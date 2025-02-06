Жертва или абьюзер? Ответьте на 11 вопросов и узнайте, кто вы в отношениях

Будем откровенны: иногда каждый из нас хоть немного да абьюзер. Просто эта сторона спит в нас до поры до времени, а если уж проснется — туши свет. Впрочем, в некоторых абьюзер никогда не дремлет и готов в любой момент высказать все свои претензии. А вы знаете, какой предрасположенности в вас больше? Для чистоты эксперимента в ответах к нашему тесту специально нет варианта «нормальная пара», чтобы вы лучше могли понять, на чьей вы стороне — жертвы или абьюзера.
Как бы вы оценили заботу партнера о себе?
Да какая забота? О себе только и думает
Забота есть, но ее недостаточно
Слово «компромисс» вашей паре знакомо?
Да, компромисс — это прислушаться к моему единственно верному мнению
Иногда мне кажется, что мое мнение совершенно ничего не значит
Вы отправили своему партнеру сообщение, но уже долго не получаете ответа. Что будете делать?
Позвоню и спрошу, в чем дело
Не стану беспокоить. Как будет возможность, так ответит
Читаете переписки друг друга?
Обычно мои переписки читают
И кто мне запретит?
Вы прощаете партнеру то, что обычно считаете неприемлемым?
А что делать, надо как-то дальше жить
У меня все ходы записаны — прощения быть не может
Как вы выражаете свое недовольство?
Молчу. Всё проходит, и это пройдет
Сразу говорю об этом, могу прикрикнуть, начать спорить
Кто делает первый шаг к примирению, если вы поссорились?
Уж точно не я: моей вины в ссорах не может быть
Обычно я. Потому что боюсь потерять партнера
Часто ли вы испытываете чувство вины перед партнером?
Да, кажется, я всё время делаю что-то не так
Нет, это партнер обычно виноват
Что вы делаете, если у партнера плохое настроение?
Начинаю раздражаться. Ну сколько можно жить в беде?
Не лезу, чтобы не сделать еще хуже
Кто кого контролирует в ваших отношениях?
Партнер — меня
Я — партнера
Ваш партнер говорит, что сегодня хочет провести время с друзьями без вас. Что вы чувствуете?
Страх остаться в одиночестве
Обиду. Я что — пустое место?