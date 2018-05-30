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Город

В Ярославле посадили банду, открывшую несколько подпольных казино в центре города

30 мая 2018 11:42
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игорный бизнес, игровые автоматы, казино, Ярославль

В Ярославле суд вынес приговор 37-летнему мужчине и его 45-летней подруге, которые держали в городе несколько подпольных казино. Причём два из них — в самом центре.

Следователи выяснили, что мужчина и женщина придумали план обогащения еще в 2015 году.

Мужчина взял на себя руководство — искал нежилые помещения, где под видом интернет-кафе открывал игровые клубы с автоматами, нанимал охрану, покупал сами автоматы.

А его подруга отвечала за хозяйственную часть — нанимала администраторов в зал, закупала еду и напитки, собирала выручку.

— С января 2015-го по октябрь 2017 года ими были организованы игровые залы в помещениях на Московском проспекте, улице Свободы, Ленинградском проспекте и на площади Ярославль-Главный, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Суд назначил мужчине 2 года условно и штраф 180 тысяч рублей. Подруга получила год и 9 месяцев условно и штраф 130 тысяч рублей.

Как устроен игорный бизнес в Ярославле, читайте в нашем расследовании.

Ольга Прохорова
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Фото: Михаил Контуев
Продажа авто, мото
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