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Город

«Вопросы не только к нефтяникам»: в Ярославле усиливается протест против роста цен на бензин

4 июня 2018 07:37
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экономика, авто, бензин, Ярославль

Проблема возросших цен на топливо в последнее время очень сильно взволновала тысячи российских автомобилистов. В Ярославле люди выразили свой протест в виде одиночных пикетов. Некоторые предлагали блокировать въезды на заправки, надеясь, что это повлияет на владельцев АЗС и они понизят цены.

— Во всем этом смущает несколько моментов, — поделился своим мнением председатель ярославского отделения Федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев. — Главный — законность перекрытия. Во-первых, это мешает бизнесу, во-вторых, это доставит неудобство тем водителям, которым это топливо нужно. Потому эта мера мне кажется тупиковой. Ещё необходимо учитывать, что доля прибыли топливной компании в цене на бензин ниже, чем «прибыль», которую получает государство в виде акцизов, налогов и прочих отчислений. Следовательно, логичнее было бы обращаться к государству в той же степени, в которой протестующие обращаются к нефтяникам. Я думаю, что основной задачей нынешних законодателей должна стать отмена транспортного налога, который, согласно логике акциза, уже включён в цену на топливо. Это справедливо по отношению к автовладельцам, которые платят согласно пробегу. Это справедливо с точки зрения мощности. Это справедливо с точки зрения отсутствия двойного налогообложения. Эта разница и будет частичной компенсацией за рост цен. Частичной просто потому, что через год об этом все забудут и будут видеть только высокие цены на бензин. А там уже необходимо будет говорить о снижении численности армии чиновников, повышении эффективности труда и ухода от нефтяных доходов, благодаря которым обеспечиваются армия, социалка и прочие гособязательства. Это труднее и не так очевидно, как митинг, но подумать стоит.

Вчера мы рассказывали, как в Ярославле прошли первые одиночные митинги против роста цен на бензин. Наряду с автомобилистами с плакатом к АЗС вышел депутат Ярославской областной думы.

Михаил Контуев
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Фото: Эльхан Мардалиев/Facebook.com
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