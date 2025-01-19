Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши

Она настойчиво следила за объектом своей любви Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Жертвами сталкинга, как правило, становятся женщины, но иногда эта участь постигает и мужчин. Наш читатель Алексей (имена героев публикации изменены. — Прим. ред.) стал жертвой навязчивой слежки со стороны мимолетной знакомой. Он откровенно рассказал 72.RU о том, что ему пришлось пережить и почему обществу стоит пересмотреть стереотипы о жертвах и агрессорах.

Далее — от первого лица.

Анонимный автор Автор предпочел остаться неизвестным

Мы познакомились со Светой в Сети. Она показалась мне достаточно интересной девушкой: эрудирована, хороша собой и неплохо зарабатывает. Буквально в первый же день нашего общения она предложила мне встретиться. Обычно девушки не проявляют такой инициативы, поэтому я очень удивился. На мой вопрос Света дала вполне логичный ответ: «Встретимся и поймем, стоит ли продолжать общение или нет смысла тратить время».

Первое свидание прошло неплохо, мы посидели в ресторане и достаточно мило пообщались. Я отвез Свету домой, и она первая сказала, что хочет встретиться еще. Мне даже это польстило.

Дальнейшее общение не заладилось. На работе мне надо было закрыть большой проект, я почти не бывал дома, что уж говорить о личной жизни. Света писала мне пару недель, но потом перестала. Когда все устаканилось, прошло уже два месяца и мне было неловко напоминать о себе.

Спустя несколько месяцев мы с друзьями отмечали какой-то праздник и поехали в клуб. Я был уже изрядно навеселе, когда ко мне подошла Света. Мы поговорили, и она осталась со мной. Меня удивило, что она совсем не пила, но зачем-то осталась в компании хоть и приличных, но нетрезвых парней. Под утро Света отвезла меня домой и мы переспали.

Мы встречались еще два или три раза, и каждый раз Света сама настаивала на сексе. Все было неплохо, но с ней я чувствовал себя не очень комфортно, и признался, что не вижу перспектив для наших дальнейших отношений. К моему удивлению, она отнеслась к этому сдержанно. Но это была лишь видимость.

Сначала она приходила ко мне якобы за какими-то забытыми вещами, затем начались безобидные «случайные» встречи около моей работы, потом в спортзале, в который, как оказалось, она купила абонемент. Я поначалу не придавал этому значения, думал, что это просто совпадения. Потом она стала писать мне сообщения каждый час, звонить по несколько раз в день. И каждый раз, когда я не отвечал сразу, начинались обиды и претензии.

Алексей пытался поговорить с преследовательницей Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Я попытался поговорить, объяснить, что у нас нет отношений, что у меня есть свои дела и своя личная жизнь. В ответ я услышал: «Почему ты меня избегаешь? Я же просто хочу пообщаться». Тогда я решил полностью прекратить общение с ней. Я думал, что это поможет. Я ошибался.

Вот тогда все и началось по-настоящему. Она стала приезжать ко мне домой без предупреждения, караулить возле работы и у подъезда, звонить в домофон среди ночи. Она начала писать моим друзьям, спрашивая где я. Она создала фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы следить за мной, заходила на мою страницу под разными именами. Каждое утро я находил какие-то записки на лобовом стекле своей машины.

Я пытался ее игнорировать, заблокировал все ее номера, но это не помогало. Она всегда находила способ меня достать. Каждый раз, когда я думал, что все закончилось, она появлялась снова. Как будто призрак, который не хочет меня отпускать.

Самое ужасное — это то, что никто не воспринимал мою проблему всерьез. Друзья и коллеги смеялись: «Ну вот, повезло тебе, девушка влюблена». Однажды я нашел странную записку: «Твоя морковка будет моей» — и не на шутку перепугался. Я пошел к участковому, но он посмеялся и заявил, что в ее действиях ничего противоправного нет.

В такой обстановке я прожил несколько месяцев. Я даже привык к тому, что она караулит меня возле подъезда. И когда не встречал ее, то мне казалось, что что-то не так. Я не боялся за жизнь — Света стройная, хрупкая девушка и вряд ли бы смогла что-то мне сделать. Но я боялся, что она может облить меня кислотой или повредить машину.

Затем у меня начались отношения с другой девушкой. Когда мы с ней шли ко мне домой, я не раз видел фигуру убегающей Светы. Она перестала мне звонить и писать, но слежку продолжала еще примерно месяц. После того как надо мной смеялись друзья и полицейские, мне было стыдно признаться девушке, что за мной следит бывшая. Но, к счастью, в один прекрасный момент Света просто отстала от меня. Как я узнал позже, она встретила какого-то парня и у них завязались отношения.

Я рассказываю это анонимно, потому что мне стыдно. Стыдно, что я не смог защитить себя, что я стал жертвой такой абсурдной ситуации. Я чувствую себя в ловушке. Я просто хочу жить нормальной жизнью, без постоянного напряжения и слежки. Я хочу, чтобы люди понимали, что сталкинг — это не шутки, в этом нет никакой романтики. Это настоящее преступление, которое может сломать психику любого человека, вне зависимости от пола. И да, мужчины тоже могут быть жертвами. И это нужно признать.