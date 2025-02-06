Заключал контракт в соседнем регионе: военный из Ярославля попал в списки на обмен из украинского плена

Военных увезли в Россию Источник: Минобороны России / Telegram











Военный из Ярославской области, 45-летний Александр Комков попал в списки на обмен из украинского плена. Об этом порталу 76.RU сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин. Александра должны были вернуть 5 февраля, во время обмена пленными военнослужащими между Россией и Украиной.

— В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ, — рассказали в Министерстве обороны России вечером 5 февраля. — Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Военнослужащие получат медпомощь Источник: Минобороны России / Telegram

В Минобороны добавили, что посредниками при переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.