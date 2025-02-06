«У всех отмечен отек мозга»: в Индии люди умирают от загадочной болезни — грозит ли новая пандемия России

В Индии распространяется новое заболевание с высокой летальностью — об этом предупредил российский Роспотребнадзор. В одной из индийских деревень смерти от загадочной болезни успели вызвать панику. Журналист NGS.RU узнала у россиян, которые находятся в Индии или собираются туда, пугает ли их перспектива заболеть и что они делают для собственной безопасности, и спросила врачей, грозит ли новая пандемия России.
Что известно о заболевании
По информации Роспотребнадзора РФ, в индийских штатах Джамму и Кашмир зарегистрированы случаи заболевания неизвестной этиологии.
— С декабря 2024 года в деревне Бадхаал штата Джамму и Кашмир зарегистрировано 38 случаев заболевания, 17 из них — с летальным исходом. Все случаи заболевания выявлены среди членов трех семей. Клиническая картина заболевания характеризуется такими симптомами, как лихорадка, тошнота, слабость, у всех умерших отмечен отек мозга. Согласно исследованиям, причиной заболевания является воздействие токсинов, однако конкретный токсин не установлен, — сообщили в ведомстве в конце января.
Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор, который следит за ситуацией. Всех прибывающих в Россию проверяет автоматическая система «Периметр» — она, уверяют в ведомстве, помогает выявить приезжих с признаками инфекционных заболеваний.
«Решила взять с собой антибиотик»
Читатель NGS.RU Алексей, который сейчас живет в Индии, говорит, что паники в стране нет — о заболевании в принципе не говорят.
— Переживаний нет: в любой стране гибнут люди по тем или иным причинам. В штате Гоа, где я живу, в целом всё спокойно в большинстве случаев. Да, тут не везде всё чисто и не везде соблюдаются санитарные нормы, и отравление — это в целом у них привычная практика, — добавил он.
В чатах среди местных жителей, по его словам, распространяется информация о том, что врачи исключили в образцах погибших от «загадочной болезни» людей наличие вируса или бактерий. А в последнем заявлении властей указано, что болезнь была вызвана кадмиевым токсином.
Жительница Новосибирска Ирина летит в Индию в середине февраля — в этой стране она уже была несколько раз и ехать снова не боится.
— Да, я читала про заболевание, но это другие штаты — я буду в Гоа и поеду на два-три дня в храмы Аджанта и Эллора, это далеко от тех мест. Решила взять с собой антибиотик, а остальное можно купить там, к тому же дешевле, чем у нас. Со мной в группе будет терапевт, поэтому мы не переживаем. Раньше тоже страховку не брали, прививки не делали, — рассказала Ирина.
Мнение вирусологов
Пока однозначных заявлений властей Индии о том, что унесшая жизни почти двух десятков людей болезнь — не аналог вызвавшего локдауны ковида, нет. Но эксперты беспокойства не выказывают.
Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН Александр Чепурнов заметил, что пока не ясен этиологический агент, то есть возбудитель болезни.
— Судя по тому, что это произошло в семьях, то есть при близком контакте, он не слишком заразен, поэтому опасности распространения особой не вижу. Такие вещи обычно успешно решаются эпидмероприятиями, — считает вирусолог.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская обратила внимание, что вспышка в штате Джамму и Кашмир сопровождалась пугающей статистикой по количеству летальных случаев. Но и она полагает, что поводов для беспокойства россиян нет.
— Причина заболевания точно не установлена: исследования утверждают, что симптомы вызваны воздействием токсина, однако его происхождение пока не ясно. Полностью исключать инфекционную природу болезни рано, однако данных о передаче патогена от человека к человеку нет, — отметила врач. — Есть вероятность, что заражение произошло через воду или некачественную еду — в Индии отравления из-за низкого санитарного уровня нередки. В этом случае риска распространения болезни на территории России нет.
Эксперт добавила, что не исключены и другие версии возникновения болезни, так как симптомы частично напоминают признаки тропической лихорадки. Но и в этом случае риски для России крайне малы: болезнь распространяется через носителей, например особый вид насекомых, которые в нашей стране не обитают.
— Риск привезти болезнь в страну также крайне низкий: случаи заболевания зафиксированы в нетуристическом регионе и в очаге проведена санитарно-эпидемиологическая работа. Случаев заболевания в РФ не зарегистрировано, — прокомментировала Екатерина Демьяновская. — Кроме того, согласно сообщениям индийских СМИ, за последние 10 дней в очаге в деревне Бадхаал не было новых случаев заболевания, а ранее заболевшие поправились.
При этом мерами предосторожности пренебрегать не нужно, предупредила она: если человек почувствовал недомогание (повышение температуры тела, тошноту, слабость), важно не откладывая обратиться за медицинской помощью. Если признаки заболевания появились вскоре после возвращения из путешествия, следует сообщить об этом врачу.
Ранее профессор из США рассказала про чрезвычайную опасность метапневмовируса, который распространился в Китае, Казахстане.