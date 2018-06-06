Сгорели за 25 минут: в Ярославле поджигатель уничтожил 5 машин

Машины сгорели полностью

Сегодня рано утром в Заволжском районе Ярославля на парковке сгорели 5 автомобилей. Огонь уничтожил машины на улице Клубная, 37 за 25 минут.

Сообщение о пожаре поступило в 5 утра. Уже через пару минут пожарные были на месте, а в 5:25 потушили огонь. В результате 5 машин не подлежат восстановлению.

— Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.