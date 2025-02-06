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Криминал подробности Спрятала трупы в бочках и продала имущество: как убили экс-мэра Самары и его жену — версии

Спрятала трупы в бочках и продала имущество: как убили экс-мэра Самары и его жену — версии

В преступлении подозревают внучку

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1 комментарий
На данный момент подозреваемая (справа) отказывается давать показания | Источник: Владимир Котмишев, bazabazon / T.meНа данный момент подозреваемая (справа) отказывается давать показания | Источник: Владимир Котмишев, bazabazon / T.me

На данный момент подозреваемая (справа) отказывается давать показания

Источник:

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену убили. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В убийстве подозревают внучку. Девушку задержали и арестовали. В этом материале мы собрали все версии случившегося, которые есть на данный момент.

Убийство

Виктор Тархов и его жена недавно вернулись в Россию из Финляндии, передает телеграм-канал Shot. По данным источника, убийство произошло около месяца назад. Всё это время подозреваемая в преступлении внучка убитых Екатерина Бельская создавала иллюзию того, что всё в порядке. Девушка отвечала на сообщения с телефонов убитых, пишет Shot.

Со временем у некоторых друзей Тарховых появились подозрения. По данным «Базы», первым на странности обратил внимание один из бывших заместителей экс-мэра. Как рассказал мужчина следователям, 31 декабря он поздравил товарища с Новым годом, а спустя три дня попытался поздравить с днем рождения. Однако Тархов сбрасывал все звонки и отвечал, что «не может говорить». Спустя несколько безуспешных попыток созвониться мужчина написал заявление в полицию.

По одной из версий, подозреваемая убила и расчленила бабушку и дедушку, передает телеграм-канал Mash. Как сообщает источник, правоохранители просмотрели камеры и заметили, что экс-мэр с женой заходили домой в начале января, после этого они не покидали квартиру. С 4 по 5 января к паре приходила внучка. Во время одного из визитов девушка выходила из квартиры с подозрительными черными пакетами, передает Mash.

— После проверили ее покупки — обнаружили, что она приобретала пластмассовые бочки. 3 февраля внучку Тархова задержали, — сообщает телеграм-канал.

Есть версия, что супругов забили насмерть и после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках, передает RTVI со ссылкой на источники.

На данный момент тела убитых не найдены, рассказал собеседник РИА Новости.

В квартире, где было совершено преступление, не было следов крови. Как утверждает Telegram-канал «Штефан знает» со ссылкой на источник в силовых структурах, не исключено и отравление.

Мотивы

Некоторые источники сообщают, что после убийства Екатерина начала распродавать имущество бабушки и дедушки. На этом девушку и поймали.

— Она выставила в интернете Toyota своего дедушки. Но доверенность была липовой, — сообщает Telegram-канал «112».

Девушка пыталась продать Toyota Rav 4 | Источник: bazabazon / T.meДевушка пыталась продать Toyota Rav 4 | Источник: bazabazon / T.me

Девушка пыталась продать Toyota Rav 4

Источник:

Сообщается, что до этого Екатерина продала коллекцию икон и ювелирные изделия, принадлежавшие Тарховым.

Другая версия — месть из-за обиды.

— Дочка и внучка Тарховых остались без квартиры из-за долга в семь миллионов рублей. И у девушки была обида, она решила отомстить, — сообщает Mash.

Существует и третья версия мотива преступления:

— Екатерина Бельская отсудила у бывшего мужа 15 миллионов рублей в виде денег и имущества. Но их расход контролировала Наталья Ивановна Тархова. Она же занималась воспитанием правнука. Внучка же требовала отдать все деньги. Не получив желаемого, убила бабушку и деда, — говорится в сообщении Telegram-канала «БЕГУН онлайн».

Что известно о подозреваемой

На данный момент известно, что в марте Екатерине исполнится тридцать лет. СМИ сообщают, что она воспитывает сына школьного возраста.

В соцсетях девушка выставляет фото в смелых образах.

Источник: bazabazon / T.meИсточник: bazabazon / T.me
Источник:
Источник: bazabazon / T.meИсточник: bazabazon / T.me
Источник:

В 2022 году дочь экс-мэра Самары находилась под следствием. Ее обвинили в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата губернской думы Александра Милеева. По версии стороны обвинения, в такую сумму Людмила Тархова якобы оценила компромат на политика.

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Комментарии
1
rodynamoya
59 минут
обычная российская ситуация, посмотрите что твориться -Шаман становиться лигой безопасности Интернета!
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