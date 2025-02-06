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Здоровье «Путаница и морока!»: ярославцы высказались про массовый перевод педиатров в другую клинику

«Путаница и морока!»: ярославцы высказались про массовый перевод педиатров в другую клинику

Публикуем мнения читателей 76.RU

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4 комментария
Ярославцы высказались из-за переезда педиатров центральной детской поликлиники в другое здание на Пятерке | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUЯрославцы высказались из-за переезда педиатров центральной детской поликлиники в другое здание на Пятерке | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Ярославцы высказались из-за переезда педиатров центральной детской поликлиники в другое здание на Пятерке

Источник:

Ярославцы высказались по поводу переезда педиатров поликлиники № 1 на улице Терешковой. С 10 февраля доктора будут принимать малышей на Чехова, 43.

В Минздраве объяснили, что врачи работали на улице Терешковой временно. Их перевели в это здание из-за капитального ремонта в основном корпусе. Однако ярославцы выразили недовольство из-за неудобного расположения поликлиник.

Гость:

— Раньше у жителей Кировского района поликлиники были в шаговой доступности, а теперь надо ехать аж в другой район. Это что такое?! Недоступность медпомощи?

Анна:

— А еще теперь педиатр на Пятерке, а анализы сдавать и специалистов проходить в двух разных поликлиниках. Хождение туда-сюда лютое. Неочевидный минус всех объединений: у заведений становится по несколько зданий. Ты посещаешь одно, к директору и администрации — идти в другое. Для конечного пользователя — путаница и морока. Педиатр не раз говорила: будьте внимательнее, смотрите адрес, где прием.

Алена Смирнова:

— Разве у детской поликлиники нет радиуса доступности? Терешковой и Чехова находятся не рядом, мягко говоря.

Гость:

— Итого: прием детских врачей для проживающих в Кировском и Ленинском районах разбросан по трём адресам — на Терешковой, Чехова и Чайковского. Представим маму с малышом, которая должна с ребенком в коляске прокатиться сначала к педиатру на Чехова, там получить направление к нужному специалисту (ортопеду, например) и далее двигать на Чайковского или Терешковой. Никаких прямых маршрутов общественного транспорта между этими зданиями больницы нет. Авто есть не у всех, и такси не всем по карману.

Татьяна:

— Это очень-очень неудобно! Теперь нужно с малышами ехать аж до вокзала Главного. На колясочке теперь не добраться. Все, с кем обсуждала данный вопрос, ошеломлены новостью!

«Всё встаёт на свои места»

Раньше педиатры работали в поликлинике на Чехова, 43. Потом здание закрыли на капремонт, а врачей перевели на улицу Терешковой, 22. Около двух лет проводились работы. Сейчас детских докторов вернули в основной корпус.

Для жителей Пятерки возвращение педиатров в поликлинику на Чехова стало поводом для радости.

Гость:

— Теперь, может, припаркованных авто на Терешковой поубавится, а то постоянно проезжаешь по коридору из машин по обеим сторонам дороги.

Александр:

— Отличная новость, с Пятерки очень неудобно было добираться [до корпуса на улице Терешковой].

Святая Анна:

— Ура! Ура! Это очень и очень удобно! Всё встаёт на свои места! Поликлиника на Терешковой — это был самый необдуманный вариант. Парковки нет. А где можно поставить машину? Всё забито. На Чехова тоже нет парковки, но там и не надо, это двор. Припарковать машину можно на Чехова, у кладбища, и прогуляться.

Вероника Яблокова:

— Наконец-то! А то с Главного кататься на Терешковой уже надоело. Но на Терешковой тоже нужны педиатры, надо бы им подумать над этим, чтобы людям было удобно и близко.

Дарья:

— Было бы идеально, если бы вернулись в родные пенаты, на проспект Ленина.

Напомним, что ранее детская больница № 1 располагалась в здании на проспекте Ленина. Она перестала работать в 2017 году из-за аварийного состояния. Пациентов распределили по разным больницам города. Сначала глава Минздрава заявил, что здание будет отремонтировано. Но потом от этих планов отказались. Сейчас туда планируют перевезти ярославских чиновников.

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Поликлиника Ремонт Врачи Доктора Педиатры
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Комментарии
4
Гость
58 минут
Вообще не важно где поликлиника, а важно кто там работает и отношение к врачам. Когда врачей опустили ниже плинтуса по зарплате, то не ждите от них чуда. Чудес не бывает, если волшебник опущен ..
Гость
28 минут
На проспекте Ленина было самым оптимальным вариантом. Удобная транспортная доступность, из любого района легко можно было добраться до поликлиники, транспорт ходит постоянно во все районы (в отличие от Чехова). Куча парковочных мест, никогда не возникало проблемы с парковкой ( в отличие от Терешковой, ну и зимой на Чехова, не забываем, что на главном убрали большую бесплатную парковку). При этом припаркованные автомобили никому не мешали, так как транспортный поток не такой уж сильный. Удобно было с малышами и колясками. Можно было оставить родственников погулять с ребенком, пока ожидаешь в очереди (в отличие от Чехова, где гулять вообще негде). Ну а про то, что теперь опять все врачи в разном месте расположены, даже и говорить нечего. Очень не удобно и не толково. Единственное, кому сделали хорошо,это тем, кто живет в соседних домах. Хотя и тут спорно. Кроме педиатров обычно и другие врачи требуются. Да и скопление машин во дворах тоже радости не принесет. Но когда бы и кого это интересовало, когда кому-то надо поделить деньги. В общем бюджет с оптимизацией сэкономили, наверное, удобства для людей убрали.
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