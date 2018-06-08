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Город

12 лет с гнилыми стенами: когда расселят все аварийные дома в Ярославле

8 июня 2018 12:02
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квартиры, аварийные дома, дом, Ярославль, жильё

Гнилые стены, сырой пол, чёрная покорёженная ванна одна на всех, плесень, жуткий запах. Всё это в жилом доме по адресу 5-й Луговой Переулок. Люди вынуждены жить в этом страшном доме, надеясь на расселение. А сколько таких домов в Ярославле? Оказалось, огромное количество. Их уже давно признали аварийными.

В распоряжении нашей редакции появилась эксклюзивная информация о том, какие дома в каком году были признаны аварийными. А самое главное, когда жильцов этих домов должны будут переселить. Обо всём этом нам рассказали в мэрии Ярославля.

Дзержинский район

Адрес

Год признания дома аварийным

Год расселения

Количество человек, живущих в доме

Проезд Шавырина, 10

2013

2025

22

1-я Норская набережная, 45

2016

2025

43

Улица 1905 года, 4

2016

2021

31

Улица 1905 года, 5

2015

2025

114

Улица 1905 года, 7/1

2012

2019

19

Улица 1905 года, 9/2

2015

2025

38

Тутаевское шоссе, 70, к.1

2014

2025

29

Тутаевское шоссе, 70, к.2

2016

2020

24

Посёлок Скобыкино, дом 6

2013

2025

12

Посёлок Скобыкино, 12

2013

2025

3

Посёлок Скобыкино, 14

2013

2025

5

Заволжский район

Адрес

Год признания дома аварийным

Год расселения

Количество человек, живущих в доме

Улица Залесская, 10

2012

2020

6

Проспект Авиаторов, 135

2013

2025

18

Улица Голубятная, 3

2015

2025

51

Улица Голубятная, 5

2016

2025

79

Посёлок Толга, 28

2014

2025

12

Улица Смолякова, 25В

2015

2025

22

Улица Кавказская, 7

2016

2025

21

Улица Клубная, 5

2015

2025

37

Улица Клубная, 16, к.2

2016

2025

25

Улица Клубная, 20а

2016

2025

20

Улица Дачная, 19

2016

2025

45

Улица Дачная, 21

2013

2025

25

Улица Урочская, 50

2015

2025

35

Ул. Колышкина, 64

2014

2025

30

Кировский район

Адрес

Год признания дома аварийным

Год расселения

Количество человек, живущих в доме

Улица 286 километр, 17

2015

2025

4

Деповский проспект, 2

2013

2025

11

Улица Полярная, 37

2012

2020

5

Проспект Октября, 27

2013

2019

49

Проспект Октября,33

2013

2025

50

Улица Павлика Морозова, 9

2015

2025

13

Улица Павлика Морозова, 5

2015

2025

40

Улица Павлика Морозова, 12

2016

2025

26

Проспект Октября, 5

2016

2025

8

Улица Кузнечная, 37

2015

2025

24

Улица Ушинского, 8а

2016

2020

28

Улица Советская, 8

2015

2019

46

Улица Советская, 15

2012

2025

18

Улица Собинова, 42а

2016

2020

18

Улица Флотская, 1а

2016

2020

30

Улица Салыкова-Щедрина, 3а

2008

2019

8

Улица Республиканская, 91

2015

2025

113

Улица Угличская, 61а

2017

2025

3

Красноперекопский район

Адрес

Год признания дома аварийным

Год расселения

Количество человек, живущих в доме

Улица 3-я Продольная, 7

2015

2025

3

Улица 2-я Закоторольсн, 21

2014

2025

5

Московский проспект, 12а

2016

2020

10

Посёлок Силитного завода, 2

2013

2020

29

Посёлок Силикатного завода, 3

2013

2020

71

Посёлок Силикатного завода, 4

2013

2020

41

Посёлок Силикатного завода, 10

2013

2025

54

Ленинский район

Адрес

Год признания дома аварийным

Год расселения

Количество человек, живущих в доме

Ст. Приволжье, 3

2015

2025

16

Ст. Приволжье, 4

2015

2025

15

Ст. Привожье, 5

2015

2025

7

Улица Лизы Чайкиной, 13

2013

2025

14

Улица Добролюбова, 4

2013

2025

31

Улица Белинского, 4а

2013

2020

35

Улица Белинского, 6

2016

2025

42

Улица Белинского, 17

2016

2020

32

Улица Белинского 18,а

2016

2020

72

Улица Белинского, 19

2014

2025

40

Улица Белинского, 19а

2014

2025

58

Улица Володарского, 52

2013

2020

32

Улица Свердлова, 81

2015

2025

44

Улица Радищева, 20а

2015

2025

73

Улица Радищева, 22

2013

2025

61

Улица Радищева, 22 а

2014

2025

60

Улица Угличская, 70а

2012

2019

32

Фрунзенский район

Адрес

Год признания дома аварийным

Год расселения

Количество человек, живущих в доме

Ул. 1-я Закоторосльсная,46

2012

2020

17

Посёлок Сокол, 60

2014

2025

5

1-й проезд. пос. Сокол, 4

2016

2020

8

Улица Пожарского, 45

2016

2025

7

1-й Суздальский переезд, 5

2016

2025

13

Улица Шпальная, 38б

2013

2025

24

Улица Балтийская, 9

2013

2025

23

Суздальское шоссе, 17б

2016

2025

29

Улица Пирогова, 41

2015

2025

53

Портовая набережная, 10б

2014

2025

53

Улица 1-я Тарная, 3

2015

2025

29

Улица Пожарского,3а

2013

2025

13

Улица Лётная, 16

2014

2025

25

Тормозное шоссе, 34

2016

2025

35

Переулок Жуковского, 2

2013

2025

32

2-й Суздальский переулок, 3

2017

2025

28

1-я Приволжская,6б

2015

2025

25

1-я Приволжская, 8б

2015

2025

37

Улица Златоустинская, 12

2015

2025

189

Как мы видим, дома по адресу 5-й Луговой переулок в списке не оказалось. А значит, жильцам своими силами придётся организовывать переезд.

Остальным же остаётся только ждать, когда власти переселять их в нормальное жильё. Мы надеемся, что им достанутся хорошие квартиры. И не повторится история, как в Переславле-Залесском. Там жильцов из аварийного дома переселили в такой же.

Анна Лурье
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Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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