Жертва или абьюзер? Ответьте на 11 вопросов и узнайте, кто вы в отношениях

Будем откровенны: иногда каждый из нас хоть немного да абьюзер. Просто эта сторона спит в нас до поры до времени, а если уж проснется — туши свет. Впрочем, в некоторых абьюзер никогда не дремлет и готов в любой момент высказать все свои претензии. А вы знаете, какой предрасположенности в вас больше? Для чистоты эксперимента в ответах к нашему тесту специально нет варианта «нормальная пара», чтобы вы лучше могли понять, на чьей вы стороне — жертвы или абьюзера.