«Скучаю ли я по снегу? Конечно, нет». Россиянка рассказала, как переехать в Австралию и сколько это стоит

До эмиграции Анастасия несколько раз была в Австралии Источник: Анастасия Кельчини











Анастасия Кельчини из Cургута в прошлом году вместе с дочерью переехала в Австралию. До этого она несколько раз ездила в страну и влюбилась в местную природу, климат и городскую среду. С какими сложностями она столкнулась во время переезда и оформления документов — в материале наших коллег из 86.RU.

Анастасия всю сознательную жизнь прожила на Севере, родители привезли ее в Сургут из Омска, когда девочке было пять лет. После школы она поступила в академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге. После окончания учебы снова вернулась в Сургут, работала в аэропорту специалистом по связям с общественностью и СМИ и руководителем пресс-службы, а в ноябре 2024 уехала без обратного билета в один из самых крупных городов государства-материка — Брисбен.

— Я не выбирала страну для переезда и тем более никогда не рассматривала Австралию. Я думала над тем, чтобы переехать из Сургута, когда дочь окончит школу и придет время поступать в университет. Я размышляла над возможностью переезда в города федерального значения — в Москву или в Санкт-Петербург, но ничего конкретного не предпринимала, переезд в ближайшее время не входил в мои планы. Что касается Австралии, то я вышла замуж, будущий муж оказался отсюда. Естественно, это было не спонтанное решение, — рассказывает Анастасия.

За год она пять раз летала в Австралию и оставалась на месяц и больше, чтобы понять, комфортно ли находиться в стране и подходит ли она. Австралию еще называют the lucky country — «счастливая страна». В индексе, который составляет Организация экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, она постоянно занимает первые места. По словам Анастасии, ей нравится общий комфорт городских пространств, безопасность. Кроме того, наша героиня очень любит животных и ее восхищает многообразие фауны.

Фауна Австралии включает более 200 000 видов животных Источник: Анастасия Кельчини

— Австралия славится необычной флорой и фауной, мне, как человеку, который обожает животных, это особенно важно. Только здесь обитают коалы, кенгуру, вомбаты, эму, утконосы, ехидны, поссумы и разные другие животные. В Австралии проживает более 800 видов птиц. Пустыни на материке соседствуют с горами и зелеными равнинами, недалеко от штата Квинсленд (в котором я живу) сохранился старейший в мире тропический лес. Также в Австралии невероятно чисто, наверное чище страны я не видела, хотя много где успела попутешествовать, — рассказывает об окружающем женщина.

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Пока по зиме Анастасия и ее дочь не скучают. Даже наоборот, их радует, что в стране отсутствует межсезонье, а на улице всегда тепло.

— Лично мне здесь, конечно же, нравится климат и полное отсутствие зимы. Чем старше я становилась, тем всё более меня тяготила зима, короткий световой день и постоянный мороз. Когда меня спрашивают, скучаю ли я по снегу, — конечно же, нет. Мне очень нравится отсутствие низких температур и межсезонья, — добавляет сургутянка.

Австралия изначально была страной эмигрантов, и сейчас четверть ее населения — приезжие. Анастасия говорит, что благодаря этому в стране нет ксенофобии, а ее жители очень доброжелательны друг у другу. Сургутянка успела попутешествовать по стране и побывала уже в девяти городах.

— Я посетила такие австралийские города: Сидней, Брисбен, Кэрнс, Канберра, Голд-Кост, Саншай-Кост, Нуса, Редклифф, Эйрли-Бич. Население очень доброжелательное, отзывчивое, как говорят здесь «френдли». В Австралии очень ценят комфорт и удобство. Высокий уровень жизни, где всё организовано для людей — это не может не нравится. «Работаю ради жизни, но не живу ради работы» — вот девиз австралийцев. Никто не напрягается. Да и зачем, когда в одной руке стаканчик с кофе, а перед глазами простирается бескрайний океан, — объясняет югорчанка.

Отдельно наша героиня отмечает, что в стране идеально чистые пляжи Источник: Анастасия Кельчини











Города в Австралии, по мнению нашей героини, как нельзя лучше приспособлены для жизни, продуманы и комфортны. Не лишними себя там чувствуют и люди с инвалидностью: всюду установлены пандусы и специальные лифты, потому колясочники и другие люди с ограниченными возможностями не сидят по домам. Отдельно сургутянка отмечает прекрасное качество дорог и высокую культуру водителей. При этом в стране огромные штрафы за нарушение ПДД.

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— В мой первый приезд в эту страну я ехала с будущим мужем на пассажирском сиденье и ремень безопасности убрала с ключицы под мышку — продела его под руку. Этот момент зафиксировала камера на дороге, и спустя несколько дней мужу (как владельцу автомобиля) пришел штраф за мой неправильно пристегнутый ремень. Замечу, что ремень всё же был пристегнут, хоть и не совсем правильно. В итоге с письмом о штрафе прислали картинку — как надо пристегиваться правильно и как неправильно. И квитанцию на штраф $ 5805. Да, почти 6000 долларов! Вот такие тут цены на нарушения, — вспоминает Анастасия.

