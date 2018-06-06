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«Отчёт ради отчёта»: депутаты раскритиковали доклад мэра Ярославля о проделанной работе

6 июня 2018 20:25
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Ярославль, Владимир Слепцов

Сегодня депутаты муниципалитета Ярославля заслушали отчёт мэра Владимира Слепцова о проделанной работе за 2017 год. Они его приняли, но мнения народных избранников об услышанном разделились.

— Отчёт заслушивали более часа, — отметил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Задача депутатов была либо принять его, либо поставить оценку «неудовлетворительно». Ставить 4 или 5, считаю, нецелесообразным, но в целом скажу, что отчёт был конструктивным. Я вижу, что мэр и его команда кропотливо относятся к своей работе, выполняют те задачи, которые перед ними стоят, и прислушиваются к мнению горожан. Яркий пример — вчерашнее решение по Тверицам. В силу тех возможностей, которые у нас есть, работа исполнительной власти ведётся результативно.

Но не у всех отчёт мэра вызвал такую же позитивную реакцию.

— Отчёт Слепцова содержит кучу статистики, — отметил депутат Дмитрий Петровский. — Конечно, и такой отчёт имеет право на существование, но хочется, чтобы мэр предоставлял и аналитику. Показатели, которые он огласил, депутаты и так знают. Цифры — это хорошо, но их недостаточно, чтобы понять, где всё успешно и надо продолжать в том же духе, а где провалы, и необходимо исправить ситуацию, разобравшись, из-за чего так происходит. А то, что мы заслушали сегодня, — это отчёт ради отчёта.

А у некоторых отчёт Слепцова вызвал совсем необычную реакцию.

— Не получилось у мэра заставить всех купаться в проруби, — оценила доклад мэра женским взглядом депутат Юлия Миронова. — Но за отмену решения по замене чугунных ограждений на проспекте Ленина главе города большое спасибо.

Правда, эти же чугунные ограждения уже втайне заменили на железные.

Мэр Ярославля выступал перед депутатам с отчётом о проделанной работе сегодня около полутора часов. За это время он успел похвастаться достижениями, но в тоже время честно признался, что не всё сумел сделать.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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