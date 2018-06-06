В Брагино маршрутка с пассажирами врезалась в «Газель»

Маршрутку развернуло поперёк дороги

На Тутаевском шоссе в районе бывшего предприятия «Техуглерод» столкнулись маршрутка № 96 и грузовая «Газель». Маршрутка ехала с пассажирами, от удара её развернуло поперёк дороги, а «Газель» вылетела на газон.

— Люди из маршрутки вышли все сами, — говорят свидетели ДТП. — Помощь медиков никому не понадобилась.

Из-за аварии в сторону центра образовалась небольшая пробка — место аварии приходится объезжать по встречке.

ДТП произошло на Тутаевском шоссе

Серьёзная авария произошла в Брагино вчера вечером. Мотоцикл влетел во внедорожник. Пассажирка мотоцикла была без сознания.