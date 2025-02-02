НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

южн.

 751мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Погиб известный танцор
Обзор «жесткого» дискаунтера
Коттедж для Александра Петрова
Убили капитана полиции
Куда пенсионеры ездят по утрам
Как отдохнуть зимой по-русски
Чем заменить хлеб
Съемки фильма в Ярославле
Животные эксперт Ждать ли нашествия змей и комаров из-за аномально теплой зимы? Ответила биолог из Ярославля

Ждать ли нашествия змей и комаров из-за аномально теплой зимы? Ответила биолог из Ярославля

Специалист рассказала, чем могут обернуться высокие плюсовые температуры в регионе

88
2 комментария
Могут ли из-за теплой зимы проснуться змеи | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUМогут ли из-за теплой зимы проснуться змеи | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Могут ли из-за теплой зимы проснуться змеи

Источник:

Зима в Ярославской области в этом году выдалась аномально теплой. В конце января столбики термометров стабильно держатся на плюсовых отметках. В связи с этим у многих возник вопрос: не отразится ли это на животных, которые зимуют в спячках, и ждать ли их нашествия?

На эти вопросы 76.RU ответила зоолог из Ярославля Елена Анашкина.

Ждать ли нашествия змей?

По словам специалиста, змеи в ближайшее время вряд ли проснуться. Тепла, которое есть сейчас, недостаточно.

— Ежи, медведи, могут [проснуться]. Змеи — при совсем плюсовых температурах, выше 10 градусов, — пояснила Елена Анашкина.

А вот весной змей может быть больше, чем в прошлом году.

— Теплая зима способствует тому, что большинство из них хорошо перезимуют и не вымерзнут. А вот сейчас бояться того, что они проснутся, не стоит, — рассказала зоолог.

А вот лягушки в такие оттепели проснуться могут. Синоптики прогнозируют, что в феврале в регион всё же придут минусовые температуры и пройдут снегопады. Возникает вопрос о том, не умрут ли лягушки, которые служат пищей для некоторых видов животных и птиц.

— Часть лягушек может умереть. Из птиц в основном лягушками питаются цапли, скажем так. Поэтому за птиц беспокоиться не нужно. А вот о других мелких животных, которые питаются лягушками, можно подумать. Но ничего, они найдут [себе пропитание]. Это нормально, такое бывает, — пояснила Елена Анашкина.

А с комарами что?

Многих волнует вопрос о том, не начнут ли просыпаться комары и ждать ли полчищ назойливых насекомых у себя в квартирах.

— Комары не могут просыпаться в такую погоду. Для них в лесу сейчас холодно, — рассказала зоолог.

Также специалист объяснила, что цикл развития комаров не похож на змеиный. То есть их из-за теплой зимы не должно стать больше, чем было до этого.

ПО ТЕМЕ
Змеи Комары Лягушки Потепление Биолог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
9 минут
Это страшно...
Гость
7 минут
Впереди по плану Таврического разгрузочные двадцать лет без времени на раскачку Так держать Григорий 🕯️ Нормально Константин 💀
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление