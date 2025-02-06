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«Может принести серьезные проблемы»: ярославцев предупредили об изменении погоды

Прогноз на конец недели

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Какой будет погода в ближайшие дни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в ближайшие дни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в ближайшие дни

Источник:

6 февраля Центральная Россия окажется на гребне антициклона. Из-за этого в Ярославской области не будут формироваться снежные облака. Очаг антициклона не позволит им развиваться, из-за чего отступят экстремальные метели и снега.

 Но формирование очага высокого давления может принести серьезные проблемы. Дело в том, что антициклон, наступающий с севера, — это атмосферная ситуация, приводящая к возникновению такого опасного погодного явления как бора, — пояснили синоптики.

Бора — холодный порывистый местный ветер, возникающий, когда поток холодного воздуха преодолевает на своем пути возвышенность. По данным Гидрометцентра России, бора затрагивает, как правило, небольшие районы, где невысокие горы непосредственно граничат с морем. В России особенно сильны боры Новороссийской бухты и Геленджикской бухты (где имеют северо-восточное направление и дуют свыше 40 дней в году), Новой Земли, берегов Байкала.

В четверг в Ярославле ожидается теплая, ясная погода и слабый ветер. Однако стоит быть осторожными, синоптики обещают высокое давление. Днем температура будет колебаться от -1 до -3 °С, ночью от -7 до -9 °С.

Прогноз погоды на конец недели

  • 7 февраля ясная погода; ночью -7… -9 °С, днем -2… -4 °С, ветер слабый, высокое атмосферное давление;

  • 8 февраля ожидается малооблачная погода; ночью -7… -9 °С, днем 0… -2 °С, ветер слабый;

  • 9 февраля в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается ясная погода; ночью -6… -8 °С, днем 0… -2 °С, ветер слабый.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменение климата повлияет на погоду в разных регионах России.

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