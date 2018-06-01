Слишком маленькие: пять историй о спасении детей, родившихся недоношенными

Они появились такими маленькими, а растут такими разными

Трудно себе представить, что чувствует мама, которая не может прижать к груди своего только что родившегося малыша. Но такое бывает, когда дети рождаются недоношенными и попадают в инкубатор. Совсем крохотными, настолько, что их вес называют экстремальным. В этот момент мамы больше всего боятся только одного — потерять своего малыша. Но сейчас такой экстремальный вес — не проблема. Доктора помогут, выходят.

— Экстремальный вес — это меньше одного килограмма, — рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи областного перинатального центра Наталья Кондакова. — Сейчас мы можем выхаживать недоношенных детей с массой тела от пятисот грамм, но были дети и с ещё меньшим весом. Таких детей, как и доношенных, надо любить, радоваться им и терпеть все трудности. Если слушаться врачей, то вместе у нас всё получится.

Сегодня, в День защиты детей, мы публикуем материл для мам, чтобы, наверное, защитить их — от этого самого страха. Публикуем пять историй мамочек, которые сами боролись с паникой и отчаянием — и победили! И вырастили очаровательных детей — вопреки всем страшилкам и прогнозам.

Вика. Родилась весом 700 грамм на сроке 27 недель. Сейчас Вике 4 года и 10 месяцев.

Сейчас Вика любит петь и танцевать



Мама Виктории Татьяна:

— Вика родилась 30 июля, а должна была появиться осенью. Вика была одной из двойни. Сначала была радость, что выжила. Вика лежала такая маленькая на аппаратах. Сначала казалось, что всё хорошо. Понимание проблемы пришло позже. Я даже не догадывалась, какие вопросы надо было решать с каждым последующим годом, ведь это дети с незрелой нервной системой. Очень много работаем сейчас с логопедами, делаем логопедический массаж. Государство дало нам садик, но он не способен помочь таким детям. Только сами. Я не работаю, чтобы водить её везде. В неделю на все занятия, массажи приходится тратить около десяти тысяч. Вика всегда делает всё против того, что якобы должна. Сначала нам говорили, что она не будет даже дышать самостоятельно. Говорили: «У тебя будет овощ. И у таких детей крепкое сердце, они живут долго». А она задышала. Она села. Она пошла. Нам сказали, что мыслительный процесс — это не её. Но пока мы разговаривали с психиатром, Вика самостоятельно вышла, оделась, попросила кого-то ей помочь и заглянула в кабинет за мной. Психиатр признала, что с выводом она поторопилась. Мы каждый раз доказываем обратное тому, что говорят нам врачи. И мы докажем, что мыслительный процесс — это её. Она полностью самостоятельный человек, она очень контактная, она танцует, любит петь, у неё прекрасный музыкальный слух, хотя и есть серьёзные нарушения речи, но мы занимаемся, и вы ещё услышите, как Вика поёт.

Серёжа. Родился весом 750 грамм на 24-й неделе. Сейчас Серёже 2 года.

Серёжа очень любит, когда ему читают книги

Мама Серёжи Елена:

— Во время беременности мне вообще сказали, что это будет девочка. Мы имя придумали — Елизавета. Роды начались внезапно. После родов я первое время боялась даже в реанимацию заходить — он весь был в повязках. Я рыдала в больнице целыми днями, не могла себя заставить даже взглянуть до него. Три месяца мы провели в перинатальном центре. Только сейчас все успокоились, сейчас у нас всё хорошо. Готовимся в августе в садик пойти, Серёжа очень любит с детками играть. Ничем от других детей не отличается сейчас. Любит, когда ему книги читают, сам их приносит. Самые любимые — про автомобили.

Лука и Федя. Родились весом 955 и 980 грамм на 27-й неделе. Сейчас им 2 года.

