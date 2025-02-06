«Увидела огурцы по 750 рублей, офигела знатно». От каких продуктов отказались россияне из-за высоких цен

Покупателям приходится внимательно изучать цены перед покупкой Источник: Максим Серков / NGS42.RU











«Впервые на Новый год не покупала красную икру. Обошлись красной рыбой и креветками. Выросли цены на вино, но по акции удалось купить два вида испанского. Удручает и стоимость сливочного масла и его качество», — написала читательница на форуме портала NN.RU.



Из-за высоких цен в магазинах россияне стали ограничивать список продуктов, которые они могут себе позволить. Пользователи рассказали, что стали реже покупать рыбу, говядину, шоколад и некоторые овощи. Какие еще продукты вошли в список и можно ли их чем-либо заменить — в материале наших коллег из NN.RU.

От чего отказались россияне

Больше всего покупателей поразили цены на морепродукты, а в особенности на икру и красную рыбу. Многие добавили, что провели праздники без этих деликатесов, хотя раньше они были традиционным украшением новогоднего стола.



— Икра в этом году у нас была структурированная из «Светофора», вполне приличная. Настоящую уже давно не покупала. Рыбу красную тоже всё реже беру — раз в год, наверное. Продукты стараюсь выбирать по акции, знаю, где что дешевле, — написала Надежда.



Также, по словам читателей, они стали ограничивать себя в покупке мяса. Некоторые, например, признались, что говядина «почти ушла из их рациона», пришлось перейти на курицу и свинину. Беспокоит покупателей и ситуация со сливочным маслом. Люди написали, что их удручает и стоимость, и качество.



— Увидела огурцы по 750 рублей за килограмм в обычном овощном киоске. Офигела знатно. Перешли на капусту. Меньше говядины, больше птицы. Дорогой рыбы меньше тоже — раньше и солили, и запекали, и пасту готовили. И с сыром печальная ситуация — съедобный стоит нереальных денег, — посетовала Ксения.

Некоторые писали, что стали реже покупать соки в пакетах, творожки и шоколад. Другие стали ограничивать себя в вине — «ассортимент не тот, и ценники выросли в два раза».

Привычные продукты некоторым больше недоступны Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











На фоне растущих цен изменилось и покупательское поведение. Люди отметили, что стали отдавать предпочтение не крупным супермаркетам, а маленьким магазинам, рынкам и «жестким дискаунтерам» вроде «Чижика» и «Светофора». Кроме того, читатели NN.RU рассказали, что стали делать меньше импульсивных покупок.

— Мы не гурманы, едим обычную еду, — отметила Елена. — Поэтому как покупали, так и покупаем. Грустно только вспоминать, что раньше на две тысячи можно было два пакета еды на неделю домой принести, сейчас — на два ужина. Зато я наконец научилась не хватать в магазине всё, что не приколочено. Теперь как бабушка — строго по списку. Шаг влево, шаг вправо — сразу по рукам себе стукаю.

Как выросли цены на продукты

NN.RU посмотрел, как подорожали продукты, которые назвали пользователи. Лидерами стали помидоры и огурцы. За последние три года их стоимость выросла более чем на 50%, следует из данных Росстата. Почему так, наши коллеги из MSK1.RU спросили у доцента кафедры экономической теории Финансового университета Дмитрия Морковкина. Эксперт рассказал, что в 2024-м в стране собрали больше огурцов и помидоров, чем в прошлом году: 775 тысяч тонн (+1,6%) и 623,9 тысячи тонн (+1,3%) соответственно. Но всё перекрыла инфляция.

— Растут цены на топливо — за полгода цены скакнули примерно на 10–12%. На транспортные услуги, логистику, упаковку. Если мы говорим о сельском хозяйстве, то важно учитывать, что у нас еще не полностью обеспечено импортозамещение. С учетом того, что сейчас курс рубля упал на 25%, импортные поставки томатов из Турции или Азербайджана тоже выросли в цене, — отметил Дмитрий Морковкин.



