С танками и бронемашинами: ВСУ устроили новое наступление в Курской области

Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Вооруженные силы Украины пытались прорваться вглубь Курской области и захватить населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. Для этого украинские военные задействовали два механизированных батальона на бронетехнике. Однако российские войска успешно отражают каждую атаку. Подробности об этом рассказали Минобороны России в Telegram-канале.

— С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении, — отметили в ведомстве.

Противника своевременно выявила группировка войск «Север» и при поддержке авиации нанесла огневое поражение штурмовым группам ВСУ. Населенные пункты находятся под контролем российских войск.

При этом потери противника составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Все атаки украинских вооружённых формирований были успешно отражены. Населённые пункты находятся под контролем российских военных. Продолжается процесс ликвидации подразделений ВСУ.

Источник: Минобороны России / Telegram