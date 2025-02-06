В Ярославле построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс и дорогу

Во Фрунзенском районе Ярославля построят ФОК и дорогу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле собираются построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 350 мест. Появиться он должен во Фрунзенском районе, недалеко от Речного порта. Информацию об этом опубликовала мэрия города.

— Проектом планировки предусмотрено проектирование и строительство объекта в три этапа, — уточняется в документации.

На первом и втором этапах пройдет подготовка и строительство новой улицы Портовой в данном районе. На третьем — проектирование и строительство самого ФОКа на пересечении улиц 1-й Портовой и 2-й Портовой.

Предполагается, что подъехать к новому объекту можно будет по существующим улицам — 1-й, 2-й и 3-й Портовым. Автостоянки предусмотрены на улице 1-й Портовой. На общественном транспорте можно будет доехать до комплекса по Тормозному шоссе.

Проект планировки и межевания территории под застройку выставят на общественные обсуждения. Они пойдут с 12 по 19 февраля на сайте мэрии. Также проект выставят в департаменте градостроительства мэрии (Ярославль, Революционный пр-д, д. 6).