Почти на 56% выросла стоимость красной икры. В магазинах продают 200-граммовые баночки стоимостью более 2 тысяч рублей. По словам экономиста Константина Калугина, икра повысилась в цене из-за меньшего вылова лососевых в прошлом году. Кроме того, на стоимость повлияли подорожавшие логистика и расходы на содержание оборудования.

Как изменились цены на продукты Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Цена на сливочное масло за последние три года выросла на 43%. Повышение стоимости связывают с тем, что дорожает сырье — коровье молоко. Кроме того, увеличилась себестоимость производства.



Похожая ситуация наблюдается с ценами на мясо. Как рассказал BFM.ru руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, спрос на говядину в прошлом году вырос примерно на 10%, а предложение так и не увеличилось.



— Несмотря на то что у нас в сельхозорганизациях производство выросло примерно на 8% с начала года, импорт увеличился на 15%, но, разумеется, и затраты на производство говядины тоже растут. Подорожал транспорт. На предприятиях, на фермах растут зарплаты, — рассказал журналистам Сергей Юшин.

Другие продукты из списка также заметно подорожали. К примеру, цены на шоколад, твердые сыры и вино выросли примерно на 20%.

Чем заменить дорогие продукты

— Очень грустная тема на самом деле. Особенно если с говядины на курицу перешли. Всё-таки мясо — это источник железа, да простят меня веганы. Да и детям мясо в рационе необходимо, а также рыба и курица, — написала Наталья.



Подобное мнение высказали и другие местные жители: люди переживают, что экономия на полезных продуктах скажется на их здоровье. NN.RU обратился за комментарием к нутрициологу Екатерине Куловой. Врач рассказала, чем полезны продукты, которые перечислили читатели, и можно ли их заменить на что-то более дешевое. Далее — от первого лица.



Красная рыба из-за высокого содержания полезных жиров улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов и нормализует артериальное давление. Употреблять ее рекомендуется не чаще 2–3 раз в неделю. 200 г чистого филе более чем достаточно для организма.

Польза белой морской рыбы также неоспорима. Самыми ценными считаются треска, сайда, скумбрия, пикша. В белой рыбе содержится легкий быстро усваиваемый белок, которого содержится 20–24 г на 100 г продукта, витамины А, С, Е, D, группы В. По рекомендациям ВОЗ, необходимо употреблять в неделю не менее 300 г чистого филе рыбы.

Больше всего нижегородцев удивили цены на морепродукты Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Креветки — это низкокалорийный и диетический продукт. В них много белков и мало жиров. Креветки, как и другие морепродукты, богаты белком, кальцием и йодом и омега-кислотами, цинком, серой, витаминами К, А, Е, D и так далее. Несмотря на низкую калорийность, в креветках много холестерина, но в небольших количествах он полезен организму.

Твердые и другие сыры. Лидер по количеству кальция среди всей молочной продукции — сыр пармезан. В 100 г продукта содержится 1300 мг кальция — это больше суточной нормы. При этом в нем очень много белка (38 г на 100 г продукта) и 0,95 мкг витамина D. В 100 г российского, голландского, пошехонского, швейцарского сыров содержится 1000 мг кальция, 24–26 г белка и 0,8–1 мкг витамина D. Таким образом, если вы съедите 100 г сыра в день, вы закроете потребность и в кальции, и 1/10 суточной нормы витамина D. Однако надо помнить, что сыр — это калорийный продукт, насыщенными жирами. Если вы съедаете 100 г сыра в день, остальные жирные продукты лучше не употреблять.

Сливочное масло — это источник витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот омега-3 и омега-6. Причем некоторые из витаминов (А, D и Е) лучше усваиваются именно вместе с жирами. Эти вещества замедляют старение, защищают от ультрафиолета, стимулируют рост волос, укрепляют ногти и кости, а также делают много другой полезной работы.

