«Психопат с оружием — это не самое лучшее». Россиян с сифилисом, шизофренией и гипертонией хотят признать годными к службе

Текст предлагаемых изменений содержится на 34 страницах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Минобороны России разработало проект поправок к Положению о военно-врачебной экспертизе. Согласно ему, людей с сифилисом, шизофренией, гипертонией и рядом других болезней хотят признать годными к военной службе . Изменения авторы проекта связали с тем, что раздел положения «Расписание болезней» неточный и не соответствует «современным подходам».

Заключения военно-врачебной комиссии станут «специальными» для периода военного положения, военного времени и мобилизации. Заключения, вынесенные в этот период, будут действовать еще год с момента окончания указанных периодов (сейчас срок их действия — год с даты утверждения или до вынесения нового заключения).

MSK1.RU обсудил поправки Минобороны с юристом и врачами. Рассказываем, возможно ли служить с этими болезнями и когда изменения могут вступить в силу.

Какие категории годности к военной службе? Узнать А — годен без ограничений;

Б — годен с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен (не подлежит призыву в мирное время);

Г — временно не годен (отсрочка сроком до года на период прохождения лечения или наблюдения врачом);

Д — не годен (выдается военный билет с отметкой о полном освобождении от военной службы). Военнослужащие делятся на три графы: I графа — призывники (граждане при первоначальной постановке на воинский учет). II графа — новобранцы (военнослужащие по призыву). III графа — контрактники.

Что поменяется?

Перечень предложений Минобороны достаточно большой, текст содержится на 34 страницах. Большая часть изменений направлена на «Расписание болезней» и затрагивает несколько «популярных» болезней среди призывников.

Сифилис

По предлагаемым правилам не будет основанием для освобождения от военной службы сифилис . Непризывная категория В (ограниченно годен) в случае одобрения документа сменится на призывную Б-4, которая предполагает, например, службу в качестве специалистов охраны боевых ракетных комплексов.

Сифилис — это венерическое инфекционное заболевание, которое поражает кожу, слизистые оболочки, внутренние органы, кости и нервную систему. Он преимущественно передается половым путем. Активное течение болезни чередуется с латентными периодами.

Призывник с сифилисом сможет рассчитывать максимум на отсрочку, уточнила эксперт по призыву на срочную службу и мобилизации компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко. Возможно, это связано с тем, что болезнь научились лечить антибиотиками.

— Если сифилис появляется, один укол — и человек здоров. Болезнь лечится антибиотиками сейчас очень хорошо. Бытового сифилиса не бывает, в казарме никто не заболеет, — рассказал MSK1.RU врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Однако сифилис легко передается через кровь. Поэтому, если человека с таким диагнозам ранят на передовой, есть риск заражения.

Его ранит, сослуживцы будут его вытаскивать с поля боя, а он же в крови, он может заразить. Андрей Кондрахин врач-терапевт

Гипотиреоз

Граждане, у которых при призыве на военную службу или военные сборы впервые выявлен гипотиреоз субклинический (это заболевание, возникающее из-за снижения функции щитовидки и недостаточности выработки ею гормонов), признаются временно не годными к военной службе на шесть месяцев.

— Если через полгода повторно выявляется гипотиреоз субклинический, освидетельствование проводится по пункту «в», а в случае выявления эутиреоза (состояние, когда уровень гормонов щитовидки приходит в норму) — по пункту «в» статьи 12 «Расписания болезней» (категория годности Б-4, призывник подлежит призыву на службу), — объяснила MSK1.RU Бакуменко.

Отсутствие щитовидной железы

В действующей редакции Положения о военно-врачебной экспертизе призывник может получить освобождение при отсутствии доли щитовидной железы. В новой редакции его будут давать только при полном отсутствии щитовидной железы или другого непарного эндокринного органа .

Гипертония

Сейчас от призыва освобождаются мужчины с гипертонической болезнью. В случае одобрения документа гипертоническая болезнь I стадии станет основанием для присвоения призывной категории годности Б-3.

