Ждать ли нашествия змей и комаров из-за аномально теплой зимы? Ответила биолог из Ярославля

Зима в Ярославской области в этом году выдалась аномально теплой. В конце января столбики термометров стабильно держатся на плюсовых отметках. В связи с этим у многих возник вопрос: не отразится ли это на животных, которые зимуют в спячках, и ждать ли их нашествия?
На эти вопросы 76.RU ответила зоолог из Ярославля Елена Анашкина.
Ждать ли нашествия змей?
По словам специалиста, змеи в ближайшее время вряд ли проснуться. Тепла, которое есть сейчас, недостаточно.
— Ежи, медведи, могут [проснуться]. Змеи — при совсем плюсовых температурах, выше 10 градусов, — пояснила Елена Анашкина.
А вот весной змей может быть больше, чем в прошлом году.
— Теплая зима способствует тому, что большинство из них хорошо перезимуют и не вымерзнут. А вот сейчас бояться того, что они проснутся, не стоит, — рассказала зоолог.
А вот лягушки в такие оттепели проснуться могут. Синоптики прогнозируют, что в феврале в регион всё же придут минусовые температуры и пройдут снегопады. Возникает вопрос о том, не умрут ли лягушки, которые служат пищей для некоторых видов животных и птиц.
— Часть лягушек может умереть. Из птиц в основном лягушками питаются цапли, скажем так. Поэтому за птиц беспокоиться не нужно. А вот о других мелких животных, которые питаются лягушками, можно подумать. Но ничего, они найдут [себе пропитание]. Это нормально, такое бывает, — пояснила Елена Анашкина.
А с комарами что?
Многих волнует вопрос о том, не начнут ли просыпаться комары и ждать ли полчищ назойливых насекомых у себя в квартирах.
— Комары не могут просыпаться в такую погоду. Для них в лесу сейчас холодно, — рассказала зоолог.
Также специалист объяснила, что цикл развития комаров не похож на змеиный. То есть их из-за теплой зимы не должно стать больше, чем было до этого.