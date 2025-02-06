«У всех отмечен отек мозга»: в Индии люди умирают от загадочной болезни — грозит ли новая пандемия России

Пока причина появления этого заболевания не выяснена Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











В Индии распространяется новое заболевание с высокой летальностью — об этом предупредил российский Роспотребнадзор. В одной из индийских деревень смерти от загадочной болезни успели вызвать панику. Журналист NGS.RU узнала у россиян, которые находятся в Индии или собираются туда, пугает ли их перспектива заболеть и что они делают для собственной безопасности, и спросила врачей, грозит ли новая пандемия России.

Что известно о заболевании

По информации Роспотребнадзора РФ, в индийских штатах Джамму и Кашмир зарегистрированы случаи заболевания неизвестной этиологии.

— С декабря 2024 года в деревне Бадхаал штата Джамму и Кашмир зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из них — с летальным исходом. Все случаи заболевания выявлены среди членов трех семей. Клиническая картина заболевания характеризуется такими симптомами, как лихорадка, тошнота, слабость, у всех умерших отмечен отек мозга. Согласно исследованиям, причиной заболевания является воздействие токсинов, однако конкретный токсин не установлен, — сообщили в ведомстве в конце января.

Роспотребнадзор РФ следит за ситуацией и усилил контроль Источник: читатель НГС Алексей











Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор, который следит за ситуацией. Всех прибывающих в Россию проверяет автоматическая система «Периметр» — она, уверяют в ведомстве, помогает выявить приезжих с признаками инфекционных заболеваний.

«Решила взять с собой антибиотик»

Среди местных распространяется информация о том, что это не вирус, а отравление, но точных данных пока нет Источник: читатель NGS.RU Алексей











Читатель NGS.RU Алексей, который сейчас живет в Индии, говорит, что паники в стране нет — о заболевании в принципе не говорят.

— Переживаний нет: в любой стране гибнут люди по тем или иным причинам. В штате Гоа, где я живу, в целом всё спокойно в большинстве случаев. Да, тут не везде всё чисто и не везде соблюдаются санитарные нормы, и отравление — это в целом у них привычная практика, — добавил он.

В чатах среди местных жителей, по его словам, распространяется информация о том, что врачи исключили в образцах погибших от «загадочной болезни» людей наличие вируса или бактерий. А в последнем заявлении властей указано, что болезнь была вызвана кадмиевым токсином.

В штатах Индии, которые неизвестная болезнь не затронула, обстановка спокойная, паники нет Источник: читатель Алексей











Жительница Новосибирска Ирина летит в Индию в середине февраля — в этой стране она уже была несколько раз и ехать снова не боится.

— Да, я читала про заболевание, но это другие штаты — я буду в Гоа и поеду на два-три дня в храмы Аджанта и Эллора, это далеко от тех мест. Решила взять с собой антибиотик, а остальное можно купить там, к тому же дешевле, чем у нас. Со мной в группе будет терапевт, поэтому мы не переживаем. Раньше тоже страховку не брали, прививки не делали, — рассказала Ирина.

Мнение вирусологов

Пока однозначных заявлений властей Индии о том, что унесшая жизни почти двух десятков людей болезнь — не аналог вызвавшего локдауны ковида, нет. Но эксперты беспокойства не выказывают.

Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН Александр Чепурнов заметил, что пока не ясен этиологический агент, то есть возбудитель болезни.

— Судя по тому, что это произошло в семьях, то есть при близком контакте, он не слишком заразен, поэтому опасности распространения особой не вижу. Такие вещи обычно успешно решаются эпидмероприятиями, — считает вирусолог.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская обратила внимание, что вспышка в штате Джамму и Кашмир сопровождалась пугающей статистикой по количеству летальных случаев. Но и она полагает, что поводов для беспокойства россиян нет.

— Причина заболевания точно не установлена: исследования утверждают, что симптомы вызваны воздействием токсина, однако его происхождение пока не ясно. Полностью исключать инфекционную природу болезни рано, однако данных о передаче патогена от человека к человеку нет, — отметила врач. — Есть вероятность, что заражение произошло через воду или некачественную еду — в Индии отравления из-за низкого санитарного уровня нередки. В этом случае риска распространения болезни на территории России нет.

Эксперт добавила, что не исключены и другие версии возникновения болезни, так как симптомы частично напоминают признаки тропической лихорадки. Но и в этом случае риски для России крайне малы: болезнь распространяется через носителей, например особый вид насекомых, которые в нашей стране не обитают.

— Риск привезти болезнь в страну также крайне низкий: случаи заболевания зафиксированы в нетуристическом регионе и в очаге проведена санитарно-эпидемиологическая работа. Случаев заболевания в РФ не зарегистрировано, — прокомментировала Екатерина Демьяновская. — Кроме того, согласно сообщениям индийских СМИ, за последние 10 дней в очаге в деревне Бадхаал не было новых случаев заболевания, а ранее заболевшие поправились.

При этом мерами предосторожности пренебрегать не нужно, предупредила она: если человек почувствовал недомогание (повышение температуры тела, тошноту, слабость), важно не откладывая обратиться за медицинской помощью. Если признаки заболевания появились вскоре после возвращения из путешествия, следует сообщить об этом врачу.