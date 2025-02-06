Без синоптиков ясно: какой будет погода весной, узнаем по приметам на Аксиньин день

Если по улицам уже вовсю на самокатах гоняют дети, весна не заставит себя ждать Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Аксиньин день сейчас — малоизвестный церковный праздник. Однако раньше, за пару веков до появления синоптиков, люди во многом по приметам на Аксиньин день узнавали, какой будет весна, а крестьяне могли даже предсказать, насколько богатым будет урожай. Рассказываем, о чём еще можно узнать, если как следует присмотреться к природе 6 февраля.

Кому посвящен Аксиньин день

В Аксиньин день православные чтут память Ксении Григорьевны Петровой, знатной женщины, жившей в XVIII веке. В 26 лет она внезапно овдовела, и горе сильно ее изменило. Тогда Ксения раздала свое имущество и стала юродствовать. Женщина начала носить одежду своего мужа и утверждать, что умер не он, а его супруга. Да и саму себя стала называть его именем.

Блаженная Ксения собрала в себе главные христианские добродетели — кротость, смиренность, безропотность. Она не отвечала на зло злом, а окружающие уважали ее за праведность. Святая помогала людям молитвой и совершала чудеса. Поэтому Ксению Петербургскую почитали еще при жизни, а после смерти и подавно.

Другие названия Аксиньина дня — Аксинья Полузимница, Ксения Весноуказательница.

Что можно и чего нельзя делать на Аксиньин день

6 февраля в народе считали переломным днем зимы — озимое зерно в земле пролежало половину срока до всходов, а до нового урожая понадобится столько хлеба, сколько было съедено с прошлого. За это, кстати, святую в народе прозвали Аксиньей-полухлебницей.

Никогда в Аксиньин день не отлынивали от дел, а встать старались пораньше — чтобы всё успеть, ведь считалось, что у ленивых год будет неурожайным. Даже если запасов с зимы оставалось немного, люди не жадничали и никому не отказывали в помощи — верили, что иначе можно потерять свою удачу и достаток.

Остерегались на Ксению над кем-то смеяться и издеваться, кого-то унижать. И особенно избегали ссор с близкими, чтобы беду не накликать.

Еще в Аксиньин день не лепили — ни пирогов, ни пельменей, вареников или чего другого. Люди опасались, что иначе столкнутся с голодом и нуждой. Особенно избегали лепки пельменей, так как, кроме самого процесса их приготовления, в Аксиньин день нежелательно есть блюда с мясом.

Приметы на Аксиньин день

Главная примета этого дня гласит: какая Аксинья — такая весна. На Аксиньин день определяли не только погоду, но также обильность будущего урожая:

ясный, солнечный, сухой и теплый день — ранняя и погожая весна;

метель или поземка — весна придет поздно, а до нового урожая запасов не хватит;

безветренная погода — во второй половине июня будет жарко и засушливо;

заметные на светлом небе облака — к хорошей погоде;

цены на хлеб падают — урожай будет богатым, растут — скудным;

облака высокие и редкие — к скорой оттепели.

Считалось, что кто на Ксению вперед остальных сядет за стол — тот раньше и умрет. Поэтому старшие родственники специально ели первыми, чтобы отвести беду от детей. Были и другие приметы, связанные с бытом:

ставить брагу или квас — к неурожайной осени;

вязать узлы — к скорой смерти кого-то из родственников;

перестилать постель — к болезни;

стричь ногти на ногах — к судорогам.

Сны в канун Аксиньего дня старались запомнить, ведь они вещие. Но с особенностью — перевертыши. Видения исполнятся, но в жизни всё будет наоборот. Были и специальные толкования некоторых таких снов:

дележ чего-то — к скорой беде;

волны — пересуды и сплетни;

камни — к проблемам с животом;

ребенок на руках — к мыслям о родителях;

лягушка — к перемене погоды;

третий глаз — к разоблачению;

церковь — безвозвратная потеря;

ужас — ждет спокойная и размеренная жизнь.

С особым вниманием к снам относились те, кто родился 6 февраля. Ведь считали, что их видения имеют большую силу, чем у остальных.