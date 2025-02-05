Муж дочери Иосифа Пригожина без вести пропал на СВО: новости 5 февраля

О пропаже мужа 27-летняя Даная Пригожина сообщила в соцсетях Источник: Владимир Сиротинский / NGS.RU; danaya_prigozhina / instagram (деятельность запрещена в РФ)











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 февраля.

В Курской области зарегистрировали вспышку «свинки»

В Курской области во время заседания по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия объявили о 16 случаях заболевания «свинкой» (эпидемический паротит). Об этом сообщило сетевое издание «Курские известия».

Вспышку заболевания зафиксировали впервые за 36 лет. По информации начальника железногорского отдела Роспотребнадзора Юрия Сироты, все случаи были зарегистрированы среди жителей Железногорска и Железногорского района.

Среди заболевших — 12 детей в возрасте до семнадцати лет и четверо взрослых, которые являются членами религиозной общины. В трех школах ввели дистанционное обучение до 7, 12 и 15 февраля. Медицинский персонал оказывает помощь пациентам, а в регионе проводятся профилактические мероприятия.

Удалось снизить число новых случаев заболевания, но из-за длительного инкубационного периода (21 день) пока рано говорить о прекращении распространения инфекции. Министерство здравоохранения обеспечивает регион вакциной против паротита.

Двое мужчин открыли огонь на железнодорожном вокзале в Брюсселе

На железнодорожном вокзале в Брюсселе случилась перестрелка. Об этом сообщает бельгийская телерадиокомпания VRT.

Инцидент произошел на центральной станции Клемансо. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что двое неизвестных мужчин были вооружены автоматами Калашникова. После стрельбы они успели скрыться в туннелях метро. По предварительным данным, пострадавших нет.

После стрельбы преступники скрылись в туннелях метро Источник: The Sun

В полиции предположили, что происшествие могло быть связано с бизнесом по продаже наркотиков. По информации прокуратуры Бельгии, несколько станций метро закрыли после инцидента. Правоохранители разыскивают стрелков.

Облако газа накрыло Астрахань

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин опубликовал в Telegram-канале необычное сообщение в соцсетях: «Не поддавайтесь панике!» — призвал он из-за тревожного запаха в городе. Глава региона пояснил, что с утра Астрахань накрыло облако природного газа со специфическим запахом после обработки одорированием — введением сильнопахнущего вещества для безопасности.

Источник: babushkin30 / T.me











Причиной запаха стал запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе после восстановительных работ. По словам Бабушкина, проводится пусконаладка, включая запуск факельного горения. Некоторые факелы уже потушены, другие еще горят около Аксарайска.

Губернатор отмечает, что газ выпускается и поджигается, как на бытовой плите, облако смещается в степь, и состояние воздуха скоро нормализуется. Природный газ не опасен на открытом пространстве.

Новая схема обмана россиян

Мошенники вводят в заблуждение россиян, предлагая им «защитить» свои сбережения с помощью приложения Центрального банка. Однако на самом деле они создают виртуальный образ банковской карты жертвы, чтобы снять деньги через банкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Банка России.

Аферисты звонят россиянам и сообщают о попытке кражи денег с их счетов. Они убеждают установить поддельное приложение Центробанка. При загрузке этого приложения они блокируют использование смартфона и просят поднести банковскую карту и ввести код подтверждения для «авторизации в приложении регулятора».

Таким образом злоумышленники создают виртуальный образ карты, чтобы удаленно использовать банкомат с бесконтактной технологией и снимать деньги. Они прикладывают свой смартфон к терминалу вместо карты жертвы и списывают деньги со счета.

В ЦБ призывают россиян быть бдительными, не скачивать и не использовать по просьбе незнакомцев никакие приложения и программы, в том числе банковские. Кроме того, ни под каким предлогом не следует сообщать посторонним личные и финансовые данные.

В России предложили повысить возраст для продажи алкоголя

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя людям младше 21 года. Глава СК считает, что ограничения необходимо распространить в том числе и на продажу слабоалкогольной и пивоваренной продукции. Кроме того, в Госдуме уже поддержали эту идею и предлагают распространить такие ограничения на продажу табака.

Еще предлагается снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Бастрыкин считает, что эта мера предотвратит преступную деятельность, направленную на вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков. Сейчас, по мнению главы СК, у несовершеннолетних формируется представление иллюзии об их безнаказанности из-за возраста, который не позволяет привлечь их к уголовной ответственности.

Зять Иосифа Пригожина пропал на СВО

Уже больше года дочь Иосифа Пригожина Даная ничего не знает о своем супруге Евгении Ткаченко, который находится в статусе «без вести пропавший». 3 марта 2022 года супруги расписались. Спустя некоторое время Ткаченко ушел в зону СВО, с декабря 2023 года о нем ничего не известно.

Даная вышла замуж весной 2022 года, спустя несколько месяцев у пары родился сын Источник: danaya_prigozhina / instagram (деятельность запрещена в РФ)











— Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется. С каждым разом вопросов всё больше и больше, — сообщила дочь известного продюсера.

Даная добавила, что их сын очень скучает и каждый день интересуется, где же папа. После того, как новости о пропаже Ткаченко распространились, их прокомментировал продюсер Пригожин.

— Сын остался без отца, год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить. С дочерью, конечно, мы общаемся, помогаю ей по возможности, — сообщил он нашим коллегам из Starhit.ru.

Ранее Пригожин сообщал, что его зять пропал на Купянском направлении. С тех пор семья не имеет связи с мужчиной.

Двое детей сбежали из детского сада в Твери

Малыши совершили побег во время прогулки, когда воспитатель отвлеклась. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

На видео с камер наблюдения видно, как двое ребят кинулись к калитке, открыли домофон и побежали навстречу свободе. Отсутствие детей заметили, только когда все вернулись в садик.

После этого начались активные поиски. Четырехлеток быстро нашли, но довольно далеко от детского сада — возле торгового центра «Рио». Скорее всего, они сумели добраться туда на общественном транспорте. К счастью, дети не пострадали. Сотрудников садика теперь проверит прокуратура.