Зацветут за 30 дней: когда и как сажать дома тюльпаны к 8 марта — видеоинструкция

Цветы можно будет срезать или подарить сразу в горшке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Тюльпаны к 8 марта можно не только купить, но и вырастить дома. Времени для этого осталось не так много, но еще можно успеть, если приложить усилия. Мы подготовили видео с подробной инструкцией, а также узнали все секреты выгонки главного весеннего цветка.

Когда сажать тюльпаны к 8 марта

Если вы хотите получить тюльпаны к празднику, то придется поставить их на выгонку (так называют процесс ускорения роста растений) до конца января. В природе тюльпаны начнут цвести намного позже схода снега, и чтобы получить их к 8 марта, нужно правильно стимулировать рост.

Сейчас нужно положить луковки в холодильник. В зависимости от сорта они должны пролежать там от одной недели до месяца. Лучше взять, конечно, ранние сорта.

В зависимости от способа выгонки и сорта цветам потребуется около 30–40 дней, чтобы дать цветы.

Как вырастить тюльпаны в горшке

Тюльпаны — не самые требовательные к грунту растения. Поэтому можно взять торф, добавить дерновой земли и доломитовой муки для раскисления. Подойдет и обычный готовый грунт для рассады.

— Луковки очистить от шелухи. Главное — освободить корневой валик от пленки. Опустить луковки на 10 минут в раствор марганцовокислого калия, подсушить, — перечислила агроном Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Горшок нужно взять глубокий — не менее 15 сантиметров. У тюльпанов мощная корневая система.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Попробуйте воспользоваться нашей инструкцией Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Обязательно нужно сделать дренаж: насыпать керамзит или камни, чтобы выходила лишняя жидкость, иначе тюльпаны начнут гнить. Грунт нужно пролить водой.

— Аккуратно посадить, чуть-чуть заглубляя, по «плечики». На первое время поставить в прохладное и слабоосвещенное место. Когда росток будет сантиметра 4-5, можно выставлять на подоконник, — объяснила специалист.

В горшке тюльпаны можно сажать плотно — на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а можно при необходимости плотнее. Самое главное, чтобы от стенок горшка до луковки было расстояние минимум в один сантиметр — так корешки будут хорошо развиваться.

Как вырастить тюльпаны на гидропонике

Гидропоника — это выращивание растений без грунта, только на питательных растворах. Этот метод сейчас широко применяется хозяйствами. Тюльпаны на воде с подкормками будет легко выгнать даже за 30 дней, если соблюдать все правила.

Для этого нужно сделать так, чтобы в емкости с водой находилась только нижняя часть луковицы с корешками. Вырезать из пластиковой крышки отверстия для луковок и накрыть этой крышкой емкость с водой.

— Тюльпан, чтобы он был такой крепкий, красивый, необходимо подкармливать кальциевой селитрой. Через десять дней нужно поменять воду на раствор. Чайной ложки на три литра хватит, — советует Людмила Шубина.

Горшочки можно держать на подоконнике. Нужно менять раствор каждые десять дней, а воду использовать только отстоянную.

Что потом делать с луковицами

После того как тюльпан отцветет, нужно срезать его и дать усохнуть листьям. Так луковица получит все необходимые питательные вещества.

— Они должны пожелтеть естественным путем — так луковица сформирует чешую. Достать их из земли нужно будет в июне — начале июля. Дать просохнуть и посадить уже на даче в августе, — советует агроном.

Обычно луковицы сажают в открытый грунт в сентябре, но после выгонки нужно будет сделать это раньше, чтобы укоренение происходило в почве, а не на воздухе. Так в следующем году они вновь дадут цветы, но только уже весной и в земле.

Интересное про сад и огород

Разбираемся в тонкостях выращивания перцев, а также в самых продуктивных сортах.

Желание поэкспериментировать неизменно толкает дачников на поиски, и выращивание из семян лобелии или дихондры поможет утолить потребность вырастить что-то очень красивое и необычное.