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Акцию памяти Аркадия Бабченко отменили: журналист оказался жив

30 мая 2018 18:59
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акция, Ярославль

Акцию памяти журналиста Аркадия Бабченко, которая должна была состояться сегодня в 20 часов возле храма Ильи Пророка, отменили. Стало известно, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой.

— Встреча отменяется, всем спасибо, — написал на своей странице в «Фейсбуке» организатор акции Андрей Алексеев.

Якобы убитый журналист появился сегодня вечером на пресс-конференции с главой службы безопасности Украины Василием Грицаком. Оказалось, что всё это было инсценировкой, чтобы предотвратить готовящееся на Аркадия покушение.

— Служба заблаговременно получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Аркадия Бабченка, было принято решение о проведении оперативной комбинации, — написано в официальном «Твиттере» СБУ Украины.

Напомним, вчера вечером появилась информация о том, что Аркадий Бабченко был застрелен неизвестными возле своей квартиры в Киеве.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Аркадий Бабченко/facebook.com
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