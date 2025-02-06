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Город В Ярославле собираются построить новый Дом культуры: как он будет выглядеть

В Ярославле собираются построить новый Дом культуры: как он будет выглядеть

Смотрим эскизный проект

437
7 комментариев
Новый Дом культуры хотят построить в Дзержинском районе | Источник: авторы проектаНовый Дом культуры хотят построить в Дзержинском районе | Источник: авторы проекта

Новый Дом культуры хотят построить в Дзержинском районе

Источник:

Появился эскизный проект будущего Дома культуры в Дзержинском районе Ярославля. Заказчиком проектно-сметной документации на объект стало ярославское ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод). Оно же оплачивает данные работы. На «Автодизеле» пояснили, что решение о финансировании было принято в рамках социальной программы предприятия «Новый социальный вектор».

— Мы делаем важный шаг к преображению Дзержинского района, создавая современное культурное пространство, — отметил директор Ярославского моторного завода Андрей Матюшин.

Построить объект планируют на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича. Внутри здания предусмотрено размещение большого театрального зала, многофункционального зала, кафе, библиотеки, творческих студий. В центре расположится просторный холл с парадной лестницей. Для комфорта посетителей предусмотрено наличие двух лифтов. На улице рядом с Домом культуры появятся площадка для массовых мероприятий, детская игровая зона, спортивные площадки, зеленая зона отдыха, парковка.

В конце января 2025 года проект ДК был представлен на градостроительном совете, где в целом получил положительную оценку. Однако эксперты предложили доработать некоторые детали концепции для оптимизации функционала пространства.

Проект разрабатывает ярославская проектно-строительная компания «Атриум». Ее владелец — Владислав Гребенщиков.

Проектирование объекта профинансировало ПАО «Автодизель» | Источник: авторы проектаПроектирование объекта профинансировало ПАО «Автодизель» | Источник: авторы проекта

Проектирование объекта профинансировало ПАО «Автодизель»

Источник:
Пока в Брагине нет ни одного ДК | Источник: авторы проектаПока в Брагине нет ни одного ДК | Источник: авторы проекта

Пока в Брагине нет ни одного ДК

Источник:
Для здания подобрали площадку на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича | Источник: авторы проектаДля здания подобрали площадку на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича | Источник: авторы проекта

Для здания подобрали площадку на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича

Источник:
Планируются благоустройство и площадки около Дома культуры | Источник: авторы проектаПланируются благоустройство и площадки около Дома культуры | Источник: авторы проекта

Планируются благоустройство и площадки около Дома культуры

Источник:
Перед ДК предусмотрена зона отдыха | Источник: авторы проектаПеред ДК предусмотрена зона отдыха | Источник: авторы проекта

Перед ДК предусмотрена зона отдыха

Источник:
Рядом со зданием ДК будут разбиты газоны и посажены деревья | Источник: авторы проектаРядом со зданием ДК будут разбиты газоны и посажены деревья | Источник: авторы проекта

Рядом со зданием ДК будут разбиты газоны и посажены деревья

Источник:
Сбоку расположится парковка | Источник: авторы проектаСбоку расположится парковка | Источник: авторы проекта

Сбоку расположится парковка

Источник:
Предусмотрены детские и спортивные площадки | Источник: авторы проектаПредусмотрены детские и спортивные площадки | Источник: авторы проекта

Предусмотрены детские и спортивные площадки

Источник:

Напомним, в настоящее время в Брагине нет ни одного ДК. Разговоры о необходимости такого культурного и досугового объекта идут давно. Финансированием самого строительства должны озаботиться власти.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Поставят охранников и будет как всюду простому человеку не попасть, зачем строить на наши деньги если мы этим не можем пользоваться? Никуда не попадёшь даже в туалет
с++
1 час
Дома культуры создавались в период взрывной урбанизации для приобщения диких сельских жителей к городской среде. Им лекторы из общества знания рассказывали как пользоваться унитазом и разъясняли международное положения. Массовики затейники отучали от матерных частушек и свального греха. Уже в 60 гг подобные заведения выглядели анахронизмом.
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