|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Акцию памяти Аркадия Бабченко отменили: журналист оказался жив
30 мая 2018 18:59
1 456 0
Акцию памяти журналиста Аркадия Бабченко, которая должна была состояться сегодня в 20 часов возле храма Ильи Пророка, отменили. Стало известно, что журналист жив, а его убийство было инсценировкой.
— Встреча отменяется, всем спасибо, — написал на своей странице в «Фейсбуке» организатор акции Андрей Алексеев.
Якобы убитый журналист появился сегодня вечером на пресс-конференции с главой службы безопасности Украины Василием Грицаком. Оказалось, что всё это было инсценировкой, чтобы предотвратить готовящееся на Аркадия покушение.
— Служба заблаговременно получила информацию о приготовлении покушения на жизнь Аркадия Бабченка, было принято решение о проведении оперативной комбинации, — написано в официальном «Твиттере» СБУ Украины.
Напомним, вчера вечером появилась информация о том, что Аркадий Бабченко был застрелен неизвестными возле своей квартиры в Киеве.
Фото: Аркадий Бабченко/facebook.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
как может нравиться эта... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров