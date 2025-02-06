В России обсудят меры по поддержке внутреннего рынка

Представители власти и бизнеса обсудят, как укрепить экономику страны и повысить конкурентоспособность Источник: Фонд Росконгресс











На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне этого года, обсудят ключевые экономические меры для поддержки внутреннего рынка. По словам организаторов, сейчас в России наблюдается большой внутренний спрос на отечественную продукцию.

— Три года работы в условиях самых жестких в мировой истории санкций со всей ясностью демонстрируют миру, сколь высок потенциал у нашей экономики. Рост сектора ВПК, строительной отрасли и основных видов экономической деятельности подтверждает высокий потенциал внутреннего рынка. Развитие экономики предложения, а значит, и экономики внутреннего спроса — это то, на что предстоит делать ставку в ближайшие годы, — отметил советник — ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.