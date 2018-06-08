12 лет с гнилыми стенами: когда расселят все аварийные дома в Ярославле

Гнилые стены, сырой пол, чёрная покорёженная ванна одна на всех, плесень, жуткий запах. Всё это в жилом доме по адресу 5-й Луговой Переулок. Люди вынуждены жить в этом страшном доме, надеясь на расселение. А сколько таких домов в Ярославле? Оказалось, огромное количество. Их уже давно признали аварийными.
В распоряжении нашей редакции появилась эксклюзивная информация о том, какие дома в каком году были признаны аварийными. А самое главное, когда жильцов этих домов должны будут переселить. Обо всём этом нам рассказали в мэрии Ярославля.
Дзержинский район
Адрес
Год признания дома аварийным
Год расселения
Количество человек, живущих в доме
Проезд Шавырина, 10
2013
2025
22
1-я Норская набережная, 45
2016
2025
43
Улица 1905 года, 4
2016
2021
31
Улица 1905 года, 5
2015
2025
114
Улица 1905 года, 7/1
2012
2019
19
Улица 1905 года, 9/2
2015
2025
38
Тутаевское шоссе, 70, к.1
2014
2025
29
Тутаевское шоссе, 70, к.2
2016
2020
24
Посёлок Скобыкино, дом 6
2013
2025
12
Посёлок Скобыкино, 12
2013
2025
3
Посёлок Скобыкино, 14
2013
2025
5
Заволжский район
Адрес
Год признания дома аварийным
Год расселения
Количество человек, живущих в доме
Улица Залесская, 10
2012
2020
6
Проспект Авиаторов, 135
2013
2025
18
Улица Голубятная, 3
2015
2025
51
Улица Голубятная, 5
2016
2025
79
Посёлок Толга, 28
2014
2025
12
Улица Смолякова, 25В
2015
2025
22
Улица Кавказская, 7
2016
2025
21
Улица Клубная, 5
2015
2025
37
Улица Клубная, 16, к.2
2016
2025
25
Улица Клубная, 20а
2016
2025
20
Улица Дачная, 19
2016
2025
45
Улица Дачная, 21
2013
2025
25
Улица Урочская, 50
2015
2025
35
Ул. Колышкина, 64
2014
2025
30
Кировский район
Адрес
Год признания дома аварийным
Год расселения
Количество человек, живущих в доме
Улица 286 километр, 17
2015
2025
4
Деповский проспект, 2
2013
2025
11
Улица Полярная, 37
2012
2020
5
Проспект Октября, 27
2013
2019
49
Проспект Октября,33
2013
2025
50
Улица Павлика Морозова, 9
2015
2025
13
Улица Павлика Морозова, 5
2015
2025
40
Улица Павлика Морозова, 12
2016
2025
26
Проспект Октября, 5
2016
2025
8
Улица Кузнечная, 37
2015
2025
24
Улица Ушинского, 8а
2016
2020
28
Улица Советская, 8
2015
2019
46
Улица Советская, 15
2012
2025
18
Улица Собинова, 42а
2016
2020
18
Улица Флотская, 1а
2016
2020
30
Улица Салыкова-Щедрина, 3а
2008
2019
8
Улица Республиканская, 91
2015
2025
113
Улица Угличская, 61а
2017
2025
3
Красноперекопский район
Адрес
Год признания дома аварийным
Год расселения
Количество человек, живущих в доме
Улица 3-я Продольная, 7
2015
2025
3
Улица 2-я Закоторольсн, 21
2014
2025
5
Московский проспект, 12а
2016
2020
10
Посёлок Силитного завода, 2
2013
2020
29
Посёлок Силикатного завода, 3
2013
2020
71
Посёлок Силикатного завода, 4
2013
2020
41
Посёлок Силикатного завода, 10
2013
2025
54
Ленинский район
Адрес
Год признания дома аварийным
Год расселения
Количество человек, живущих в доме
Ст. Приволжье, 3
2015
2025
16
Ст. Приволжье, 4
2015
2025
15
Ст. Привожье, 5
2015
2025
7
Улица Лизы Чайкиной, 13
2013
2025
14
Улица Добролюбова, 4
2013
2025
31
Улица Белинского, 4а
2013
2020
35
Улица Белинского, 6
2016
2025
42
Улица Белинского, 17
2016
2020
32
Улица Белинского 18,а
2016
2020
72
Улица Белинского, 19
2014
2025
40
Улица Белинского, 19а
2014
2025
58
Улица Володарского, 52
2013
2020
32
Улица Свердлова, 81
2015
2025
44
Улица Радищева, 20а
2015
2025
73
Улица Радищева, 22
2013
2025
61
Улица Радищева, 22 а
2014
2025
60
Улица Угличская, 70а
2012
2019
32
Фрунзенский район
Адрес
Год признания дома аварийным
Год расселения
Количество человек, живущих в доме
Ул. 1-я Закоторосльсная,46
2012
2020
17
Посёлок Сокол, 60
2014
2025
5
1-й проезд. пос. Сокол, 4
2016
2020
8
Улица Пожарского, 45
2016
2025
7
1-й Суздальский переезд, 5
2016
2025
13
Улица Шпальная, 38б
2013
2025
24
Улица Балтийская, 9
2013
2025
23
Суздальское шоссе, 17б
2016
2025
29
Улица Пирогова, 41
2015
2025
53
Портовая набережная, 10б
2014
2025
53
Улица 1-я Тарная, 3
2015
2025
29
Улица Пожарского,3а
2013
2025
13
Улица Лётная, 16
2014
2025
25
Тормозное шоссе, 34
2016
2025
35
Переулок Жуковского, 2
2013
2025
32
2-й Суздальский переулок, 3
2017
2025
28
1-я Приволжская,6б
2015
2025
25
1-я Приволжская, 8б
2015
2025
37
Улица Златоустинская, 12
2015
2025
189
Как мы видим, дома по адресу 5-й Луговой переулок в списке не оказалось. А значит, жильцам своими силами придётся организовывать переезд.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г. Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна. Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2). Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru. Сообщить новость Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.