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В Брагино маршрутка с пассажирами врезалась в «Газель»
6 июня 2018 09:19
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На Тутаевском шоссе в районе бывшего предприятия «Техуглерод» столкнулись маршрутка № 96 и грузовая «Газель». Маршрутка ехала с пассажирами, от удара её развернуло поперёк дороги, а «Газель» вылетела на газон.
— Люди из маршрутки вышли все сами, — говорят свидетели ДТП. — Помощь медиков никому не понадобилась.
Из-за аварии в сторону центра образовалась небольшая пробка — место аварии приходится объезжать по встречке.
Серьёзная авария произошла в Брагино вчера вечером. Мотоцикл влетел во внедорожник. Пассажирка мотоцикла была без сознания.
Фото: Михаил Контуев
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