Минусы жизни в Австралии

Первая и главная cложность, которая возникает при переезде в Австралию, связана с удаленностью страны от всего остального мира. Добираться туда очень долго, а дорога в Сургут без ожидания в аэропортах занимает целых два дня.

— Быстро отсюда никуда не выберешься. Дорога домой в Сургут при самом быстром раскладе без длительных стыковок, с рейса на рейс всегда занимает ровно двое суток (с учетом разницы во времени). И длинный трансконтинентальный перелет. Откуда бы ты и с какими пересадками ни летел в Австралию, финальный перелет — всегда 15 часов, — замечает Анастасия.

Достаточно сложен и ритм жизни местных, люди очень рано встают и начинают рабочий день, что непривычно для россиян. Магазины, спортивные клубы, салоны красоты открыты с раннего утра, кофейни же работаю преимущественно по такому же графику, потому как кофе в Австралии считается утренним напитком.

— Тут все ужасные жаворонки! Закрывается всё тоже очень рано — после 15 часов, а в 5 вечера вообще всё закрыто, кроме заправок. Даже продуктовые магазины. Меня это часто раздражает. Потому что я не встаю рано, посещать магазины, салоны или тренировки привыкла вечером, а тут уже всё закрыто. Еще один неприятный нюанс: все кофейни и места, где кофе есть в меню, работают до 11 утра. После 11 заказать кофе практически невозможно, — добавляет собеседница.

Третий, тоже немаловажный нюанс жизни в Австралии, — это волокита с документами, что характерно также и для европейских стран — ее успели прочувствовать на себе многие россияне, эмигрировавшие в последнее время. Получить документы в государстве-материке лично невозможно, всё приходит по почте.

— Даже паспорт и банковские карточки: ты приходишь в банк, оформляешь карту и получаешь ее потом по почте через неделю. Вот такие тут долгие сроки на всю документацию, и всё через почту! В России мы от этого давно отвыкли, а конкретно в Сургуте вообще всё оформляется и делается мгновенно по сравнению с тем, что здесь. Аналога нашему МФЦ тут нет, они удивляются, когда рассказываем, что всё можно сделать и оформить в одном месте.

Регулярно видеохостинги и новостные паблики о туризме облетают видео из Австралии, где можно увидеть огромные полчища пауков. Натуралисты и популяризаторы науки же рассказывают о всплеске активности ядовитых медуз, насекомых и прочих обитателей тропиков, но наша героиня утверждает, что проблем с этим она не испытывает, ведь все общественные территории тщательно обрабатывают, а жители материка вызывают специальные службы, чтобы сделать то же самое на своих участках.

Запрет на перевозку животных

Австралия — страна эндемиков, но большинство видов животных и растений там активно приживается, что может навредить местной флоре и фауне, поэтому там очень жесткие законы относительно пребывания четвероногих. Например, существует запрет на ввоз любых диких животных. К домашним тоже требования довольно жесткие — есть запрет на ввоз собак и кошек из России и стран СНГ, потому как власти Австралии считают эти страны неблагополучными в части бактериологических и вирусных угроз, например бешенства. Для того чтобы животное могло пересечь границу, ему около полугода придется прожить в стране, где обстановка более благоприятная. У Анастасии был сервал, которого пришлось пристроить в Сургуте, сейчас она является его опекуном.

— Это прямо моя боль, потому что мне пришлось расстаться со своей котодочей и оставить ее. Я отправляю деньги на содержание, чтобы ей ни в чем не отказывали, — рассказывает о питомце Анастасия.

Сколько стоит переезд?

Если коротко, то очень дорого Источник: Анастасия Кельчини











В Австралию довольно сложно переехать, потому как страна неохотно выдает визы, а их стоимость очень высока. Кроме того, кандидату в эмигранты нужно пройти медкомиссии и карантин. Всё вместе это миллионы рублей, и даже виза невесты здесь не исключение.

— Надо собрать кучу документов, биометрии, медкомиссии. Виза невесты стоит очень дорого, особенно в переводе на рубли, плюс отдельно доплаты от 500 тысяч на ребенка, если он едет с мамой. Плюс мой муж нанял юридического агента, который всем занимался, чтобы у нас не было проволочек и отказов, это еще почти 400 тысяч рублей за сопровождение. Идею, чтобы заказывать перевозку вещей через транспортные компании, мы оставили сразу — никто не брался сделать это с гарантией. При въезде или ввозе багажа в Австралию тут на всё проходит очень серьезный биоконтроль и даже карантин на несопровождаемый багаж — был риск вообще ничего не получить. Мы просто взяли багаж в самолет, положенные нам по 30 кг на каждого и докупили еще по 30 кг на каждого. Итого перевезли 120 кг. И на этом всё. Дополнительные 60 кг стоили 300 тысяч рублей (авиакомпания Etihad Airways). Решили, что проще и дешевле будет купить на месте новое, — вспоминает Анастасия.

Сейчас Анастасия Кельчини занимается в академии балета, а ее 16-летняя дочь учится водить машину с инструктором: в Австралии довольно рано получают права и не редкость, что ученики старшей школы добираются на занятия на личных автомобилях. Супруг Анастасии уже 25 лет живет в стране и для себя выделяет ее как самую комфортную. В ближайшей перспективе пара планирует остаться в Брисбене.