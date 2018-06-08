12 лет с гнилыми стенами: когда расселят все аварийные дома в Ярославле

Дом по адресу 5-й Луговой переулок

Гнилые стены, сырой пол, чёрная покорёженная ванна одна на всех, плесень, жуткий запах. Всё это в жилом доме по адресу 5-й Луговой Переулок. Люди вынуждены жить в этом страшном доме, надеясь на расселение. А сколько таких домов в Ярославле? Оказалось, огромное количество. Их уже давно признали аварийными.

В распоряжении нашей редакции появилась эксклюзивная информация о том, какие дома в каком году были признаны аварийными. А самое главное, когда жильцов этих домов должны будут переселить. Обо всём этом нам рассказали в мэрии Ярославля.

Дзержинский район

Адрес Год признания дома аварийным Год расселения Количество человек, живущих в доме Проезд Шавырина, 10 2013 2025 22 1-я Норская набережная, 45 2016 2025 43 Улица 1905 года, 4 2016 2021 31 Улица 1905 года, 5 2015 2025 114 Улица 1905 года, 7/1 2012 2019 19 Улица 1905 года, 9/2 2015 2025 38 Тутаевское шоссе, 70, к.1 2014 2025 29 Тутаевское шоссе, 70, к.2 2016 2020 24 Посёлок Скобыкино, дом 6 2013 2025 12 Посёлок Скобыкино, 12 2013 2025 3 Посёлок Скобыкино, 14 2013 2025 5

Заволжский район

Адрес Год признания дома аварийным Год расселения Количество человек, живущих в доме Улица Залесская, 10 2012 2020 6 Проспект Авиаторов, 135 2013 2025 18 Улица Голубятная, 3 2015 2025 51 Улица Голубятная, 5 2016 2025 79 Посёлок Толга, 28 2014 2025 12 Улица Смолякова, 25В 2015 2025 22 Улица Кавказская, 7 2016 2025 21 Улица Клубная, 5 2015 2025 37 Улица Клубная, 16, к.2 2016 2025 25 Улица Клубная, 20а 2016 2025 20 Улица Дачная, 19 2016 2025 45 Улица Дачная, 21 2013 2025 25 Улица Урочская, 50 2015 2025 35 Ул. Колышкина, 64 2014 2025 30

Кировский район

Адрес Год признания дома аварийным Год расселения Количество человек, живущих в доме Улица 286 километр, 17 2015 2025 4 Деповский проспект, 2 2013 2025 11 Улица Полярная, 37 2012 2020 5 Проспект Октября, 27 2013 2019 49 Проспект Октября,33 2013 2025 50 Улица Павлика Морозова, 9 2015 2025 13 Улица Павлика Морозова, 5 2015 2025 40 Улица Павлика Морозова, 12 2016 2025 26 Проспект Октября, 5 2016 2025 8 Улица Кузнечная, 37 2015 2025 24 Улица Ушинского, 8а 2016 2020 28 Улица Советская, 8 2015 2019 46 Улица Советская, 15 2012 2025 18 Улица Собинова, 42а 2016 2020 18 Улица Флотская, 1а 2016 2020 30 Улица Салыкова-Щедрина, 3а 2008 2019 8 Улица Республиканская, 91 2015 2025 113 Улица Угличская, 61а 2017 2025 3

Красноперекопский район

Адрес Год признания дома аварийным Год расселения Количество человек, живущих в доме Улица 3-я Продольная, 7 2015 2025 3 Улица 2-я Закоторольсн, 21 2014 2025 5 Московский проспект, 12а 2016 2020 10 Посёлок Силитного завода, 2 2013 2020 29 Посёлок Силикатного завода, 3 2013 2020 71 Посёлок Силикатного завода, 4 2013 2020 41 Посёлок Силикатного завода, 10 2013 2025 54

Ленинский район

Адрес Год признания дома аварийным Год расселения Количество человек, живущих в доме Ст. Приволжье, 3 2015 2025 16 Ст. Приволжье, 4 2015 2025 15 Ст. Привожье, 5 2015 2025 7 Улица Лизы Чайкиной, 13 2013 2025 14 Улица Добролюбова, 4 2013 2025 31 Улица Белинского, 4а 2013 2020 35 Улица Белинского, 6 2016 2025 42 Улица Белинского, 17 2016 2020 32 Улица Белинского 18,а 2016 2020 72 Улица Белинского, 19 2014 2025 40 Улица Белинского, 19а 2014 2025 58 Улица Володарского, 52 2013 2020 32 Улица Свердлова, 81 2015 2025 44 Улица Радищева, 20а 2015 2025 73 Улица Радищева, 22 2013 2025 61 Улица Радищева, 22 а 2014 2025 60 Улица Угличская, 70а 2012 2019 32

Фрунзенский район

Адрес Год признания дома аварийным Год расселения Количество человек, живущих в доме Ул. 1-я Закоторосльсная,46 2012 2020 17 Посёлок Сокол, 60 2014 2025 5 1-й проезд. пос. Сокол, 4 2016 2020 8 Улица Пожарского, 45 2016 2025 7 1-й Суздальский переезд, 5 2016 2025 13 Улица Шпальная, 38б 2013 2025 24 Улица Балтийская, 9 2013 2025 23 Суздальское шоссе, 17б 2016 2025 29 Улица Пирогова, 41 2015 2025 53 Портовая набережная, 10б 2014 2025 53 Улица 1-я Тарная, 3 2015 2025 29 Улица Пожарского,3а 2013 2025 13 Улица Лётная, 16 2014 2025 25 Тормозное шоссе, 34 2016 2025 35 Переулок Жуковского, 2 2013 2025 32 2-й Суздальский переулок, 3 2017 2025 28 1-я Приволжская,6б 2015 2025 25 1-я Приволжская, 8б 2015 2025 37 Улица Златоустинская, 12 2015 2025 189

Как мы видим, дома по адресу 5-й Луговой переулок в списке не оказалось. А значит, жильцам своими силами придётся организовывать переезд.

Остальным же остаётся только ждать, когда власти переселять их в нормальное жильё. Мы надеемся, что им достанутся хорошие квартиры. И не повторится история, как в Переславле-Залесском. Там жильцов из аварийного дома переселили в такой же.