«Я бы не советовал туда ехать»: волонтер — о том, как чистил берег Черного моря от мазута

На берегу Черного моря продолжают устранять последствия экологической катастрофы. Напомним, в середине декабря в море потерпел крушение танкер с мазутом. Наши коллеги из UFA1.RU поговорили с волонтером, который помогал устранять последствия.
«Из моря выделялся мазут»
32-летний Ильнур Бакиев переехал из Уфы в Краснодар около 4 лет назад и работает там тату-мастером. Когда произошла катастрофа на Черном море, он сразу же отправился в Анапу помогать волонтерам.
По его словам, в первые дни ситуация была максимально ужасающая. Перед тем как выйти на пляжи с мазутом, волонтеры проходили инструктаж, как вести себя на берегу моря. Основное правило — находиться в средствах защиты.
— Некоторые пренебрежительно к этому относились, потом получали отравления, — вспоминает Ильнур. — Дышать без масок было тяжело. Благо все средства защиты — маски, перчатки выдавали, также нам предоставляли мешки, лопаты. Волонтерские организации занимались сбором средств на это. Через несколько дней я увидел, что и МЧС стало выдавать всё необходимое, — рассказывает Ильнур.
Точно оценить, насколько загрязнено Черное море, по его словам, сложно.
— Не могу сказать, что оно прям было грязное. Из него выбрасывались фракции мазута. Так как море было холодным, мазут был в густом состоянии. Вот если бы температура воды была выше, тогда бы он принял более жидкое состояние и смешался бы с водой. В таком случае всё было бы намного хуже. Здесь нам в плюс сыграло время года, — вспоминает волонтер.
По его рассказам, в первые дни, проходя около штабов МЧС, он видел людей, которые ходили и обсуждали что-то по телефону, ездили на квадроциклах, кто-то снимал происходящее на камеру. Ранее подобное отмечала волонтер из Краснодара.
— Удивительно, но я не видел ни одного эмчеэсника, который бы лично лопатой убирал этот мазут, потому что всё делали волонтеры. Где-то в новостных пабликах показывали одного с лопатой, — отметил Ильнур.
В первые дни всю основную работу выполняли волонтеры. Они организовывали процесс сборки мазута, координировали собравшихся по разным участкам. Люди съезжались из Москвы, Санкт-Петербурга и ближайших городов. Кто-то так же, как и он, приехал из Краснодара. На тот момент на берегу Черного моря было больше 4000 человек.
По рассказам Ильнура, песчаный участок, на котором он работал, был усеян мертвыми и ранеными птицами.
— Это страшная картина. Благо в первые дни волонтеры начали прочесывать все пляжи и вылавливать всех птиц, измазанных мазуте.
Мужчины покрепче собирали мазут в мешки. Бывало такое, что таскать приходилось мешки весом около 70 килограммов. Девушки в основном отправлялись на поиски птиц и спасали их.
— Было несколько точек по отмывке, которые работали круглосуточно. Некоторые оставались в ночь, потому что нужно было кормить птиц и подмешивать им лекарства по времени. Огромная благодарность тем девушкам за это, — рассказывает Ильнур.
На песчаном пляже он не видел раков, но те, кто работал на каменистых пляжах, рассказывали, что раки бегали по берегу «замазюканные и грязные».
В СМИ многие писали, что бывали случаи, когда волонтерам становилось плохо от паров мазута.
— Организм у всех разный. У меня никаких проблем не было. В основном я ходил в маске, но были и те, кто травился. В первый день парнишке плоховато стало. У него маска была слабенькая, и он надышался. Мы его в сторону отвели — откормили и напоили. В итоге он поехал домой, — отметил Ильнур.
Всеми необходимыми лекарствами волонтеров обеспечивали. В первую очередь наготове всегда были абсорбенты. Если кому-то становилось плохо, тут же, по словам Ильнура, оказывали помощь.
Как на ситуацию отреагировали местные жители?
Помимо приехавших волонтеров, очищать берег Черного моря выходили и местные жители. Ильнур разделил их на несколько категорий. На тех, кто хотел нажиться на трагедии, и на тех, кто готов был помогать бесплатно.
— Кто-то сдавал свое жилье за деньги. Лично для меня это очень странно. Естественно, были и те, кто писал в пабликах, что может предоставить жилье бесплатно на несколько дней, кто-то организовывал обеды. Однажды нам привезли еду из одного местного ресторана. Там было и первое, и второе, — рассказал Бакиев.
Кто-то старался помогать по мере своих возможностей и делал это бесплатно.
— Это все-таки их дом, а тут такая беда пришла. Люди сами выходили, чистили [побережье] своими руками. В один день, когда мы убирали пляж, там ездил парнишка на тракторе. Он помогал отвозить мешки подальше от берега, чтобы их штормом не снесло в море. Он на личном транспорте помогал волонтерам, то есть ничего за это не получал, — отметил Ильнур. — В первые дни ездил за свой счет, но деньги начали быстро заканчиваться. Все-таки такая большая махина ест немало топлива. А потом те, кто владеет пляжами, поняли, что это их бизнес и в будущем они сами будут страдать, решили оплачивать таким ребятам солярку.
Ильнур говорит, что этим летом не поехал бы на отдых к берегам Черного моря.
— Я бы и в следующем не поехал. Неизвестно, успеют ли со дна убрать весь мазут. Когда повысится температура, тогда он начнет смешиваться с водой. Ученые говорят, что там до 10 лет всё это будет очищаться, но наших российских граждан ничем не остановить. Думаю, несмотря на то, что государство будет говорить, что лучше там не находиться, в этом году там всё равно будут люди. Можно просто поездить, посмотреть на красивые места, но купаться явно не стоит.