В российских кинотеатрах вышел в прокат фильм Сарика Андреасяна «Война и музыка»

В широкий прокат картина вышла 6 февраля Источник: «Атмосфера Кино»











6 февраля в российский прокат вышел фильм «Война и музыка» братьев Андреасян. Герои исторической драмы — молодые музыканты. Когда началась Великая Отечественная, три друга оставили всё, что любили, и ушли на фронт.

События происходят во время Великой Отечественной войны Источник: «Атмосфера Кино»

— Я вдохновлялся историей, которую знал с самого детства. Есть документальная съемка, где армяне танцуют свой народный танец кочари у Рейхстага. И мне всегда было интересно рассказать эту историю. Отматывая ее назад, мы поняли: есть люди, дошедшие с музыкальными инструментами до Берлина. Наша история — о трех музыкантах, которые идут на войну и проходят от Армении через весь Советский Союз, через весь ад и всю войну, — рассказал режиссер фильма Сарик Андреасян.

Роли в картине исполнили Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Ольга Волкова, Лиза Моряк, Анна Егоян, Зепюр Прилучная, Олег Каменщиков и другие актеры.

— Наш фильм — это история о простых людях, которые смогли пронести любовь к своим близким, друзьям и товарищам сквозь невероятные трудности. И конечно, любовь к музыке, в которой они находили спасение и отдушину. Такие фильмы надо снимать, в таких фильмах надо сниматься, их нужно смотреть и показывать своим детям, — рассказал Павел Прилучный.