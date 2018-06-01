×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Истории

Город

Слишком маленькие: пять историй о спасении детей, родившихся недоношенными

1 июня 2018 14:00
2 802 2
дети, Ярославль, экстремальный вес

Трудно себе представить, что чувствует мама, которая не может прижать к груди своего только что родившегося малыша. Но такое бывает, когда дети рождаются недоношенными и попадают в инкубатор. Совсем крохотными, настолько, что их вес называют экстремальным. В этот момент мамы больше всего боятся только одного — потерять своего малыша. Но сейчас такой экстремальный вес — не проблема. Доктора помогут, выходят. 

— Экстремальный вес — это меньше одного килограмма, — рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи областного перинатального центра Наталья Кондакова. — Сейчас мы можем выхаживать недоношенных детей с массой тела от пятисот грамм, но были дети и с ещё меньшим весом. Таких детей, как и доношенных, надо любить, радоваться им и терпеть все трудности. Если слушаться врачей, то вместе у нас всё получится.

Сегодня, в День защиты детей, мы публикуем материл для мам, чтобы, наверное, защитить их — от этого самого страха. Публикуем пять историй мамочек, которые сами боролись с паникой и отчаянием — и победили! И вырастили очаровательных детей — вопреки всем страшилкам и прогнозам.

Вика. Родилась весом 700 грамм на сроке 27 недель. Сейчас Вике 4 года и 10 месяцев.


Мама Виктории Татьяна:

— Вика родилась 30 июля, а должна была появиться осенью. Вика была одной из двойни. Сначала была радость, что выжила. Вика лежала такая маленькая на аппаратах. Сначала казалось, что всё хорошо. Понимание проблемы пришло позже. Я даже не догадывалась, какие вопросы надо было решать с каждым последующим годом, ведь это дети с незрелой нервной системой. Очень много работаем сейчас с логопедами, делаем логопедический массаж. Государство дало нам садик, но он не способен помочь таким детям. Только сами. Я не работаю, чтобы водить её везде. В неделю на все занятия, массажи приходится тратить около десяти тысяч. Вика всегда делает всё против того, что якобы должна. Сначала нам говорили, что она не будет даже дышать самостоятельно. Говорили: «У тебя будет овощ. И у таких детей крепкое сердце, они живут долго». А она задышала. Она села. Она пошла. Нам сказали, что мыслительный процесс — это не её. Но пока мы разговаривали с психиатром, Вика самостоятельно вышла, оделась, попросила кого-то ей помочь и заглянула в кабинет за мной. Психиатр признала, что с выводом она поторопилась. Мы каждый раз доказываем обратное тому, что говорят нам врачи. И мы докажем, что мыслительный процесс — это её. Она полностью самостоятельный человек, она очень контактная, она танцует, любит петь, у неё прекрасный музыкальный слух, хотя и есть серьёзные нарушения речи, но мы занимаемся, и вы ещё услышите, как Вика поёт.

Серёжа. Родился весом 750 грамм на 24-й неделе. Сейчас Серёже 2 года.

Мама Серёжи Елена:

— Во время беременности мне вообще сказали, что это будет девочка. Мы имя придумали — Елизавета. Роды начались внезапно. После родов я первое время боялась даже в реанимацию заходить — он весь был в повязках. Я рыдала в больнице целыми днями, не могла себя заставить даже взглянуть до него. Три месяца мы провели в перинатальном центре. Только сейчас все успокоились, сейчас у нас всё хорошо. Готовимся в августе в садик пойти, Серёжа очень любит с детками играть. Ничем от других детей не отличается сейчас. Любит, когда ему книги читают, сам их приносит. Самые любимые — про автомобили.

Лука и Федя. Родились весом 955 и 980 грамм на 27-й неделе. Сейчас им 2 года.


