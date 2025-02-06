В Ярославле собираются построить новый Дом культуры: как он будет выглядеть

Новый Дом культуры хотят построить в Дзержинском районе Источник: авторы проекта











Появился эскизный проект будущего Дома культуры в Дзержинском районе Ярославля. Заказчиком проектно-сметной документации на объект стало ярославское ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод). Оно же оплачивает данные работы. На «Автодизеле» пояснили, что решение о финансировании было принято в рамках социальной программы предприятия «Новый социальный вектор».

— Мы делаем важный шаг к преображению Дзержинского района, создавая современное культурное пространство, — отметил директор Ярославского моторного завода Андрей Матюшин.

Построить объект планируют на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича. Внутри здания предусмотрено размещение большого театрального зала, многофункционального зала, кафе, библиотеки, творческих студий. В центре расположится просторный холл с парадной лестницей. Для комфорта посетителей предусмотрено наличие двух лифтов. На улице рядом с Домом культуры появятся площадка для массовых мероприятий, детская игровая зона, спортивные площадки, зеленая зона отдыха, парковка.

В конце января 2025 года проект ДК был представлен на градостроительном совете, где в целом получил положительную оценку. Однако эксперты предложили доработать некоторые детали концепции для оптимизации функционала пространства.

Проект разрабатывает ярославская проектно-строительная компания «Атриум». Ее владелец — Владислав Гребенщиков.

Проектирование объекта профинансировало ПАО «Автодизель» Источник: авторы проекта











Пока в Брагине нет ни одного ДК Источник: авторы проекта











Для здания подобрали площадку на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича Источник: авторы проекта











Планируются благоустройство и площадки около Дома культуры Источник: авторы проекта











Перед ДК предусмотрена зона отдыха Источник: авторы проекта











Рядом со зданием ДК будут разбиты газоны и посажены деревья Источник: авторы проекта











Сбоку расположится парковка Источник: авторы проекта











Предусмотрены детские и спортивные площадки Источник: авторы проекта









