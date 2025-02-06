«Приятно было познакомиться»: как жил и погиб экс-мэр Самары Виктор Тархов, в убийстве которого подозревают внучку

В этом январе Виктор Тархов должен был отметить свое 77-летие. Но пока неизвестно, дожил ли он до дня рождения Источник: архив 63.RU











При нем голодали женщины. Его чучело привязывали к столбу на потеху публике. А один из возмущенных журналистов метнул в него ботинком прямо на пресс-конференции. Каким был бывший мэр Самары Виктор Тархов, убийство которого сейчас обсуждает вся страна? В этом материале наши коллеги из 63.RU собрали воспоминания об убитом политике.

Виктор Тархов родился в послевоенном Куйбышеве 3 января 1948 года. По образованию химик-нефтяник. В 1971 году окончил политех по специальности «Технология основного органического и нефтехимического синтеза». После вуза устроился на Куйбышевский завод синтетического спирта «Синтезспирт». За десять лет прошел путь от инженера-стажера до директора предприятия. С 1984 по 1990 год — гендиректор производственного объединения «Куйбышеворгсинтез».

В 1990-м опытный производственник, которому чуть за сорок, становится председателем областного Совета народных депутатов. А всего через год и председателем облисполкома. По современным понятиям — губернатором.

— Он был последним советским руководителем области. Но во время драматических событий августа 1991 года, когда произошел путч в стране, Тархов не занял ни позицию Бориса Ельцина, ни позицию ГКЧП. Более того, в эти дни в официальной областной газете в одном номере опубликовали и документы, выпущенные Госкомитетом по чрезвычайному положению, и документы, которые подписал Ельцин, — поделился с 63.RU депутат Госдумы Михаил Матвеев. — Я писал диссертацию по этому историческому периоду. Изучал сведения в наших архивах. Могу сказать, что не нашел особых отличий политических позиций Виктора Тархова и Константина Титова в тот момент. Но пришедший к власти в стране Ельцин снял первого с должности, а второго сделал новым главой региона. Дело в том, что Титов после победы Бориса Николаевича собрал горсовет, где депутаты осудили действия ГКЧП. А Тархов ничего и никого не созывал вообще. И когда в администрации Ельцина собирали информацию, какие регионы его поддержали, а какие нет, то судьба Виктора Александровича была предрешена.

После падения с политического олимпа Тархов вернулся на производство. В феврале 1992 года он стал директором Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Дальше — больше. В 90-х Тархов — первый и старший вице-президент НК «ЮКОС», председатель совета директоров «Омскшины», член совета директоров «Самараагробанка», вице-президент ОАО «Группа Альянс».

Однако, несмотря на все бизнес-успехи, политических амбиций Виктор Александрович не оставлял.

— В 2000 году Тархов стал соперником Титова на выборах в губернаторы Самарской области. Я возглавлял одно из направлений штаба Виктора Александровича. Занимался разработкой наружной рекламы, листовок, текстами в предвыборной газете. Так что мы плотно общались в тот момент. Могу сказать, что Тархов был человечным. Московские политтехнологи тогда настаивали на публикации в предвыборной газете материала о сыне Константина Титова. Я отказался, потому что считал и считаю, что нельзя трогать семью политических соперников и глумиться над физическими недостатками их детей. Это низко. В конце концов наш с москвичами спор дошел до Тархова. Он решил не давать такую публикацию. И это несмотря на давнее их политическое соперничество со времен путча и чернухи, которая лилась на Виктора Александровича штабом Титова, — вспоминает Михаил Матвеев.

Впрочем, политик тут же добавил в портрет убитого экс-мэра и черных красок:

— Тархов обещал выпускать предвыборную газету «Самарский курьер» и после выборов. У нее тогда был тираж около миллиона экземпляров. Сказал мне объявлять подписную кампанию. Несколько тысяч читателей оформили подписку. Но после выборов не стал финансировать издание. Я был главредом. Протянули мы, кажется, полгода. Не было возможности даже зарплату журналистам платить. Пришел к Виктору Санычу по поводу его обещания, а он пожал плечами и отправил меня к другому человеку. Я тогда с ним попрощался фразой: «Приятно было познакомиться». Говорят, она Тархова очень выбесила, рвал и метал просто. В общем, чтобы расплатиться с долгами редакции, вернуть деньги подписчикам и заплатить журналистам, мне пришлось продать машину. Те, кто хорошо знали Тархова, понимали, что в каких-то вопросах он балабол, и делали поправку на его обещания.

На тех выборах Виктор Александрович занял второе место, набрав 29,7% голосов избирателей. Второй раз стать хозяином области Тархову не удалось. Но уже через год он все-таки вернулся в большую политику — в 2001-м его избрали депутатом Самарской губдумы.

В начале нулевых Тархов одну за другой меняет политические партии: «Опора России», «Родина», «Российская партия Жизни», «Справедливая Россия». И в 2006 году с апломбом возвращается в чертоги исполнительной власти. Ему удается победить Георгия Лиманского на выборах мэра Самары. Та кампания запомнилась избирателям приездом в город «столичной звезды» — Владимира Соловьева. Журналист вел теледебаты Лиманского и Тархова. И практически в открытую оскорблял последнего. Возможно, именно это и добавило политических очков Тархову во втором туре.

Впрочем, не исключено, что к победе Виктора Александровича были причастны три мощные финансово-промышленные группы, поделившие тогда регион: «СОК», «Волгапромгаз» и «Волгабурмаш».

