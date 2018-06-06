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Сгорели за 25 минут: в Ярославле поджигатель уничтожил 5 машин
6 июня 2018 10:01
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Сегодня рано утром в Заволжском районе Ярославля на парковке сгорели 5 автомобилей. Огонь уничтожил машины на улице Клубная, 37 за 25 минут.
Сообщение о пожаре поступило в 5 утра. Уже через пару минут пожарные были на месте, а в 5:25 потушили огонь. В результате 5 машин не подлежат восстановлению.
— Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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