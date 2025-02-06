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Страна и мир В России обсудят меры по поддержке внутреннего рынка

В России обсудят меры по поддержке внутреннего рынка

Укрепление экономики страны станет одной из ключевых тем ПМЭФ-2025

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1 комментарий
Представители власти и бизнеса обсудят, как укрепить экономику страны и повысить конкурентоспособность | Источник: Фонд РосконгрессПредставители власти и бизнеса обсудят, как укрепить экономику страны и повысить конкурентоспособность | Источник: Фонд Росконгресс

Представители власти и бизнеса обсудят, как укрепить экономику страны и повысить конкурентоспособность

Источник:

На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне этого года, обсудят ключевые экономические меры для поддержки внутреннего рынка. По словам организаторов, сейчас в России наблюдается большой внутренний спрос на отечественную продукцию.

— Три года работы в условиях самых жестких в мировой истории санкций со всей ясностью демонстрируют миру, сколь высок потенциал у нашей экономики. Рост сектора ВПК, строительной отрасли и основных видов экономической деятельности подтверждает высокий потенциал внутреннего рынка. Развитие экономики предложения, а значит, и экономики внутреннего спроса — это то, на что предстоит делать ставку в ближайшие годы, — отметил советник — ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Форум объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Участники обсудят решения, необходимые для укрепления экономической стабильности страны.

Ранее на форуме были подписаны важные соглашения, направленные на развитие внутреннего рынка. Например, Газпромбанк и «Русал» договорились о предоставлении финансирования в размере до 40 миллиардов рублей на внедрение передовых технологий на Красноярском и Братском алюминиевых заводах.

Также особое внимание на ПМЭФ традиционно уделяется инновациям в здравоохранении, развитию медицинской науки и перспективам отечественной фармацевтической промышленности.

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ПМЭФ ПМЭФ-2025 Внутренний рынок рф
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Комментарии
1
Гость
29 минут
экономика эрэфии это экономия на нас и за наш счёт, а на остальных деньги есть в неограниченном количестве, наше дело работать и платить налоги до смерти 🤮
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