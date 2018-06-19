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Чайная для мэра, лепнина, туалет: список, что конкретно отремонтируют в мэрии на 12 миллионов

19 июня 2018 21:29
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мэрия, Ярославль, Слепцов, чайная

Ужасно интересно стало, как это — потратить на обустройство чайной комнаты 12,5 миллиона рублей, о которых стало известно сегодня. Не копейки всё-таки. Корреспонденты 76.ru решили посмотреть, как распределят деньги, и пришли в мэрию — посмотреть, неужели всё в таком удручающем состоянии, что надо вбухать миллионы на обустройство.

В мэрии рассказали — на чайную комнату 12 миллионов не угрохают.

— Из этой суммы только процентов пять потратят на чайную, — рассказал заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Остальное пойдёт на ремонт других помещений. В здании мэрии будут ремонтировать коридоры, вестибюли, рабочие кабинеты, туалеты и гардероб. Зачистят и потолки.

— Потолок-то у нас совсем закопчённый, — сокрушается Гаврилов.

Переделают даже стены. Сейчас они оббиты пластиком, что противоречит правилам пожарной безопасности, а будут из недорогого, как утверждают в мэрии, гипсокартона.

— Кроме того, в мэрии нет зала для приёма официальных делегаций, а у нас только городов-побратимов десять штук, — сказал пресс-секретарь мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Поэтому такое помещение нам просто необходимо.

Здание мэрии имеет статус объекта культурного наследия как задние губернской земской управы, которой оно было в 1880-е годы. Ремонта здания контролирует департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Этот же департамент и выдал предписание на ремонт.

— Здание в ужасном состоянии, — считает и член-корреспондент Академии архитектурного наследия и разработчик ремонтных работ Вячеслав Сафронов. — В этому году от потолка отвалился кусок и упал на сотрудницу. Мы стараемся восстановить исторический облик здания как снаружи, так и изнутри. Негоже, когда сарайные двери торчат в исторических проёмах и советский паркет истёрся до дыр.

Правда, 12,5 миллиона — это деньги только на стройматериалы и сам ремонт. Если в мэрии захотят поставить ту самую плазму, о которой сегодня говорилось, придётся раздобыть ещё немного денег. Видимо, тоже из бюджета.

Мэрию в прошлом году уже ремонтировали, и тоже потратили изрядно. На 10 миллионов рублей отремонтировали вестибюль у входа, некоторые кабинеты и починили протекающую кровлю.

На что потратят деньги (предварительные суммы):

  • правое крыло первого этажа с восстановлением штукатурки, ремонтом лепного декора и заменой напольного покрытия — 1 миллион 513 тысяч рублей;
  • вестибюль перед кабинетами управления по молодежной политике (восстановление штукатурки и замена дверей) — 263 тысячи рублей;
  • коридор второго этажа (лепной декор и замена дверей) — 2 миллиона 862 тысячи рублей;
  • туалеты на первом и втором этажах (пол, облицовка стен, инженерное оборудование) — 4 миллиона 200 тысяч рублей;
  • три кабинета на втором этаже — 2 миллиона 480 тысяч рублей;
  • гардероб и входная дверь — 720 тысяч рублей.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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