— Олигархи поделили город. Все ключевые должности в администрации заняли выходцы из тех или иных бизнес-структур. Я тогда спрашивал Тархова: «Виктор Александрович, вы же были в советское время главой области, неужели не могли поставить своих людей проверенных на важные посты?» Он с сожалением ответил: «Я не мог. У меня нет людей». Вот такой откровенный разговор у нас состоялся. Я бы сказал, что он был такой английской королевой, марионеткой в руках бизнеса, — объясняет Матвеев. — На посту мэра Тархов продержался всего один срок. Быстро потерял популярность. Следующим главой города стал Дмитрий Азаров, успевший некоторое время поработать в мэрии замом Тархова. Лично я не видел Виктора Саныча где-то с 2010 года.

Помимо острой пикировки с Владимиром Соловьевым, Тархов запомнился самарцам и скандалом с жителями ветхих и аварийных домов на улице Советской в Кировском районе. В попытках отстоять свои права на переселение в нормальные квартиры 14 женщин объявили голодовку. А для пущего эффекта даже смастерили чучело Тархова и примотали его к ближайшему столбу.

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Источник: архив 63.RU











Источник: архив 63.RU











Источник: архив 63.RU











Источник: архив 63.RU











Источник: архив 63.RU











Источник: архив 63.RU











Остался в памяти горожан и еще один скандальный эпизод, связанный с именем Тархова. 30 октября 2009 года на пресс-конференции, посвященной трехлетнему пребыванию Виктора Александровича на посту мэра, произошло легендарное метание ботинка. Журналист и блогер Виталий Папилкин попытался спросить у главы города, почему Тархов не ответил на вопрос об экс-супруге своей дочери Людмилы. Мол, у бывшего мэрской дочки якобы очень крепкие и авторитетные связи в криминальном мире.

Однако договорить журналисту не дали: время пресс-конференции было четко лимитировано. Тогда Виталий Папилкин запустил ботинком в Тархова, но промахнулся и был оперативно выведен из аудитории.

— Виктор Александрович не стал подавать на меня какую-то жалобу никуда. Знаете, вот бывают рыцари… — поделился с 63.RU журналист Виталий Папилкин. — Тархов был порядочный человек. Среди моих коллег-журналистов есть люди, которые жалуются на меня в полицию. А Тархов, который был политиком и с которым в этой политической игре мы были по разные стороны баррикад, не стал никуда заявлять. Как журналист я проводил свои расследования. Могу сказать, что в политике, бизнес-процессах, в окружении Тархова действительно всё было негладко. Но та власть по-человечески относилась к прессе. А молодые технократы, которые сейчас пришли к власти, позиционируют себя открытыми, на самом деле очень закрытые. Мы считали закрытыми тех политиков нулевых, а оказалось, что они были очень открытыми людьми. Я был знаком с Виктором Тарховым задолго до той пресс-конференции с ботинком. Виделся с ним много раз. Как-то мы приходили к нему вместе с одним известным на весь мир шахматистом, который сейчас признан иноагентом. Виктор Александрович был очень простым человеком. Иногда вел себя как ребенок. Первое, что он предложил тогда при встрече с гроссмейстером, — провести в Струковском саду шахматный турнир. Была жара, май или июнь. Тархов размахивал рукой и было видно порванную под мышкой рубашку. Такой простой, добрый, безобидный, немного даже чудаковатый мужик. Никогда не прятался от журналистов. Всегда — круглосуточно — был открыт для общения. Соболезную его дочери и всем родным.

После ухода из политики Тархов снова вернулся в привычную «нефтяную среду». Одним из наиболее известных его проектов стала сеть заправок «Витязи». Ей он владел вместе с Евгением Шафранским и Александром Дубинкиным. Однако позже этот бизнес продали.

Также, по данным системы «Контур.Фокус», в разное время за Тарховым числились несколько компаний, так или иначе связанных с нефтянкой и малой авиацией.

Вновь о Викторе Александровиче вспомнили летом 2021 года. Тогда силовики задержали дочь бывшего мэра Людмилу Тархову. Ее обвинили в вымогательстве крупной суммы у «водочного короля» и депутата губдумы Александра Милеева. Сама же Людмила Тархова настаивала, что планировала вернуть долг, который был у Милеева перед ее отцом. Гарантом же сделки был ныне покойный депутат и бизнесмен Олег Дьяченко.

Людмила Тархова утверждала, что пыталась вернуть деньги отца Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В декабре 2021 года Ленинский районный суд приговорил Людмилу Тархову к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Летом 2022 года стало известно, что бывший градоначальник переехал в Норвегию на ПМЖ. Но, судя по всему, недавно Тархов все-таки вернулся на Родину, где и был убит. О гибели экс-мэра Самары и его жены стало известно вечером 5 февраля. Сначала прошла информация, что пару застрелили. Затем прозвучала версия, что Виктора Тархова с женой забили насмерть. И во всех версиях подозреваемой называется внучка супругов. По сведениям источников, трагедия произошла еще месяц назад. Мотивом убийства могла стать месть. Якобы из-за долга в 7 миллионов девушка осталась без квартиры и очень обиделась на дедушку.

— По одной из версий, она убила и расчленила бабушку и дедушку. На камерах полицейские заметили, что экс-мэр заходил домой с женой в начале января. Больше они оттуда не выходили. С 4 по 8 января к ним приходила внучка. В один из дней она выходила из квартиры с подозрительными черными пакетами. После проверили ее покупки — обнаружили, что она приобретала пластмассовые бочки. 3 февраля внучку Тархова задержали. Сегодня арестовали, — сообщает MASH. — Девушку арестовали, она отказалась давать показания. Тела Тарховых до сих пор не найдены.