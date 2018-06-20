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Город

Сторонники Навального предложили устроить митинг против повышения пенсионного возраста в трёх местах

20 июня 2018 11:42
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митинг, бензин, пенсия, Ярославль

1 июля в Ярославле хотят провести митинг. Кроме основной причины — повышение пенсионного возраста — люди хотят высказать своё недовольство из-за повышения налога на добавленную стоимость, тарифов ОСАГО и ростом цен на бензин.

— Сегодня в администрацию Кировского и Ленинского районов поданы три уведомления о проведении митинга в центре Ярославля: на площадях Волкова, Юности и Советской, — написали организаторы на странице «Команда Навального Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте». — В течение трёх дней мы получим ответ.

Организаторы ожидают на митинге тысячу человек.

О повышении пенсионного возраста в России объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Начать реформу собираются со следующего года, и проводить её постепенно, чтобы к 2034 году мужчины выходили на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63.

Ярославцы обсмеяли такое нововведение, а к общероссийской акции протеста решили присоединиться и коммунисты. Они планируют выйти на улицы 28 июля.

— Дата связана с тем, что на время ЧМ запретили акции протеста во многих протестных городах, — рассказал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Сергей Киселёв
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