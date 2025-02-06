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Здоровье Американские ученые открыли новый вирус, который грозит новой пандемией, — чем он опасен?

Американские ученые открыли новый вирус, который грозит новой пандемией, — чем он опасен?

Вирус случайно обнаружили у грызунов

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5 комментариев
Ученые активно изучают вирус, который может привести к катастрофическим вспышкам заболеваемости | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUУченые активно изучают вирус, который может привести к катастрофическим вспышкам заболеваемости | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Ученые активно изучают вирус, который может привести к катастрофическим вспышкам заболеваемости

Источник:

Потенциально опасный для человека вирус случайно обнаружили у грызунов в Алабаме американские ученые. Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и смертельный Нипах (Nipah) и Хендра (Hendra). Теперь ученые обеспокоены тем, что новый вирус может вызвать очередную пандемию.

Вирус Нипах — вид вирусов, вызывающий тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания.
Вирус Хендра (Hendra henipavirus) — зоонозный вирус, обнаруженный исключительно в Австралии.

Симптомы заражения вирусом Нипах — поражение мозга, энцефалит, простуда, рвота, судороги, кашель, боль в горле, слабость, дезориентация и кома. Лекарств от этого вируса нет.

Сейчас ученые активно изучают вирус, который может привести к катастрофическим вспышкам заболеваемости. Носителем вируса является млекопитающее землеройка, которая обитает в живой природе Алабамы. Сам вирус обнаружили случайно, исследовав образцы, которые были заморожены в лаборатории, и дали ему название — Camp Hill.

— Интересно, что репликация вируса, судя по всему, происходит у грызунов только в почках. Выделяется ли живой вирус с мочой, пока неизвестно. Пока никто не заболел, но неприятно, что новый вирус из той же группы, что и смертоносные Nipah и Hendrа, — прокомментировала публикацию научной статьи доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Реакция на этот вирус среди ученых различная. Например, эксперт по общественному здравоохранению доктор Дэвид Дайджек отмечает, что эта «находка ученых может иметь разрушительные последствия для человечества, если вирус мутирует и заразит людей».

А эпидемиолог Дональд Берк уверен, что новый вирус вряд ли приведет к эпидемии прямо сейчас. В настоящее время еще нет никаких подтвержденных данных о том, может ли этот вирус передаваться от человека человеку, и нет информации о его заразности и вирулентности, сообщает Mirror.

— Учитывая высокую летальность вирусов, обнаружение Camp Hill (Camp Hill virus) в Северной Америке вызывает опасения о возможных будущих вспышках. Необходимы дальнейшие исследования потенциала заражения человека и стратегий по смягчению передачи, — говорится в публикации ученых.

Недавно неизвестная болезнь возникла в нескольких городах Индии. Из-за недуга умирает множество людей. Врачам не удается спасти пациентов, а власти в срочном порядке пытаются выяснить, что стало причиной смертей. Из-за распространения болезни они даже закрыли на карантин несколько городов. За ситуацией активно наблюдает Роспотребнадзор России.

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Вирус Инфекция Грызуны Болезнь Пандемия Здоровье Эпидемия Ученые
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Комментарии
5
Гость
40 минут
Хорошо хоть американцы мышей не жрут.
Гость &
10 минут
Кто то же заразил землероек...
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