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Город Спецоперация на Украине Заключал контракт в соседнем регионе: военный из Ярославля попал в списки на обмен из украинского плена

Заключал контракт в соседнем регионе: военный из Ярославля попал в списки на обмен из украинского плена

Александр Комков стал участником СВО

1 448
3 комментария
Военных увезли в Россию | Источник: Минобороны России / TelegramВоенных увезли в Россию | Источник: Минобороны России / Telegram

Военных увезли в Россию

Источник:

Военный из Ярославской области, 45-летний Александр Комков попал в списки на обмен из украинского плена. Об этом порталу 76.RU сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин. Александра должны были вернуть 5 февраля, во время обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной.

— В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ, — рассказали в Министерстве обороны России вечером 5 февраля. — Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Военнослужащие получат медпомощь

Источник:

В Минобороны добавили, что посредниками при переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Известно, что Александр Комков заключал контракт на службу в соседней от Ярославля Костроме. По данным 76.RU, военный пока не созванивался с родными. Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин находится на связи с родственниками бойца.

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Комментарии
3
Гость
1 час
посмотрите на их голодные измученные лица, теперь они без масок и не прячут как над ними издевались украинцы!!!
Гость
1 час
в нищей Костроме люди на улицах хуже выглядят, всё понурые и глаза в землю, никто не улыбается, одеты в дрянь и обувь стоптанная
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