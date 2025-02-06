«Частный сектор изжил себя»: ярославцы высказались о высотной застройке на Суздалке

Ярославцы высказались о застройке Суздалки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы высказались о застройке высотками частного сектора на Суздальском шоссе во Фрунзенском районе. Три года назад местные жители смогли остановить возведение многоэтажек и отстояли право на собственные дома. Но теперь им приходится соседствовать с высотками, с чем до сих пор смирились не все.

Мнения горожан по поводу застройки многострадальной Суздалки разделились. Кто-то всецело поддерживает жителей частного сектора, говоря, что они имеют полное право на свои дома. Но есть и те, кто считает: индивидуальной застройке в городе не место.

Публикуем самые яркие высказывания читателей 76.RU.

Гость:

— У меня на пятом этаже напор воды был всегда нормальный, теперь, когда эти башни в частном секторе построили, постоянно напор падает, одно мучение стало. Не рассчитаны коммуникации на такое количество домов.

Гость:

— У меня есть дом и квартира на Суздалке. Расстояние между этим жильем — 15 минут ходьбы. Но мы предпочли жить в доме, несмотря на то что рядом выстроили эти высотные дома. Долго мы к этому привыкали. Но ничего, смирились. Летом цветочки сажаем, зеленушку. Любуемся красотой. Зимой елочку нарядишь на улице. Двор гирляндами украсишь. Шашлычок в любое время года. Красота! А вот в квартиру совсем не хочется. Дом купили в 1998 году, а до этого жили в квартире. То есть есть с чем сравнить.

Гость:

— Люди живут в своем доме со всеми удобствами, ремонт сделан под себя. А что им предлагают? 500 тысяч за сотку. За такие деньги только коммуналку или развалюху в хрущевке. Это что, их мечта? А квартиры в новостройках продают без отделки, чаще с черновой. Ремонт сделать будет по цене квартиры. Если бы предложили квартиру с ремонтом, так тогда можно было бы и подумать.

Гость:

— Сносить эти руины, это ужас. XXI век на дворе, а они за руньё хватаются!

Гость:

— Серые панельки — тоже далеко не верх эстетического наслаждения, но они хоть немного лучше хаотичной застройки индивидуальных собственников.

Гость:

— Видимо, ты не жил или не понял всей прелести жизни в своем доме. В муравейнике оно лучше: шум, музыка, ор со всех сторон, запахи разные, хари странные в подъезде. Красотень, а не жизнь!

Гость:

— Свое отдайте, потом судить будете. Хорошо рассуждать, когда ни кола, ни двора.

Гость:

— Стоило бы вообще убрать частный сектор из черты города. Если и продавать частные дома, то только в едином стиле. Когда строят кто во что горазд, это только уродует город.

Гость:

— Частный сектор в этом районе изжил себя. Деревянные дома хороши для пригорода, а это уже даже не окраина города, а сердце густонаселенного района. Полтора миллиона за сотку предложите — люди продадут и переедут.

Гость: