«Я бы не советовал туда ехать»: волонтер — о том, как чистил берег Черного моря от мазута

Ильнур отправился к берегу Черного моря в первые дни катастрофы Источник: Ильнур Бакиев











На берегу Черного моря продолжают устранять последствия экологической катастрофы. Напомним, в середине декабря в море потерпел крушение танкер с мазутом. Наши коллеги из UFA1.RU поговорили с волонтером, который помогал устранять последствия.

«Из моря выделялся мазут»

32-летний Ильнур Бакиев переехал из Уфы в Краснодар около 4 лет назад и работает там тату-мастером. Когда произошла катастрофа на Черном море, он сразу же отправился в Анапу помогать волонтерам.

По его словам, в первые дни ситуация была максимально ужасающая. Перед тем как выйти на пляжи с мазутом, волонтеры проходили инструктаж, как вести себя на берегу моря. Основное правило — находиться в средствах защиты.

— Некоторые пренебрежительно к этому относились, потом получали отравления, — вспоминает Ильнур. — Дышать без масок было тяжело. Благо все средства защиты — маски, перчатки выдавали, также нам предоставляли мешки, лопаты. Волонтерские организации занимались сбором средств на это. Через несколько дней я увидел, что и МЧС стало выдавать всё необходимое, — рассказывает Ильнур.

Точно оценить, насколько загрязнено Черное море, по его словам, сложно.

— Не могу сказать, что оно прям было грязное. Из него выбрасывались фракции мазута. Так как море было холодным, мазут был в густом состоянии. Вот если бы температура воды была выше, тогда бы он принял более жидкое состояние и смешался бы с водой. В таком случае всё было бы намного хуже. Здесь нам в плюс сыграло время года, — вспоминает волонтер.

По его рассказам, в первые дни, проходя около штабов МЧС, он видел людей, которые ходили и обсуждали что-то по телефону, ездили на квадроциклах, кто-то снимал происходящее на камеру. Ранее подобное отмечала волонтер из Краснодара.

— Удивительно, но я не видел ни одного эмчеэсника, который бы лично лопатой убирал этот мазут, потому что всё делали волонтеры. Где-то в новостных пабликах показывали одного с лопатой, — отметил Ильнур.

Так выглядел пляж в первые дни Источник: Ильнур Бакиев

В первые дни всю основную работу выполняли волонтеры. Они организовывали процесс сборки мазута, координировали собравшихся по разным участкам. Люди съезжались из Москвы, Санкт-Петербурга и ближайших городов. Кто-то так же, как и он, приехал из Краснодара. На тот момент на берегу Черного моря было больше 4000 человек.

По рассказам Ильнура, песчаный участок, на котором он работал, был усеян мертвыми и ранеными птицами.

— Это страшная картина. Благо в первые дни волонтеры начали прочесывать все пляжи и вылавливать всех птиц, измазанных мазуте.

Мужчины покрепче собирали мазут в мешки. Бывало такое, что таскать приходилось мешки весом около 70 килограммов. Девушки в основном отправлялись на поиски птиц и спасали их.

— Было несколько точек по отмывке, которые работали круглосуточно. Некоторые оставались в ночь, потому что нужно было кормить птиц и подмешивать им лекарства по времени. Огромная благодарность тем девушкам за это, — рассказывает Ильнур.

Совместное фото с остальными волонтерами Источник: Ильнур Бакиев

На песчаном пляже он не видел раков, но те, кто работал на каменистых пляжах, рассказывали, что раки бегали по берегу «замазюканные и грязные».

В СМИ многие писали, что бывали случаи, когда волонтерам становилось плохо от паров мазута.

— Организм у всех разный. У меня никаких проблем не было. В основном я ходил в маске, но были и те, кто травился. В первый день парнишке плоховато стало. У него маска была слабенькая, и он надышался. Мы его в сторону отвели — откормили и напоили. В итоге он поехал домой, — отметил Ильнур.

Всеми необходимыми лекарствами волонтеров обеспечивали. В первую очередь наготове всегда были абсорбенты. Если кому-то становилось плохо, тут же, по словам Ильнура, оказывали помощь.

Как на ситуацию отреагировали местные жители?

Помимо приехавших волонтеров, очищать берег Черного моря выходили и местные жители. Ильнур разделил их на несколько категорий. На тех, кто хотел нажиться на трагедии, и на тех, кто готов был помогать бесплатно.

— Кто-то сдавал свое жилье за деньги. Лично для меня это очень странно. Естественно, были и те, кто писал в пабликах, что может предоставить жилье бесплатно на несколько дней, кто-то организовывал обеды. Однажды нам привезли еду из одного местного ресторана. Там было и первое, и второе, — рассказал Бакиев.

Местные жители также старались помогать Источник: Ильнур Бакиев

Кто-то старался помогать по мере своих возможностей и делал это бесплатно.

— Это все-таки их дом, а тут такая беда пришла. Люди сами выходили, чистили [побережье] своими руками. В один день, когда мы убирали пляж, там ездил парнишка на тракторе. Он помогал отвозить мешки подальше от берега, чтобы их штормом не снесло в море. Он на личном транспорте помогал волонтерам, то есть ничего за это не получал, — отметил Ильнур. — В первые дни ездил за свой счет, но деньги начали быстро заканчиваться. Все-таки такая большая махина ест немало топлива. А потом те, кто владеет пляжами, поняли, что это их бизнес и в будущем они сами будут страдать, решили оплачивать таким ребятам солярку.

Ильнур говорит, что этим летом не поехал бы на отдых к берегам Черного моря.