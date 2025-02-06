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Спорт Названы сценарии, при которых «Локомотив» выйдет в плей-офф. Разбор

Названы сценарии, при которых «Локомотив» выйдет в плей-офф. Разбор

Разбираем возможные варианты развития событий

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Болельщики всегда поддерживают свою команду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБолельщики всегда поддерживают свою команду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Болельщики всегда поддерживают свою команду

Источник:

6 февраля на «Арене-2000» «Локомотив» сыграет с минским «Динамо» (6+). Команда Игоря Никитина поборется за возможность стать первым участником схватки за Кубок Гагарина. В случае поражения ярославцы не потеряют возможность выйти в плей-офф: всё будет зависеть от итога матча «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо-Москва».

Ранее «Локомотив» потерял возможность стать первым участником плей-офф. Домашний матч между ярославской командой и «Спартаком» завершился в пользу красно-белых. Встреча окончилась со счетом 5:4. «Локомотив» упустил свой шанс, но уже сегодня они могут порадовать болельщиков выходом в плей-офф.

— Мы уже вторую игру подряд хорошо играем концовку третьего периода, но какая разница, если команда всё равно проигрывает? Нужно начиная с матча с минским «Динамо» так играть все три периода. Мы сейчас в долгу перед своими болельщиками — нашим шестым полевым игроком, — сказал нападающий Максим Березкин в интервью для предматчевой программки.

Условия, при которых «Локомотив» выйдет в плей-офф

  • Победа над минским «Динамо»;

  • проигрыш в овертайме или во время буллит, но только если «Куньлунь Ред Стар» не победит в основное время или в овертайме;

  • проигрыш в основное время, а «Куньлунь Ред Стар» уступает сопернику.

На данный момент «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции Регулярного чемпионата. На счету команды 80 очков. Последняя встреча минского «Динамо» и «Локомотива» 29 декабря закончилась в пользу белорусской команды со счетом 4:1. Прошлый раз в Ярославле команды играли 27 октября. Тогда «Локомотив» смог победить со счетом 3:2.

Ранее мы сообщали о дисквалификации одного из ключевых игроков команды. Сегодня Максим Шалунов может появиться в стартовом составе после двухматчевого отсутствия.

Как считаете, «Локомотив» выйдет сегодня в плей-офф?

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