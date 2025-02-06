183 тысячи в месяц: в Ярославле назвали востребованную денежную вакансию

Аналитики назвали вакансию, востребованную в регионе Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В Ярославской области выросли зарплаты у курьеров. За последние пять лет показатели увеличились на 400%, или больше чем на 109 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса Hh.ru.

— По итогам за 2024 год курьеры вновь вошли в рейтинг самых востребованных профессий в Ярославской области, заняв 20-е место. За весь прошлый год местные компании искали более 1,2 тысячи курьеров. Подобный колоссальный спрос на дефицитном рынке труда толкает вверх и предлагаемую зарплату: с помощью высокого предлагаемого дохода компании могут быстро найти нужного работника, — рассказали эксперты Hh.ru.

Специалисты посчитали, что зарплаты, которые предлагают курьерам, примерно на 74 тысячи рублей больше, чем средний доход местных жителей.

— Между тем многие эксперты рынка труда задаются вопросом, а продолжится ли зарплатная гонка в 2025 году? Аналитика по итогам января 2025 года показывает, что пока компании Ярославской области продолжают увеличивать предлагаемый доход в вакансиях для курьеров, — рассказали в Hh.ru.

По подсчетам экспертов, местные компании в среднем готовы платить курьеру при полной занятости в месяц 134 тысячи рублей. Это на 20 тысяч больше, чем в январе 2024-го, на 61 тысячу больше, чем в начале 2023-го, и на 59 тысяч больше, чем в 2022-м.