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Город В Ярославле построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс и дорогу

В Ярославле построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс и дорогу

Где появятся объекты

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5 комментариев
Во Фрунзенском районе Ярославля построят ФОК и дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо Фрунзенском районе Ярославля построят ФОК и дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во Фрунзенском районе Ярославля построят ФОК и дорогу

Источник:

В Ярославле собираются построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 350 мест. Появиться он должен во Фрунзенском районе, недалеко от Речного порта. Информацию об этом опубликовала мэрия города.

— Проектом планировки предусмотрено проектирование и строительство объекта в три этапа, — уточняется в документации.

На первом и втором этапах пройдет подготовка и строительство новой улицы Портовой в данном районе. На третьем — проектирование и строительство самого ФОКа на пересечении улиц 1-й Портовой и 2-й Портовой.

Предполагается, что подъехать к новому объекту можно будет по существующим улицам — 1-й, 2-й и 3-й Портовым. Автостоянки предусмотрены на улице 1-й Портовой. На общественном транспорте можно будет доехать до комплекса по Тормозному шоссе.

Проект планировки и межевания территории под застройку выставят на общественные обсуждения. Они пойдут с 12 по 19 февраля на сайте мэрии. Также проект выставят в департаменте градостроительства мэрии (Ярославль, Революционный пр-д, д. 6).

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Комментарии
5
Гость
46 минут
В Дзержинском районе на улице Елены Колесовой тоже сказали построят ФОК для детей а по факту там торговый центр строится . Делайте выводы что там по факту построят
Гость
47 минут
Постройте уже поликлиннику во Фрунзенском районе для одного местного чудака.
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