Мама Феди и Луки Оксана:

— Лука старший, а Феденька на 40 минут младше. Родились они в пятницу 13-е. Срок был 27 недель и 5 дней. У нас всё было хорошо, не было никаких проблем, и мы не ожидали, что они родятся раньше срока. Это был шок для всей семьи. Я не могла поверить, что это со мной произошло, было ощущение, что это какая-то ошибка. Очень помогали нам в реанимации. Мы пролежали там 36 дней. Сейчас они — чудо, нам недавно сняли диагнозы недоношенности. Мы прошли реабилитацию, занимались гимнастикой, плаванием. Они чуть отстают по росту и весу от сверстников, но наши врачи говорят, что всё хорошо. По характеру они сейчас абсолютно разные, хотя и близнецы. Лукаша — идеолог, он все придумывает, а Федя воплощает это в жизнь. Федя посильнее, а Лучик вдохновитель. Федя музыкальный, он поёт, понимает музыку, любит шарики и цветы, а Лука к этому равнодушен. Лука более эмоциональный и ласковый, а Федя побрутальней. Федя может сумку взять и потащить, а Лука — товарищ интеллектуального труда, он никогда её не возьмёт. Зачем? Есть же Федя.

Марк. Родился весом 940 грамм на 29-й неделе. Сейчас Марку 2,5 года.


Мама Марка Эрика:

— Страх, был огромный страх потерять его. Дай Бог здоровья всем врачам перинатального центра, они спасли мне такого хорошего сына. После недели в боксе нас спустили в отделение патологии недоношенных, через три месяца выписали. Пока у него всё созревало, были проблемы с кормлением. Для нас большим достижением стал его первый лепет, то, что он стал поворачиваться с боку на бок. Мне кажется, что эти дети более ранимые. Со старшей дочерью у меня не было проблем. Я, может, поэтому не запомнила, как она начала ползать, когда она начала ходить. А тут мы ко всему этому очень стремились, поэтому, когда он начал ползать, ходить – всё это было целым событием для семьи. Теперь Марк очень активный, артистичный. Любит рисовать, играть с сестрой — делать все детские шалости. Сейчас проходим врачей перед садиком. У нас пока небольшие проблемы с задержкой речи, но это мы всё решим!

Настя. Родилась весом 850 грамм на 26-й неделе. Сейчас Насте 6 лет.

Мама Анастасии Ольга:

— Когда Настя родилась, меня мучил вопрос: «Почему я?». Вроде всё хорошо было, никаких предпосылок. Я первое время даже не знала, что делать. Вроде и ребёнок родился, но не понимаешь, выживет или нет. Я месяц была в растерянности. Родила 16 февраля, а 8 марта мне разрешили взять её на руки. Только в этот момент я осознала, что уже никогда никому её не отдам. Мне говорили, что и ходить она не будет, а она сейчас бегает быстрее меня. В тот момент меня сильно поддержала мама, она мне сказала, что мы её будем любить любую. Я никогда и мысли не допускала, что она может стать инвалидом. Сейчас, если не знать, то никто не скажет, что она такая. Есть у нас небольшие проблемы, но их не больше, чем у многих доношенных детей. Медленно мы только первый год развивались. В садик мы пошли в год и десять. Нас пугали, что мы будем сильно болеть, но она болеет не больше других детей. У меня старший доношенный ребёнок болел в три раза больше. Хочу сказать большое спасибо врачам реанимации за то, что они были так тактичны. Ведь и они не могли обещать, что такой маленький ребёнок выживет, и я это понимала. До месяца не могла расслабиться. Судьба есть судьба, но я была уверенна, что всё будет хорошо. Три месяца мы провели в больнице. Сейчас она самая высокая в группе, её рост 134 сантиметра, она любит рисовать и петь, хотим с первого класса отдать её в музыкальную школу. Сейчас мы учимся читать, Настя читает простые слова и предложения, думаю, что за лето мы уже хорошо зачитаем. Совет мамочкам, которые с таким столкнулись — никого не слушать! Брать себя в руки, не жалеть себя, разок переплакать и дальше бороться.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева
Продажа авто, мото
Далее: Против трусов до конца: мэр Ярославля ужесточил борьбу с тем, «что носится под платьем»

Новое на сайте
Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей
Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара

Послезавтра лето, а в Ярославской области выпадет снег. Что происходит и когда наступит жара
Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе

Ярославльводоканал проводит мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городе
Няня для дома: ярославцам представили умную систему

Няня для дома: ярославцам представили умную систему
Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Магазины «у дома»: чем они так привлекают покупателей

Фильм недели
вчера
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (6): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (8): Из книги Ильфа и Петрова... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,00 62,29
EUR 72,39 72,70
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 02.06
USD 62,21 0,19
EUR 72,72 0,14
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.