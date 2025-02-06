«Он рассказал мне об обвинении, и мы помолились вместе»: жена арестованного священника — о том, почему простила мужа

Вся семья Лазарь в сборе Источник: личный фотоархив Тамары Лазарь











Громкая история произошла в Самаре: священнослужителя, отца четверых детей, преподавателя, обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Иерея уже арестовали, возбуждено уголовное дело.

Было бы несправедливо занимать какую-то сторону и оценивать поступки участников этой истории — во всём должны разбираться компетентные органы, а решение о виновности или невиновности может вынести только суд. Но не выслушать позиции тех, кто оказался в эпицентре событий, также было бы нечестно.

Жена опального Владислава Лазаря, Тамара, ни от кого не прячется и не боится общаться с журналистами. Она согласилась откровенно пообщаться с нашими коллегами из 63.RU и рассказать о семейной жизни, а также о том, как обвинение и арест сказались на ней и ее детях.

— Мой супруг — человек доброжелательный, искренний, заботливый. У нас достаточно близкие и дружеские отношения. Я уверена, что Владислав хорош и как специалист: он много занимался наукой, ввел экскурсии в храме, очень много классов из разных школ приходили, он рассказывал детям о церкви, проводил лекции в колледжах на различную тематику. Мой муж преподает ОРКС (основы религиозных культур и светской этики. — Прим. ред.) в школе у 5–6-х классов, знакомит учащихся с культурологическими особенностями всех ведущих вероисповеданий, не только с православием, — рассказывает Тамара Лазарь.

Супруга священника тоже считает делом своей жизни обучение детей и подростков.

— Я работаю хореографом в центре внешкольной работы «Поиск». У меня своя хореографическая студия, я руководитель студии «Эквилибриум», преподаю хореографию. У нас в центре «Поиск» очень дружный коллектив, мы прекрасно работаем. Я также педагог.

«Влад — очень хороший муж и заботливый отец»

С Владиславом Тамара познакомилась на площади Славы в Самаре. Там же и началась история их любви, а затем — и семьи.

— Это было 24 мая — День славянской письменности и культуры. Большое событие, на котором выступали представители всевозможных учебных заведений. Там мы с Владом и познакомились: я выступала, а супруг был иподьяконом у владыки Сергия (митрополита Самарского и Новокуйбышевского. — Прим. ред.). После этой встречи у нас начались романтические отношения, и мы поженились через семь месяцев, — вспоминает наша собеседница.

Семейная жизнь, по словам Тамары, складывалась прекрасно, а появление детей лишь укрепило их отношения.

— Влад — очень хороший муж и заботливый отец, крайне внимательный: практически всё знает про своих детей и очень много с ними беседует. Он занимался их духовным просвещением, они вместе читали Евангелие. Пока сыновья были школьниками, алтарничали в храме. Всегда помогали папе на службе, читали Часы, читали Апостол. Старший сын окончил школу с золотой медалью и поступил в духовную семинарию. Другие сыновья посвятили себя искусству: один учится на актера, двое занимаются балетом в Пермском хореографическом училище. Мы все друг друга поддерживаем. У нас действительно сильное общение. Все вместе собираемся, правда, только на каникулах, потому что дети учатся в разных городах. Проводим семейные вечера, фильмы смотрим. У нас достаточно хорошо поставлена культура общения внутри семьи. Я считаю свою семью весьма сплоченной, — делится она.

Тамара рассказывает, что христианские ценности являются в их семье основополагающими.

— Безусловно, как я сама, так и мой супруг исповедуем Господа Иисуса Христа, и эти ценности, все евангельские ценности мы прививаем детям. Думаю, что они для них являются также ведущими, это проявляется в их жизни: они это исповедуют также в своих делах. Когда сыновья учились в Самаре, они всегда участвовали в богослужениях вместе с мужем на постоянной основе, каждую неделю. Сейчас они приезжают и также время от времени алтарничают и помогают отцу на службе обязательно. Это часть их жизни, часть общения детей с отцом.

Семейство проводило время не только в храме, но и находило ресурсы для совместных путешествий Источник: личный фотоархив Тамары Лазарь Не чужд семье Лазарь и культурный досуг Источник: личный фотоархив Тамары Лазарь

Лазарь считает, что сильнее всего от ситуации пострадали их с Владиславом сыновья.

