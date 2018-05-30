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В Ярославле посадили банду, открывшую несколько подпольных казино в центре города
30 мая 2018 11:42
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В Ярославле суд вынес приговор 37-летнему мужчине и его 45-летней подруге, которые держали в городе несколько подпольных казино. Причём два из них — в самом центре.
Следователи выяснили, что мужчина и женщина придумали план обогащения еще в 2015 году.
Мужчина взял на себя руководство — искал нежилые помещения, где под видом интернет-кафе открывал игровые клубы с автоматами, нанимал охрану, покупал сами автоматы.
А его подруга отвечала за хозяйственную часть — нанимала администраторов в зал, закупала еду и напитки, собирала выручку.
— С января 2015-го по октябрь 2017 года ими были организованы игровые залы в помещениях на Московском проспекте, улице Свободы, Ленинградском проспекте и на площади Ярославль-Главный, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Суд назначил мужчине 2 года условно и штраф 180 тысяч рублей. Подруга получила год и 9 месяцев условно и штраф 130 тысяч рублей.
Как устроен игорный бизнес в Ярославле, читайте в нашем расследовании.
Фото: Михаил Контуев
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