«Светофор» закрывается: налоговая ликвидирует холдинг, которому принадлежат магазины

Причина ликвидации — недостоверные данные об адресе компании Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Налоговая служба начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Ранее супермаркеты попали под масштабную проверку надзорных органов.

Запись о ликвидации появилась в системе «Контур.Фокус» 5 февраля. Причина ликвидации — недостоверные данные об адресе компании, указанные при регистрации.

«Инвест стандарт» зарегистрирован в Ярославле на улице Наумова, налоговые инспекторы не смогли там обнаружить компанию, пишет Forbes.

По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году выручка холдинга составила 1,21 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,17 миллиарда рублей.