Деньги кончились и стройка встала: когда башни-близнецы в Ярославле достроят

Стройка застопорилась

Бурная стройка у башен-близнецов на площади Труда снова встала. Хотя власти ещё в прошлом году били себя себя в грудь, уверяя, что этот недострой оживёт в 2018 году. Время окончания стройки планировали на это лето. Но лето пришло, а недострой ещё стоит.

Что случилось с этой стройкой, 76.ru узнал у директора областного департамента строительства и у компании, работающей на зданиях.

— Сегодня темпы строительства, мягко говоря, неудовлетворительные. Инвестор работал активно. Но почему объекты ещё недостроены? Бывает, что инвестор переоценивает свои возможности, — говорит директор департамента Виктор Неженец. — Инвестор вкладывался достаточно активно, одно здание уже практически полностью достроил, второе — примерно на 70%. Со зданиями работают сразу три инвестора, между которыми возникли определённые недоговорённости. Все подобные объекты находятся на учёте в департаменте, и мы работаем с инвесторами.

Представитель компании, которая взялась за достройку башен-близнецов успокоил, — в долгострой здания снова не превратятся.

— Работаем. До конца года должны всё решить, — рассказал Роман Фомичёв.

Башни-близнецы достроят, но чуть позже

Ещё прошлой осенью на зданиях появилось остекление. Напомним, планы на недострои огромные — в одном здании будет работать торговый центр, другое станет жилым домом.