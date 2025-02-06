«Путаница и морока!»: ярославцы высказались про массовый перевод педиатров в другую клинику

Ярославцы высказались из-за переезда педиатров центральной детской поликлиники в другое здание на Пятерке Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Ярославцы высказались по поводу переезда педиатров поликлиники № 1 на улице Терешковой. С 10 февраля доктора будут принимать малышей на Чехова, 43.

В Минздраве объяснили, что врачи работали на улице Терешковой временно. Их перевели в это здание из-за капитального ремонта в основном корпусе. Однако ярославцы выразили недовольство из-за неудобного расположения поликлиник.

Гость:

— Раньше у жителей Кировского района поликлиники были в шаговой доступности, а теперь надо ехать аж в другой район. Это что такое?! Недоступность медпомощи?

Анна:

— А еще теперь педиатр на Пятерке, а анализы сдавать и специалистов проходить в двух разных поликлиниках. Хождение туда-сюда лютое. Неочевидный минус всех объединений: у заведений становится по несколько зданий. Ты посещаешь одно, к директору и администрации — идти в другое. Для конечного пользователя — путаница и морока. Педиатр не раз говорила: будьте внимательнее, смотрите адрес, где прием.

Алена Смирнова:

— Разве у детской поликлиники нет радиуса доступности? Терешковой и Чехова находятся не рядом, мягко говоря.

Гость:

— Итого: прием детских врачей для проживающих в Кировском и Ленинском районах разбросан по трём адресам — на Терешковой, Чехова и Чайковского. Представим маму с малышом, которая должна с ребенком в коляске прокатиться сначала к педиатру на Чехова, там получить направление к нужному специалисту (ортопеду, например) и далее двигать на Чайковского или Терешковой. Никаких прямых маршрутов общественного транспорта между этими зданиями больницы нет. Авто есть не у всех, и такси не всем по карману.

Татьяна:

— Это очень-очень неудобно! Теперь нужно с малышами ехать аж до вокзала Главного. На колясочке теперь не добраться. Все, с кем обсуждала данный вопрос, ошеломлены новостью!

«Всё встаёт на свои места»

Раньше педиатры работали в поликлинике на Чехова, 43. Потом здание закрыли на капремонт, а врачей перевели на улицу Терешковой, 22. Около двух лет проводились работы. Сейчас детских докторов вернули в основной корпус.

Для жителей Пятерки возвращение педиатров в поликлинику на Чехова стало поводом для радости.

Гость:

— Теперь, может, припаркованных авто на Терешковой поубавится, а то постоянно проезжаешь по коридору из машин по обеим сторонам дороги.

Александр:

— Отличная новость, с Пятерки очень неудобно было добираться [до корпуса на улице Терешковой].

Святая Анна:

— Ура! Ура! Это очень и очень удобно! Всё встаёт на свои места! Поликлиника на Терешковой — это был самый необдуманный вариант. Парковки нет. А где можно поставить машину? Всё забито. На Чехова тоже нет парковки, но там и не надо, это двор. Припарковать машину можно на Чехова, у кладбища, и прогуляться.

Вероника Яблокова:

— Наконец-то! А то с Главного кататься на Терешковой уже надоело. Но на Терешковой тоже нужны педиатры, надо бы им подумать над этим, чтобы людям было удобно и близко.

Дарья:

— Было бы идеально, если бы вернулись в родные пенаты, на проспект Ленина.