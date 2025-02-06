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Здоровье Проверьте, нет ли у вас этих симптомов? Ярославский онколог назвал признаки рака

Проверьте, нет ли у вас этих симптомов? Ярославский онколог назвал признаки рака

Публикуем список продуктов, которые могут провоцировать возникновение онкологии

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5 комментариев
Симптомы рака: что может свидетельствовать об онкологии | Источник: Максим Серков / NGS42.RUСимптомы рака: что может свидетельствовать об онкологии | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Симптомы рака: что может свидетельствовать об онкологии

Источник:

По данным регионального Минздрава, Ярославская область стабильно находится в пятерке рейтинга по заболеваемости раков среди других регионов России.

— На первом месте по заболеваемости находится рак кожи, на втором — рак молочной железы, на третьем месте — рак предстательной железы, — сообщили в Министерстве здравоохранения Ярославской области 4 февраля.

Причин возникновения онкологии у человека масса. Врачи выделяют генетический фактор и образ жизни.

— Учеными доказано, что распространенными причинами развития рака считаются курение, злоупотребление алкогольными напитками, вредная еда, прием определенных фармакологических препаратов, вирусные инфекции, — отметил главный ярославский онколог Павел Нестеров.

<p>Павел Нестеров </p><p>Павел Нестеров </p>

Злоупотребление алкоголем в 100 раз увеличивает шанс развития рака пищевода. А если регулярно употреблять алкоголь в сочетании с курением, то это только увеличивает шансы приобрести опасное онкологическое заболевание.

Симптомы рака

Риск онкологических заболеваний повышен у людей с наследственной предрасположенностью, хроническими заболеваниями или перенесших гепатит B и C, вирус Эпштейна-Барра, а также у тех, кто работает на вредных производствах или длительно находится на солнце.

— Существует множество форм рака, поэтому и симптомы могут быть самыми разнообразными, — отметил онколог Павел Нестеров. — Каждый год женщины должны посещать гинеколога и проходить плановую маммографию, пальпацию молочных желез. Мужчины тоже должны не пропускать ежегодные визиты к урологу. Немаловажно регулярно делать флюорографию, а после 40–50 лет каждому рекомендуется проходить ежегодную колоноскопию, сдавать все необходимые анализы.

Врач-онколог Павел Нестеров выделил симптомы, которые могут свидетельствовать об онкологии:

  • признаки кровотечения внутренних органов (частое дыхание, появление мушек перед глазами, головокружение, потеря сознания);

  • резкая потеря веса без видимой причины;

  • кожное новообразование, изменение вида родинок, бородавок;

  • появление уплотнений в любой части тела;

  • повышение температуры тела без признаков какой-либо болезни, ОРВИ;

  • хроническая усталость;

  • увеличение лимфоузлов.

В случае их обнаружения у себя стоит незамедлительно записаться к врачу.

Какие продукты вызывают рак

В ярославском Роспотребнадзоре назвали перечень продуктов, которые могут влиять на возникновение онкологии. На первом месте — сахар.

— Чрезмерное употребление рафинированного сахара может повысить риск развития рака прямой кишки, — отметили специалисты Роспотребнадзора.

Также к опасным продуктам относятся колбасные изделия. В их составе большое количество консервантов. Доказано, что они могут спровоцировать развитие опухоли. Помимо этого, продукты с высоким содержанием жиров способствуют росту раковых клеток. К ним относятся чипсы.

— Злоупотребление вредной едой далеко не всегда становится причиной развития онкологии, — отметили в Роспотребнадзоре. — Важно регулярно проходить диспансеризацию, а также плановые чекапы.

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Комментарии
5
280714103
1 час
Основные признаки рака: клешни, усы, хвост.
Гость
27 минут
У нас в больницу приходишь говорят всё хорошо, а в следующий раз приходишь, говорят уже поздно, надо было раньше. Поэтому хожу туда крайне редко, ещё надо как-то туда попасть
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