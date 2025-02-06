США отказались выполнить главное условие Украины — без этого Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

Посланник Трампа по Украине Кит Келлог призвал признать, что этого никогда не произойдет Источник: Carlos Barria / Reuters











Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает невозможным вариант с размещением ядерного оружия в этой стране, как этого ранее требовал Владимир Зеленский. Об этом Келлог рассуждал в эфире Fox News.

— Шанс того, что они получат свое ядерное оружие назад, где-то между мизерным и нулевым. Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет, — заявил посланник.

В декабре 1994 года был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, США и Великобритания обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. В феврале 2022 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму.

Еще в январе украинский лидер заявил, что готов пойти на переговоры с Россией, но для разрешения конфликта Киеву нужно получить гарантии безопасности от США. При этом лучшим вариантом в этом случае станет вступление Украины в НАТО. Однако сейчас против этого выступают другие государства — Венгрия, Германия, Словакия и США.