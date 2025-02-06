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Криминал Убийство Тархова Части тела экс-мэра Самары нашли в квартире его внучки: почему она могла решиться на убийство

Части тела экс-мэра Самары нашли в квартире его внучки: почему она могла решиться на убийство

Екатерина Бельская употребляла наркотики

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8 комментариев
Так Екатерина Бельская (Тархова) выглядела несколько лет назад | Источник: Коммунальный опер / TelegramТак Екатерина Бельская (Тархова) выглядела несколько лет назад | Источник: Коммунальный опер / Telegram

Так Екатерина Бельская (Тархова) выглядела несколько лет назад

Источник:

В Самаре убили бывшего мэра Виктора Тархова и его жену. В преступлении подозревают его внучку Екатерину Бельскую. Сейчас она арестована. Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти части тел убитых Тарховых.

По информации источника РЕН.ТВ, части тел Тархова и его супруги нашли в квартире Екатерины Бельской. Источник отметил, что та вывозила их из квартиры Тарховых на такси. До этого Бельская принесла в квартиру дедушки и бабушки черные пакеты — это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по всему, в этих же пакетах девушка избавлялась от тел бабушки и дедушки.

В последний раз экс-мэра Самары и его жену видели у дома на Вилоновской. После страшного убийства под подозрение попала внучка Тархова Екатерина Бельская. Ее поймали, когда она пыталась продать автомобиль Toyota, который принадлежал бывшему самарскому мэру.

— Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены, их внучка, употребляла наркотики, — передает телеканал РЕН.ТВ.

Кроме того, незадолго до задержания Екатерина Бельская появлялась на работе Виктора Тархова. Она явилась в фирму по переработке нефтепродуктов с доверенностями и документами. В них стояли подозрительные подписи. Сотрудники фирмы заподозрили, что они поддельные, но Бельская утверждала, что Тархов расписывался лично и доверил ей заниматься делами, потому что сам якобы находится в больнице.

Предполагают, что внучка Тарховых действовала не одна и у нее был сообщник. Сейчас появляется несколько версий убийства. Согласно одной из них, Екатерина Бельская могла убить дедушку из-за мести: дочка и внучка Тарховых остались без квартиры из-за долга в 7 миллионов рублей.

В понедельник, 3 февраля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Екатерину Бельскую задержали в среду, 5 февраля. Во время обысков в квартире у внучки Тарховых следователи обнаружили документы и телефоны, принадлежащие Виктору и Наталье. После этого силовики проверили недавние покупки Бельской и нашли пластмассовые бочки.

В связи с этим есть версия, что Тарховых забили насмерть, а после их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках, передает RTVI со ссылкой на источники.

ПО ТЕМЕ
Убийство Следственный комитет Уголовное дело Расследование Виктор Тархов
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Комментарии
8
Гость
1 час
Это вам не загнивающий Запад.
Гость
36 минут
А причем тут ,что она употребляла. Дело не в этом. Дело в жадности,эгоизме ,и желании получить много денег не честным путем. Такое воспитание детей богачей. Они и трезвые переедут любого для достижения своей цели .деньги.алчность. Диллинджер
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