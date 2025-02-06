«Светофор» закрывается: налоговая ликвидирует холдинг, которому принадлежат магазины

Налоговая служба начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Ранее супермаркеты попали под масштабную проверку надзорных органов.
Запись о ликвидации появилась в системе «Контур.Фокус» 5 февраля. Причина ликвидации — недостоверные данные об адресе компании, указанные при регистрации.
«Инвест стандарт» зарегистрирован в Ярославле на улице Наумова, налоговые инспекторы не смогли там обнаружить компанию, пишет Forbes.
По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году выручка холдинга составила 1,21 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,17 миллиарда рублей.
В январе этого года в Москве прошли массовые рейды Роспотребнадзора по сети магазинов «Светофор». В итоге некоторые отделения закрыли. Основной причиной стали системные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Суды вынесли решения о приостановке деятельности на срок до 90 суток для устранения недостатков, в том числе нарушений условий хранения продукции.