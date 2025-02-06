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Он и она тест Жертва или абьюзер? Ответьте на 11 вопросов и узнайте, кто вы в отношениях

Жертва или абьюзер? Ответьте на 11 вопросов и узнайте, кто вы в отношениях

Думаете, вы знаете о своей паре всё на свете?

277
1 комментарий
Между прочим, чем счастливее пара, тем проще им пропустить тревожные звоночки | Источник: Роман Данилкин / 63.RUМежду прочим, чем счастливее пара, тем проще им пропустить тревожные звоночки | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Между прочим, чем счастливее пара, тем проще им пропустить тревожные звоночки

Источник:

Будем откровенны: иногда каждый из нас хоть немного да абьюзер. Просто эта сторона спит в нас до поры до времени, а если уж проснется — туши свет. Впрочем, в некоторых абьюзер никогда не дремлет и готов в любой момент высказать все свои претензии. А вы знаете, какой предрасположенности в вас больше? Для чистоты эксперимента в ответах к нашему тесту специально нет варианта «нормальная пара», чтобы вы лучше могли понять, на чьей вы стороне — жертвы или абьюзера.

ТЕСТПройден 47 раз
1 / 11

Как бы вы оценили заботу партнера о себе?

  • Да какая забота? О себе только и думает

  • Забота есть, но ее недостаточно

2 / 11

Слово «компромисс» вашей паре знакомо?

  • Да, компромисс — это прислушаться к моему единственно верному мнению

  • Иногда мне кажется, что мое мнение совершенно ничего не значит

3 / 11

Вы отправили своему партнеру сообщение, но уже долго не получаете ответа. Что будете делать?

  • Позвоню и спрошу, в чем дело

  • Не стану беспокоить. Как будет возможность, так ответит

4 / 11

Читаете переписки друг друга?

  • Обычно мои переписки читают

  • И кто мне запретит?

5 / 11

Вы прощаете партнеру то, что обычно считаете неприемлемым?

  • А что делать, надо как-то дальше жить

  • У меня все ходы записаны — прощения быть не может

6 / 11

Как вы выражаете свое недовольство?

  • Молчу. Всё проходит, и это пройдет

  • Сразу говорю об этом, могу прикрикнуть, начать спорить

7 / 11

Кто делает первый шаг к примирению, если вы поссорились?

  • Уж точно не я: моей вины в ссорах не может быть

  • Обычно я. Потому что боюсь потерять партнера

8 / 11

Часто ли вы испытываете чувство вины перед партнером?

  • Да, кажется, я всё время делаю что-то не так

  • Нет, это партнер обычно виноват

9 / 11

Что вы делаете, если у партнера плохое настроение?

  • Начинаю раздражаться. Ну сколько можно жить в беде?

  • Не лезу, чтобы не сделать еще хуже

10 / 11

Кто кого контролирует в ваших отношениях?

  • Партнер — меня

  • Я — партнера

11 / 11

Ваш партнер говорит, что сегодня хочет провести время с друзьями без вас. Что вы чувствуете?

  • Страх остаться в одиночестве

  • Обиду. Я что — пустое место?

ПО ТЕМЕ
Тест Отношения Любовь Он и она Абьюз Абьюзер Жертва Семья Психология Психология жертвы Психология отношений Семейная психология
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Комментарии
1
Гость
48 минут
Не то, ни другое.
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