — считает и член-корреспондент Академии архитектурного наследия и разработчик ремонтных работ Вячеслав Сафронов. — В этому году от потолка отвалился кусок и упал на сотрудницу. Мы стараемся восстановить исторический облик здания как снаружи, так и изнутри. Негоже, когда сарайные двери торчат в исторических проёмах и советский паркет истёрся до дыр.
Правда, 12,5 миллиона — это деньги только на стройматериалы и сам ремонт. Если в мэрии захотят поставить ту самую плазму, о которой сегодня говорилось, придётся раздобыть ещё немного денег. Видимо, тоже из бюджета.
Мэрию в прошлом году уже ремонтировали, и тоже потратили изрядно. На 10 миллионов рублей отремонтировали вестибюль у входа, некоторые кабинеты и починили протекающую кровлю.
На что потратят деньги (предварительные суммы):
Фото: Александра Савельева
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