Ждать ли нашествия змей и комаров из-за аномально теплой зимы? Ответила биолог из Ярославля

Могут ли из-за теплой зимы проснуться змеи Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Зима в Ярославской области в этом году выдалась аномально теплой. В конце января столбики термометров стабильно держатся на плюсовых отметках. В связи с этим у многих возник вопрос: не отразится ли это на животных, которые зимуют в спячках, и ждать ли их нашествия?

На эти вопросы 76.RU ответила зоолог из Ярославля Елена Анашкина.

Ждать ли нашествия змей?

По словам специалиста, змеи в ближайшее время вряд ли проснуться. Тепла, которое есть сейчас, недостаточно.

— Ежи, медведи, могут [проснуться]. Змеи — при совсем плюсовых температурах, выше 10 градусов, — пояснила Елена Анашкина.

А вот весной змей может быть больше, чем в прошлом году.

— Теплая зима способствует тому, что большинство из них хорошо перезимуют и не вымерзнут. А вот сейчас бояться того, что они проснутся, не стоит, — рассказала зоолог.

А вот лягушки в такие оттепели проснуться могут. Синоптики прогнозируют, что в феврале в регион всё же придут минусовые температуры и пройдут снегопады. Возникает вопрос о том, не умрут ли лягушки, которые служат пищей для некоторых видов животных и птиц.

— Часть лягушек может умереть. Из птиц в основном лягушками питаются цапли, скажем так. Поэтому за птиц беспокоиться не нужно. А вот о других мелких животных, которые питаются лягушками, можно подумать. Но ничего, они найдут [себе пропитание]. Это нормально, такое бывает, — пояснила Елена Анашкина.

А с комарами что?

Многих волнует вопрос о том, не начнут ли просыпаться комары и ждать ли полчищ назойливых насекомых у себя в квартирах.

— Комары не могут просыпаться в такую погоду. Для них в лесу сейчас холодно, — рассказала зоолог.