Только Турция — у россиян выбора не осталось? Как сэкономить на отдыхе, когда цены растут, советуют эксперты

Турция чем дороже, тем больше манит? Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Российские туристы не изменяют своим предпочтениям, несмотря на санкции и инфляцию. На новогодних каникулах главным направлением был Египет, а летом будет Турция. И это несмотря на резкое подорожание билетов.

Российский союз туриндустрии (РСТ) объявил, что спрос на путевки в Турцию на летний сезон 2025 года уже вырос в 2–2,5 раза.

На страну приходится 63% от общего объема бронирований, что значительно превышает показатели других популярных направлений. Активизация бронирований, по данным РСТ, началась после новогодних праздников, когда многие туристы начинают планировать свои летние отпуска. В среднем глубина бронирований составляет 180 дней — то есть после Нового года люди покупали туры на июль.

Наибольшие объемы бронирований ожидаются в первую половину сезона, с пиковыми месяцами в мае и июне, которые составляют около 60% от общего объема продаж.

На втором месте по востребованности летних туров находятся ОАЭ с 13%, и лишь затем идет Египет с 7%. В топ-5 входят Таиланд (5%) и Шри-Ланка (1%).

По данным Египетской федерации туризма (ETF), россияне всё чаще выбирают Египет как место для отдыха во время новогодних праздников. Летом в стране не сезон — слишком жарко. Хоссам Хазаа, член ETF, сообщил, что на нынешних каникулах наиболее популярными курортами среди российских туристов оставались Хургада, Шарм-эш-Шейх и Южный Синай.

Почему россияне, невзирая на дороговизну, всё равно стремятся за рубеж? Не хватает отечественных курортов? Об этом MSK1.RU поговорил с экспертом туристического рынка, PR-аналитиком компании «Русский Экспресс» Елизаветой Тимошенко.

— Рассматривать средний чек на заграничный отдых без деления по направлениям не совсем корректно. Это почти как брать «среднюю температуру по больнице», когда у одного пациента она может быть пониженной, а другой при этом мучается от жара. Например, в нашей компании по итогам 2024 года средний чек на отдых в Турции составил 198 тысяч рублей, а на Сейшелах — 789 тысяч. При этом туры в Китай стали обходиться нашим клиентам в среднем на 30% дешевле, чем в 2023 году, благодаря появлению прямых рейсов. Однако соглашусь с тем, что стоимость действительно выросла в общем и целом.

— Из-за снижения курса рубля?

— Не только. Так как абсолютное большинство контрактов заключается в долларах и евро, ослабление рубля привело к тому, что для наших соотечественников поездки стали менее доступными. При этом, конечно же, произошел и рост цен на проживание в отелях, авиаперелеты, трансферы и другие услуги. Но в зависимости от страны он где-то был более существенным, а где-то минимальным.

Относительно допандемийных лет стоимость изменилась очень сильно, и здесь дополнительную роль сыграли в том числе политические факторы: отсутствие прямых рейсов в некоторые страны, необходимость добираться более протяженными маршрутами из-за закрытия воздушного пространства, сокращение числа бортов, усложнение визовых формальностей и другие обстоятельства.

— Отдых в Турции, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), летом станет дороже на 20%? И при этом спрос уже вырос вдвое. То есть люди готовы платить любые деньги?

— Ну есть же и верные способы сэкономить на зарубежной поездке. Например, раннее бронирование. Самый большой дисконт ждал туристов как раз до конца января. В этот период можно было забронировать отдых с выгодой до 60–70% в зависимости от выбранного направления. Второй этап акции завершается в конце февраля, а третий, финальный, — в марте. При этом некоторые объекты размещения могут закрыть продажи по сниженной стоимости еще на первом этапе, когда достигнут желаемого уровня загрузки на летние даты, а кто-то продлевает скидки и до начала апреля.

Бронировать заранее лучше любой популярный отель или лимитированную категорию номеров, независимо от страны отдыха. Такие курорты чаще всего оказываются загружены. Однако быстрее всего по раннему бронированию заполняются отели высокого уровня в странах, где в этот период разгар сезона. Например, в Турции и на Кипре, а также в России на курортах Краснодарского края именно сейчас активно заполняется номерной фонд.

— В целом примерно к какому подорожанию зарубежного отдыха летом россиянам стоит готовиться?

— Контрактные цены на всех зарубежных направлениях изменились по-разному. В среднем увеличение относительно 2024 года пока составило порядка 10–15%.

Даже в рамках каждого конкретного направления политика отелей различается. Некоторые повысили прайс существенно, но есть и объекты, которые сохранили стоимость проживания на уровне прошлого года.

Кроме этого, важно понимать, что средний чек — это усредненный показатель от всех проданных туров, а не минимальная стоимость. Соответственно, имеются предложения с ценовым уровнем ниже этой отметки.