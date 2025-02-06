Владельцев старых автомобилей будут штрафовать? Разбираемся вместе с автоюристами

Автоюристы опровергли введение новых штрафов для владельцев автомобилей старше 10 лет Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











По СМИ и Telegram-каналам разлетелась новость о том, что для владельцев старых автомобилей якобы ввели новые правила техосмотра. Дело в том, что большинство машин старше 10 лет, по словам авторов этих публикаций, не попадает под новые экологические требования, за что автомобилистам якобы могут грозить штрафы от двух до пяти тысяч рублей. А стоимость прохождения ТО подскочила. MSK1.RU вместе с автоюристами разбирается, так ли это.

Что написали Telegram-каналы и журналисты

В СМИ написали, что поправки в правила техосмотра начали действовать с 1 февраля. Они касаются технического состояния автомобилей: от внешних повреждений до исправности двигателя, системы тормозов и подвески. Ужесточили якобы и требования по соблюдению экологических норм, а многие автомобили старше 10 лет им априори не соответствуют.

— Владельцам автомобилей старше 10 лет, например, будут выдвинуты новые экологические требования. За невыполнение которых предусмотрены штрафы размером от 2000 до 5000 рублей, — пишет «Московский комсомолец».

Никаких новых штрафов?

Автоэксперт Максим Едрышов напоминает, что все эти новости — фейк и первоисточник этой информации непонятен.

— Даже никаких разговоров не было о том, чтобы вводить новые штрафы и ужесточать ответственность. Поэтому ни с 1 февраля, ни с 1 марта ничего у нас не меняется. Правила дорожного движения также не изменились, и никаких новых штрафов не будет, — объясняет MSK1.RU автоюрист.

Сейчас, говорит эксперт, распространяют информацию о том, что ГАИ сможет проверять техническое состояние автомобиля и его выхлопной системы.

— Такое право у Госавтоинспекции действительно имеется и сейчас, но я о таких проверках и рейдах не слышал более 10 лет. Вероятность этого сейчас равна нулю. Есть только требование по автовыхлопу. На старых автомобилях, которым больше 10 лет, когда выходит из строя катализатор, его просто выкидывают. Иначе автомобиль перестает соответствовать своему экологическому классу, — поясняет MSK1.RU Максим Едрышов.

Раньше было так: сотрудник ГАИ засовывал в выхлопную трубу специальный прибор, который показывал содержание СО и СН в выхлопах. Каждый автомобиль определенного экологического класса, это указано в техпаспорте. Таким образом проверяли, соответствует ли автомобиль своему классу. Максим Едрышов автоэсперт

Основатель группы компаний «Автоюрист» Евгений Шельмин также подтверждает, что новость фейковая. По его мнению, сотрудники ГАИ таких проверок почти не проводят: интерес проявляют к коммерческому транспорту. За подобные нарушения штраф как был, так и остается 500 рублей.

При этом эксперт прогнозирует, что наказание могут ужесточить, но далеко не сейчас и точно не в отношении автомобилей старше 10 лет.

— В период кризиса, эпидемий и иных неблагоприятных социальных ситуаций такие меры не применяются. Наоборот, идут существенные послабления. Количество автомобилей старше 10 лет после 2022 года только растет, и этот тренд сохранится: инфляция и санкции способствуют устареванию автопарка, — сказал MSK1.RU автоюрист.

Техосмотр как был обязателен для совершения регистрационных действий для старых автомобилей, так и остался. Мало того, количество совершаемых на техосмотре действий только сокращают, что дает возможность легально и законно пройти ТО даже стареньким авто. Евгений Шельмин основатель группы компаний «Автоюрист»

Стоимость ТО выросла?

Что касается повышения стоимости прохождения техосмотра — Максим Едрышов напоминает, что она зависит от региона.

— Возможно, она и выросла. Но кого это волнует, когда техосмотр далеко не всегда обязательный? — отмечает в беседе с MSK1.RU Максим Едрышов.

Евгений Шельмин также опроверг категоричное утверждение Telegram-каналов и СМИ о том, что стоимость прохождения техосмотра подскочила.