В Ярославле собираются построить новый Дом культуры: как он будет выглядеть

Появился эскизный проект будущего Дома культуры в Дзержинском районе Ярославля. Заказчиком проектно-сметной документации на объект стало ярославское ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод). Оно же оплачивает данные работы. На «Автодизеле» пояснили, что решение о финансировании было принято в рамках социальной программы предприятия «Новый социальный вектор».
— Мы делаем важный шаг к преображению Дзержинского района, создавая современное культурное пространство, — отметил директор Ярославского моторного завода Андрей Матюшин.
Построить объект планируют на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича. Внутри здания предусмотрено размещение большого театрального зала, многофункционального зала, кафе, библиотеки, творческих студий. В центре расположится просторный холл с парадной лестницей. Для комфорта посетителей предусмотрено наличие двух лифтов. На улице рядом с Домом культуры появятся площадка для массовых мероприятий, детская игровая зона, спортивные площадки, зеленая зона отдыха, парковка.
В конце января 2025 года проект ДК был представлен на градостроительном совете, где в целом получил положительную оценку. Однако эксперты предложили доработать некоторые детали концепции для оптимизации функционала пространства.
Проект разрабатывает ярославская проектно-строительная компания «Атриум». Ее владелец — Владислав Гребенщиков.
Напомним, в настоящее время в Брагине нет ни одного ДК. Разговоры о необходимости такого культурного и досугового объекта идут давно. Финансированием самого строительства должны озаботиться власти.