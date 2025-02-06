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Развлечения В российских кинотеатрах вышел в прокат фильм Сарика Андреасяна «Война и музыка»

В российских кинотеатрах вышел в прокат фильм Сарика Андреасяна «Война и музыка»

Историческая драма основана на реальной кинохронике

97
2 комментария
В широкий прокат картина вышла 6 февраля | Источник: «Атмосфера Кино»В широкий прокат картина вышла 6 февраля | Источник: «Атмосфера Кино»

В широкий прокат картина вышла 6 февраля

Источник:

6 февраля в российский прокат вышел фильм «Война и музыка» братьев Андреасян. Герои исторической драмы — молодые музыканты. Когда началась Великая Отечественная, три друга оставили всё, что любили, и ушли на фронт.

События происходят во время Великой Отечественной войны

Источник:

— Я вдохновлялся историей, которую знал с самого детства. Есть документальная съемка, где армяне танцуют свой народный танец кочари у Рейхстага. И мне всегда было интересно рассказать эту историю. Отматывая ее назад, мы поняли: есть люди, дошедшие с музыкальными инструментами до Берлина. Наша история — о трех музыкантах, которые идут на войну и проходят от Армении через весь Советский Союз, через весь ад и всю войну, — рассказал режиссер фильма Сарик Андреасян.

Источник: «Атмосфера Кино»Источник: «Атмосфера Кино»
Источник: «Атмосфера Кино»Источник: «Атмосфера Кино»
Источник: «Атмосфера Кино»Источник: «Атмосфера Кино»

Роли в картине исполнили Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Ольга Волкова, Лиза Моряк, Анна Егоян, Зепюр Прилучная, Олег Каменщиков и другие актеры.

— Наш фильм — это история о простых людях, которые смогли пронести любовь к своим близким, друзьям и товарищам сквозь невероятные трудности. И конечно, любовь к музыке, в которой они находили спасение и отдушину. Такие фильмы надо снимать, в таких фильмах надо сниматься, их нужно смотреть и показывать своим детям, — рассказал Павел Прилучный. 

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Комментарии
2
Гость
15 минут
ну не про нас же снимать, не про русских людей в самом деле?! на это дэнэг не выделят из Хосударева бюджета
Гость
16 минут
Джигиты как никто знают толк в патриотизме и бюджете
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