Исключением будет наличие нарушений функций органов-мишеней (органов, которые страдают, если артериальное давление повышается: сердце, головной мозг, почки, периферические артерии, сетчатка глаза).

Гипертония I стадии характеризуется подъемами артериального давления в пределах 160–180/95–105 мм рт. ст. Как правило, она исчезает при соблюдении рекомендаций врача. Но скачок давления может произойти даже на фоне небольшого стресса.

— Если человеку дать, например, ночное дежурство, какое-то ответственное задание, которое требует очень сильного эмоционального всплеска, то могут быть неприятности. Поэтому таких людей нужно перевести на другой уровень, где нормальная нагрузка. Это зависит от квалификации и профпригодности, — подчеркнул терапевт Андрей Кондрахин.

Если же человеку с гипертонией I стадии дать чрезмерную нагрузку, то болезнь может развиться до II стадии, при которой повышение артериального давления остается постоянно, а также поражаются органы-мишени.

Астма

— Отсутствие симптомов бронхиальной астмы в течение 5 лет и более при отсутствии измененной реактивности бронхов, подтвержденной фармакологическими или физическими бронхопровокационными тестами, не станет основанием для применения статьи, — рассказала эксперт «ПризываНет».

Заболевания кожи

Все кожные заболевания в стойкой ремиссии (при отсутствии симптомов заболевания более 3 лет) — это категория годности Б-3. К ним относятся псориаз, крапивница, экзема .

Более того, заболевания должны будут подтверждаться не только стационарными исследованиями, но и документами о безуспешности лечения.

Психические заболевания

Поправки также предлагают изменить категорию годности Д (не годен) на В (ограниченно годен) для кандидатов в контрактники и мобилизованным с шизофренией, психозом, невротическими расстройствами, расстройствами личности и настроения — «при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях».

Лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения из-за употребления психоактивных веществ вместо категории В предлагают присваивать Б. Это относится только к контрактникам, имеющим «умеренные и незначительные» нарушения.

Но это не значит, что мужчинам с психическими заболеваниями будут поголовно выдавать оружие, считает психиатр, действительный член Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. По его словам, новые правила будут распространяться только на контрактников, а они используются на разных работах.

— Я думаю, это связано с набором на контрактную службу. А контрактники могут быть кто угодно — водители, строители. Это не значит, что им будут давать оружие. Так или иначе сохраняются врачебные, психиатрические фильтры. И никогда пациента в психозе не пошлют, — сказал MSK1.RU Теслер.

Никто безумного человека не пошлет в строевые войска, не дадут ему в руки оружие. Александр Теслер врач-психиатр

В то же время врач-психиатр Александр Федорович подчеркнул, что Минобороны «не может участвовать в медицинских процессах» и этим должны заниматься медики.

— Люди с психозами немножко не уравновешены. Вопрос — где они могут быть важны? Если психопат окажется с оружием, это, наверное, не самое лучшее. Всё зависит от того, где мы можем разумно использовать человеческие ресурсы с точки зрения отклонения от здоровья, — добавил терапевт Андрей Кондрахин.

Когда начнут действовать новые правила?

Пока информация о поправках носит ознакомительный характер и не несет за собой последствий для призывников. Но нельзя однозначно сказать, что документ не вступит в законную силу в обозримом будущем, подчеркнула Клавдия Бакуменко.

— Когда предложения введут, призывникам необходимо быть готовыми к новым требованиям медицинского освидетельствования. Стоит заранее подготовить необходимые документы и внимательно следить за информацией, поступающей из официальных источников. Чтобы не попасть в неприятности по незнанию, стоит обратиться к квалифицированному юристу, — порекомендовала эксперт.

Будут ли применяться изменения в рамках весеннего призыва?

— На данный момент проект носит характер предложения изменений, которые даже не внесены на рассмотрение. Возможно, проект и получит развитие, но пока об этом нет никакой информации. В любом случае можно уже сделать определенные выводы об изменениях Расписания болезней, которые были предложены, — заключила Бакуленко.