Творожный десерт — это составной молочный продукт, в который могут входить как молочные, так и не молочные компоненты. Он может быть изготовлен как из творога, так и из творожного продукта, поэтому не забываем читать этикетку. Главное понимать, что данный продукт прежде всего десерт, содержащий много сахара, а вовсе не полезный творог с ягодами. Полезнее заменить данный десерт обычным творогом, взбитым в домашних условиях с кефиром или сметаной с добавлением замороженных сезонных ягод.

Пакетированные соки. По факту на 100 г сока приходится от 10 до 15 г сахара, и это очень много. В стакане сока содержится суточная норма сахара. В пакетированных соках нет ничего полезного, только быстрые углеводы и никаких витаминов. Компоты или морсы, сваренные в домашних условиях, намного полезнее и содержат меньше сахара.

Шоколад. Когда мы говорим о пользе шоколада, то прежде всего речь о какао-бобах, из которых он производится. Они содержат много необходимых для организма веществ, среди них: магний, фосфор, железо, марганец, цинк, а также витамины группы А и В, полифенолы (вещества, обладающие антиоксидантной защитой). Шоколад также известен как продукт, который поднимает настроение, поскольку стимулирует выработку серотонина, обладающего антидепрессивным действием. Наиболее полезным считается горький шоколад, так как он содержит меньше сахара, а содержание какао обычно составляет от 55 до 70%. Молочный, а особенно белый шоколад, считаются наименее полезными, поскольку соотношение меняется — меньше какао, больше сахара. Норма употребления в день — не более 30 горького шоколада или 15–20 г молочного.

Наиболее полезным считается горький шоколад Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Колбаса. Калорийность колбасы напрямую зависит от ее состава и способа приготовления, обычно это от 200 до 600 ккал на 100 граммов.

Предпочтительнее выбирать вареный продукт из индейки с небольшим количеством жира, а вот сырокопченая колбаса из жирных сортов мяса станет одним из худших вариантов. Колбаса содержит много соли, что повышает риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, возникновения отеков и повышения артериального давления. Запеченная куриная, индюшиная грудка или свинина станут хорошей альтернативой колбасе на бутерброд.

Готовые котлеты и пельмени актуальны, когда нет времени на приготовление домашних блюд. Плюс в том, что разнообразие полуфабрикатов позволяет сделать приготовление пищи быстрым, а ее употребление — разнообразным. Отдавайте предпочтение замороженным, а не охлажденным мясным полуфабрикатам. Переработанные продукты во фреш-зоне супермаркетов могут портиться быстрее, так как холодильники не всегда выдерживают правильный температурный режим. Лучше купить котлеты или пельмени глубокой заморозки.

Овощи и фрукты. Желательно выбирать сезонные продукты, так как они содержат максимальное количество полезных витаминов и минералов. Чем экзотичнее фрукт или овощ, тем дольше он «добирался» до прилавка и тем менее ценен для организма.

Говядина, в свою очередь, лидирует по содержанию белков (20%) и занимает последнее место по количеству жиров. Также в ее составе есть витамины Е и Н, все витамины группы В, аминокислоты, фермент бета-аланин, олеиновая кислота, пурины, микро- и макроэлементы, особенно много железа. Энергетическая ценность мяса зависит от питания и возраста животного, использованной части тела и способа приготовления. В среднем она колеблется от 185 до 275 килокалорий. Без вреда для здоровья в день можно употреблять около 140 граммов красного мяса. При невозможности купить говядину можно употреблять растительные источники белка — это горох, фасоль, нут, маш, чечевица и красная фасоль. Заменить свинину можно на белое мясо курицы или индейки.

Вино. Энергетическая ценность зависит от количества сахара и спирта в составе. Так, на 100 мл сухих сортов — 72 ккал, крепленых — 235 ккал, полусладких — 142 ккал. Сухие сорта вин принято считать наиболее полезными, так как в их составе меньше сахара.