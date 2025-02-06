В России обсудят меры по поддержке внутреннего рынка

На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне этого года, обсудят ключевые экономические меры для поддержки внутреннего рынка. По словам организаторов, сейчас в России наблюдается большой внутренний спрос на отечественную продукцию.
— Три года работы в условиях самых жестких в мировой истории санкций со всей ясностью демонстрируют миру, сколь высок потенциал у нашей экономики. Рост сектора ВПК, строительной отрасли и основных видов экономической деятельности подтверждает высокий потенциал внутреннего рынка. Развитие экономики предложения, а значит, и экономики внутреннего спроса — это то, на что предстоит делать ставку в ближайшие годы, — отметил советник — ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
Форум объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества. Участники обсудят решения, необходимые для укрепления экономической стабильности страны.
Ранее на форуме были подписаны важные соглашения, направленные на развитие внутреннего рынка. Например, Газпромбанк и «Русал» договорились о предоставлении финансирования в размере до 40 миллиардов рублей на внедрение передовых технологий на Красноярском и Братском алюминиевых заводах.
Также особое внимание на ПМЭФ традиционно уделяется инновациям в здравоохранении, развитию медицинской науки и перспективам отечественной фармацевтической промышленности.