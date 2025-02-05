Сказывается глобальное потепление? В Ярославле зима стала на месяц короче

Изменение климата в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Продолжительность зимы в Ярославле сократилась на 27 дней. Такой вывод сделали эксперты Ярославского ЦГМС по итогам многолетних исследований.

— Так продолжительность зимы уменьшилась с 153 до 126 дней. При этом можно отметить, что начало зимы в настоящее время сдвинулось на неделю к более поздним срокам, а окончание стало наступать раньше почти на две недели, — сообщили в Ярославском ЦГМС.

За период с 1824-го по 2024 годы количество морозных дней сократилось на 27%, а повторяемость метелей снизилась на 80%. Ярославский ЦГМС

Анализ изменения климата производился по данным наблюдений ярославского метеоролога-любителя Ивана Копнина с 1824-го по 1849 год и данным государственной наблюдательной сети с 1920-го по 2024 год. Иван Копнин вел дневник наблюдений за погодой, где ежедневно отмечал температуру воздуха 3–4 раза в день: в 6, 7 или 8 часов утра, в 12 часов дня и в 11–12 часов вечера. Также фиксировал направление ветра и случаи выпадения дождя и снега.

Климатическое лето в свою очередь стало длиннее на 10 дней. Его начало сдвинулось на конец мая, а окончание, как правило, приходится на конец августа. Также специалисты отмечают, что количество жарких дней летом в Ярославле увеличилось в два раза.

— Также можно однозначно сказать, что увеличились периоды межсезонья — весенний и осенний, — отметили эксперты ЦГМС. — Поскольку зима стала короче, а летний период увеличился незначительно, весна стала наступать раньше, а осенний период длится дольше. Таким образом наблюдения показывают, что климат стал более мягким и влажным.

Как менялась среднемесячная температура воздуха в Ярославле с 1824-го по 2024 год Источник: Ярославский ЦГМС











Ранее мы делали большой разбор с климатологом Владимиром Клименко, который объяснил, почему в этом году так тепло зимой. Одна из причин — влияние атлантических воздушных масс, которые в свою очередь нагрелись вследствие глобального потепления.

— Действительно, очень теплая зима. Она на сегодняшний день на 3 градуса теплее средней так называемой климатической нормы, — отметил климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко. — Я бы сказал, что наблюдаемый эффект потепления на 70–80% обусловлен глобальным потеплением, а на 20–30% — естественными факторами, главным из которых является поведение Северной Атлантики.