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Зима «Покров начнет восстанавливаться»: после аномального тепла в Центральной России зарядят снегопады

«Покров начнет восстанавливаться»: после аномального тепла в Центральной России зарядят снегопады

Когда погода в Ярославской области изменится

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4 комментария

Погода в феврале изменится

Источник:

В Ярославской области, как и во всей Европейской России, потепление вышло на пик. Об этом рассказали эксперты центра «Фобос». По их данным, причина плюсовых температур в конце января — мощный поток тропического воздуха из Северной Африки.

— Но по мере продвижения вглубь континента, из-за контакта с прохладной землёй, эти воздушные массы быстро остывают. Сейчас средняя температура почвы на Русской равнине 0…+3°, поэтому, двигаясь над ней, тропический воздух теряет тепло на 1–1,5° каждые 100 километров. Поэтому балканские +15…+20° в Центральной России превращаются в +6…+8°, но и этого вполне достаточно, чтобы поставить с ног на голову погоду в европейской части страны, — рассказали в «Фобосе».

Потепление ощущается и в столице. В Москве после полудня 30 января потеплеет до +8°.

— Это всего на несколько десятых ниже абсолютного рекорда январского тепла 2007 года! Устоит ли он — мы узнаем только поздно вечером, — рассказали в «Фобосе».

Но как оказалось, тепло продлится недолго. Уже через несколько дней ожидается похолодание и даже снегопады.

— Ситуация в атмосфере начнёт меняться только в начале февраля. Дело в том, что циклон, устроивший потепление, переместится на север Европейской России, и по его периферии на территорию региона станут поступать более холодные воздушные массы из Скандинавии. Так что в центре страны начнёт даже восстанавливаться снежный покров, — рассказали специалисты. — В Центральной России в дневные часы до 0…+3°.

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России» в ночь на пятницу 31 января +3°, облачно, временами снег с дождем. Днем +4°, без осадков.

Ночью субботы, 1 февраля +1°, днем потеплеет до +3°, временами ожидают снег с дождем.

Ночью 2 февраля начнутся похолодания. Температура опустится до -1°, но осадков не ждут. Днем вернется плюсовая температура — +2°, вновь пройдет снег с дождем.

С понедельника, 3 февраля начнется похолодание. Ночью -2°, снегопад. Днем -1°, к снегопаду добавится дождь.

В ночь на 4 февраля -3°, без осадков. Днем -3°, пройдет снегопад.

Ночью среды, 5 февраля -5°, небольшой кратковременный снег. Днем -3°, облачно без осадков.

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Комментарии
4
Гость
25 минут
Круглый год жди одни катаклизмы, Каждый месяц ненужный сюрприз. У погоды не стало харизмы, Лишь остался природный каприз. Вновь, надеюсь, дождусь я погоды И зимой будет снег и мороз.
Гость
40 минут
ужас, что делать, куда бежать , надвигается похолодание
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