— Самый большой шок арест вызвал у детей, само событие их невероятно потрясло. И детям очень тяжело воспринять, что папа, который для них является абсолютным авторитетом, оказался в центре таких событий. Плюс гораздо быстрее видят все новости у блогеров. И очень тяжело для них. Я считаю, что они самое слабое звено в этой ситуации.

Несмотря на воцерковленность и убежденность в истинности христианских доктрин, человеческие чувства, сомнения и неуверенность жене священнослужителя оказались не чужды.

— Да, я испытывала ревность к работе мужа, потому что там всегда много женщин-прихожанок. В какие-то моменты меня не беспокоило это, бывало, я очень переживала, что так много женщин окружает его. Но муж вел себя профессионально, деликатно по отношению к другим женщинам, в то же время из уважения ко мне проявлял дистанцию и не давал повода для ревности, — говорит Тамара Лазарь.

«Он рассказал об обвинении, и мы помолились вместе»

27 января стало известно об обвинении в изнасиловании, выдвинутом против Владислава Лазаря 16-летней прихожанкой церкви Успения Пресвятой Богородицы. Для Тамары это стало неожиданностью. Она не могла представить себе, что вся ее жизнь изменится буквально за один день.

— Сначала о предполагаемом обвинении мне рассказал муж всего за несколько часов до ареста. Он покаялся, попросил прощения, рассказал все подробности, всю правду, и мы помолились вместе. Но сам арест для меня был просто катастрофическим, страшным боевиком. И дом обыскали, и мужа арестовали. Я испытала и до сих пор испытываю жесточайший шок. Для нашей семьи ситуация оказалась болезненной. Мы все испытываем огромную боль, нам очень тяжело, мне тяжело, тяжело детям, — рассказывает супруга обвиненного в изнасиловании священника.

Даже тот факт, что предъявившая обвинение девочка забрала заявление, никак не повлиял на состояние членов семьи Лазарь.

— Стресс от ситуации не ушел, ведь никакие решения пока не приняты. Мужа не отпустили. Мы все переживаем. Также хочу отметить, если это важно, что семья девочки никаких денег, ничего не требовала. Все просто хотят честно разобраться, как всё было, по правде, — заявляет Тамара.

«Я спокойно простила мужа»

Прелюбодеяние абсолютно во всех религиозных течениях является большим грехом. Тамара нашла в себе силы проявить великодушие.

— Я спокойно простила мужа практически сразу, потому что я люблю Господа Иисуса Христа, и для меня Его учение о прощении людей является не просто словами, — считает супруга Владислава Лазаря.

Кроме жены, на сторону опального священника встали его друзья и причт:

— Коллеги мужа поддерживают его, епархия в курсе. Мы ждем решения владыки на следующей неделе, потому что он сейчас в командировке. И однокурсники, и все его друзья передают теплые слова поддержки, потому что понимают, что любой человек может впасть в грех. Добрые слова они находят и для меня, подбадривают.

«Юная девочка увлеклась красивым мужчиной»

Конечно, мы не могли не спросить Тамару о том, что она сама думает о случившемся.

— Ситуация, с моей точки зрения, выглядела так: юная девочка увлеклась красивым мужчиной, почувствовала некую опеку, испытала чувство влюбленности и, как логично для девочек, зафантазировала о замужестве. Но место оказалось — неожиданно для нее — занято. И ей очень стало обидно, что ее не выбирают. Что вообще место занято само по себе — факт такой имеется, — рассуждает Тамара Лазарь.

Первое судебное слушание уже состоялось — оно проходило в закрытом формате.

— С девочкой и ее мамой разговаривал наш адвокат, Игорь Александрович Зыряев из коллегии адвокатов «Решение». И у него девочка и ее мама шли на контакт достаточно охотно. И они тоже хотят разобраться в правде. И мы все надеемся на то, что правда восторжествует, — говорит героиня интервью.

Также Тамара отметила, что видела девочку.

— Она не скрывает свой профиль в соцсетях, — рассказывает женщина. — Кроме того, прихожане в храме ее видели, даже нашли фотографии, когда она приходила в волонтерский клуб, который вел мой муж. И все ее помнят. Она появилась там не так давно, где-то месяц назад, — рассказывает жена священника.

Тамара Лазарь в рамках нашей беседы также особо отметила три факта:

никаких финансов в деле не фигурирует;

названия гостиницы, в которой случилось прелюбодеяние ее мужа, она не знает;

детей семьи Лазарь ни в соцсетях, ни в учебных заведениях никто не буллит.

Свой рассказ женщина завершила словами признательности: