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Происшествия С танками и бронемашинами: ВСУ устроили новое наступление в Курской области

С танками и бронемашинами: ВСУ устроили новое наступление в Курской области

Они пытались захватить новые населенные пункты

92
2 комментария
Источник: Максим Воробьев / E1.RUИсточник: Максим Воробьев / E1.RU
Источник:

Вооруженные силы Украины пытались прорваться вглубь Курской области и захватить населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. Для этого украинские военные задействовали два механизированных батальона на бронетехнике. Однако российские войска успешно отражают каждую атаку. Подробности об этом рассказали Минобороны России в Telegram-канале.

— С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении, — отметили в ведомстве.

Противника своевременно выявила группировка войск «Север» и при поддержке авиации нанесла огневое поражение штурмовым группам ВСУ. Населенные пункты находятся под контролем российских войск.

При этом потери противника составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Все атаки украинских вооружённых формирований были успешно отражены. Населённые пункты находятся под контролем российских военных. Продолжается процесс ликвидации подразделений ВСУ.

Источник:

Бои за Курскую область начались с обстрелов в начале августа. Украинские военные не только атаковали регион, но и прорывались через границу в ближайшие населенные пункты, пытаясь продвинуться вглубь региона. Российской армии удалось освободить часть территории, но пока операция продолжается.

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Комментарии
2
Инженер1
7 минут
Че про потери ВС РФ давно не пишут. Потерь нет, следует понимать.
Гость
4 минуты
Построение Многополярного Мира идёт чётко по графику, нет причин для беспокойства, смотрите ТВ там всё объяснят, не забывайте кланяться и славить великого Хосударя!
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