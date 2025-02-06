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Работа 183 тысячи в месяц: в Ярославле назвали востребованную денежную вакансию

183 тысячи в месяц: в Ярославле назвали востребованную денежную вакансию

Куда можно пойти работать, чтобы получать хороший доход

675
4 комментария
Аналитики назвали вакансию, востребованную в регионе | Источник: Максим Серков / NGS42.RUАналитики назвали вакансию, востребованную в регионе | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Аналитики назвали вакансию, востребованную в регионе

Источник:

В Ярославской области выросли зарплаты у курьеров. За последние пять лет показатели увеличились на 400%, или больше чем на 109 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса Hh.ru.

— По итогам за 2024 год курьеры вновь вошли в рейтинг самых востребованных профессий в Ярославской области, заняв 20-е место. За весь прошлый год местные компании искали более 1,2 тысячи курьеров. Подобный колоссальный спрос на дефицитном рынке труда толкает вверх и предлагаемую зарплату: с помощью высокого предлагаемого дохода компании могут быстро найти нужного работника, — рассказали эксперты Hh.ru.

Специалисты посчитали, что зарплаты, которые предлагают курьерам, примерно на 74 тысячи рублей больше, чем средний доход местных жителей.

— Между тем многие эксперты рынка труда задаются вопросом, а продолжится ли зарплатная гонка в 2025 году? Аналитика по итогам января 2025 года показывает, что пока компании Ярославской области продолжают увеличивать предлагаемый доход в вакансиях для курьеров, — рассказали в Hh.ru.

По подсчетам экспертов, местные компании в среднем готовы платить курьеру при полной занятости в месяц 134 тысячи рублей. Это на 20 тысяч больше, чем в январе 2024-го, на 61 тысячу больше, чем в начале 2023-го, и на 59 тысяч больше, чем в 2022-м.

— А также на 89 тысяч больше, чем в начале 2021-го, и, наконец, на 109,5 тысячи больше, чем в январе 2020-го, — рассказали специалисты. — Выросли и максимальные зарплаты, которые могут заработать курьеры в Ярославской области: с 37,5 тысячи в 2020-м до 183,5 тысячи в 2025 году.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Что хоть за враньё. С потолка цифры берут что-ли или что-то курят?
Гость
45 минут
Вот откуда вся эта наивность чукотская? На hh куча мошенников. Объявления про курьеров с большой зарплатой - не более чем поиск закладчиков. Или ещё один способ мошенничества на hh: выставляют объявление с большой зарплатой и лёгким функционалом, курьер, например. Затем просят заполнить анкету в Гугле по ссылке, а дальше все вытекающие последствия со взломом аккаунта и телефона. Сама недавно была в поиске работы и столкнулась со всеми этими объявлениями про "курьеров". Реальная зп курьера не более 50 т.р.
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