Лука и Фёдор близнецы, но такие разные по характеру



Мама Феди и Луки Оксана:

— Лука старший, а Феденька на 40 минут младше. Родились они в пятницу 13-е. Срок был 27 недель и 5 дней. У нас всё было хорошо, не было никаких проблем, и мы не ожидали, что они родятся раньше срока. Это был шок для всей семьи. Я не могла поверить, что это со мной произошло, было ощущение, что это какая-то ошибка. Очень помогали нам в реанимации. Мы пролежали там 36 дней. Сейчас они — чудо, нам недавно сняли диагнозы недоношенности. Мы прошли реабилитацию, занимались гимнастикой, плаванием. Они чуть отстают по росту и весу от сверстников, но наши врачи говорят, что всё хорошо. По характеру они сейчас абсолютно разные, хотя и близнецы. Лукаша — идеолог, он все придумывает, а Федя воплощает это в жизнь. Федя посильнее, а Лучик вдохновитель. Федя музыкальный, он поёт, понимает музыку, любит шарики и цветы, а Лука к этому равнодушен. Лука более эмоциональный и ласковый, а Федя побрутальней. Федя может сумку взять и потащить, а Лука — товарищ интеллектуального труда, он никогда её не возьмёт. Зачем? Есть же Федя.

Марк. Родился весом 940 грамм на 29-й неделе. Сейчас Марку 2,5 года.

Марк очень артистичный



Мама Марка Эрика:

— Страх, был огромный страх потерять его. Дай Бог здоровья всем врачам перинатального центра, они спасли мне такого хорошего сына. После недели в боксе нас спустили в отделение патологии недоношенных, через три месяца выписали. Пока у него всё созревало, были проблемы с кормлением. Для нас большим достижением стал его первый лепет, то, что он стал поворачиваться с боку на бок. Мне кажется, что эти дети более ранимые. Со старшей дочерью у меня не было проблем. Я, может, поэтому не запомнила, как она начала ползать, когда она начала ходить. А тут мы ко всему этому очень стремились, поэтому, когда он начал ползать, ходить – всё это было целым событием для семьи. Теперь Марк очень активный, артистичный. Любит рисовать, играть с сестрой — делать все детские шалости. Сейчас проходим врачей перед садиком. У нас пока небольшие проблемы с задержкой речи, но это мы всё решим!

Настя. Родилась весом 850 грамм на 26-й неделе. Сейчас Насте 6 лет.

Настя самая высокая в группе

Мама Анастасии Ольга:



— Когда Настя родилась, меня мучил вопрос: «Почему я?». Вроде всё хорошо было, никаких предпосылок. Я первое время даже не знала, что делать. Вроде и ребёнок родился, но не понимаешь, выживет или нет. Я месяц была в растерянности. Родила 16 февраля, а 8 марта мне разрешили взять её на руки. Только в этот момент я осознала, что уже никогда никому её не отдам. Мне говорили, что и ходить она не будет, а она сейчас бегает быстрее меня. В тот момент меня сильно поддержала мама, она мне сказала, что мы её будем любить любую. Я никогда и мысли не допускала, что она может стать инвалидом. Сейчас, если не знать, то никто не скажет, что она такая. Есть у нас небольшие проблемы, но их не больше, чем у многих доношенных детей. Медленно мы только первый год развивались. В садик мы пошли в год и десять. Нас пугали, что мы будем сильно болеть, но она болеет не больше других детей. У меня старший доношенный ребёнок болел в три раза больше. Хочу сказать большое спасибо врачам реанимации за то, что они были так тактичны. Ведь и они не могли обещать, что такой маленький ребёнок выживет, и я это понимала. До месяца не могла расслабиться. Судьба есть судьба, но я была уверенна, что всё будет хорошо. Три месяца мы провели в больнице. Сейчас она самая высокая в группе, её рост 134 сантиметра, она любит рисовать и петь, хотим с первого класса отдать её в музыкальную школу. Сейчас мы учимся читать, Настя читает простые слова и предложения, думаю, что за лето мы уже хорошо зачитаем. Совет мамочкам, которые с таким столкнулись — никого не слушать! Брать себя в руки, не жалеть себя, разок переплакать и дальше бороться.