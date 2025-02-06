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Бизнес «Светофор» закрывается: налоговая ликвидирует холдинг, которому принадлежат магазины

«Светофор» закрывается: налоговая ликвидирует холдинг, которому принадлежат магазины

Пока под ликвидацию попадают отделения в Центральном и Северо-Западном округах

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7 комментариев
Причина ликвидации&nbsp;— недостоверные данные об адресе компании | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПричина ликвидации&nbsp;— недостоверные данные об адресе компании | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Причина ликвидации — недостоверные данные об адресе компании

Источник:

Налоговая служба начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Ранее супермаркеты попали под масштабную проверку надзорных органов.

Запись о ликвидации появилась в системе «Контур.Фокус» 5 февраля. Причина ликвидации — недостоверные данные об адресе компании, указанные при регистрации.

«Инвест стандарт» зарегистрирован в Ярославле на улице Наумова, налоговые инспекторы не смогли там обнаружить компанию, пишет Forbes.

По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году выручка холдинга составила 1,21 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,17 миллиарда рублей.

В январе этого года в Москве прошли массовые рейды Роспотребнадзора по сети магазинов «Светофор». В итоге некоторые отделения закрыли. Основной причиной стали системные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Суды вынесли решения о приостановке деятельности на срок до 90 суток для устранения недостатков, в том числе нарушений условий хранения продукции.

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Светофор Налоговая Ликвидация Бизнес
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Комментарии
7
rodynamoya
27 минут
Три года работы в условиях самых жестких в мировой истории санкций со всей ясностью демонстрируют миру, сколь высок потенциал у нашей экономики--говорят на высоких трибунах форума ! И бац-по указке сверху закрываем Светофор за то что все стоит на поддонах, а ЮрАдрес налоговая не нашла, потому что работает против российского народа!
Гость
44 минуты
Лучше бы пятёрки позакрывали. Магазины пятёрочные стали дорогущие а их реклама-сплошное враньё
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